Ivana Trump täräytti suorasukaisen arvion ex-puolisonsa vaalitappiosta – nosti esiin Trumpin luonteenpiirteen, joka voi aiheuttaa ongelmia

Ivana Trump toteaa toivovansa ex-puolisonsa hyväksyvän tuoreen vaalitappion, jotta Yhdysvaltain presidentinvaalit voisivat olla virallisesti ohi.

Monet ihmiset ympäri maailmaa huokaisivat viikonloppuna helpotuksesta, kun piinaavan ääntenlaskun jälkeen demokraattien Joe Biden julistettiin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Vaalien katsottiin ratkenneen siinä vaiheessa, kun Bidenin todettiin saaneen ratkaisevassa Pennsylvanian osavaltiossa niin paljon ääniä, ettei istuva presidentti Donald Trump voisi kiriä enää ohi.

Jo ennen vaalituloksen ratkeamista mediassa pohdittiin sitä, miten Trump reagoisi mahdollisen vaalitappion osuessa kohdalle. Monet spekulaatiot ovat osuneet oikeaan, sillä Trump on viime päivien aikana toistuvasti kiistänyt vaalituloksen, syyttänyt vaaleja epärehellisiksi, laatinut useita ääntenlaskua koskevia kanteita osavaltion oikeuslaitoksiin ja julistautunut vaalien todelliseksi voittajaksi.

Ivana on tullut ex-puolisonsa tavoin tunnetuksi terävistä mielipiteistään.­

Nyt istuvan presidentin ex-puoliso Ivana Trump on avannut sanaisen arkkunsa entisen aviomiehensä käytöksestä. Hiljattain People-lehdelle antamassaan haastattelussa Ivana, 71, totesi toivovansa, että hänen ex-miehensä hyväksyisi vaalitappionsa ja menisi elämässään eteenpäin.

– Haluaisin vain tämän kaiken olevan jo ohi, tavalla tai toisella. Minua ei oikeastaan kiinnosta, Ivana täräytti People-lehdelle.

– Hän (Donald) ei ole hyvä häviäjä. Hän ei pidä häviämisestä, joten hän tulee taistelemaan, taistelemaan ja taistelemaan, Ivana jatkoi.

Ivana ja Donald Trump menivät naimisiin vuonna 1977, mutta pariskunnan liitto päättyi eroon vuonna 1991 Donaldin jäätyä kiinni pettämisestä. Pariskunnalla on kolme lasta: Donald Jr., Ivanka ja Eric. Ivana pokkasi parin erossa itselleen miljoonaomaisuuden ja on sittemmin luonut uraa liikemaailmassa.

Vuosien varrella Ivana on ex-puolisonsa tavoin tullut tunnetuksi suorasukaisesta tyylistään ja terävistä mielipiteistään. Tänä syksynä Ivana kohautti maailmaa, kun hän antoi harvinaisen haastattelun brittiläisessä Loose Women -keskusteluohjelmassa.

Ivana luo nykyään uraa liikemaailmassa.­

Ivana puhui ohjelmassa muun muassa perheestään sekä ex-puolisonsa eli istuvan presidentin hallinnosta. Erityistä huomiota herättivät Ivanan maahanmuuttajista laukomat kommentit. Ivana itse on aikoinaan muuttanut Yhdysvaltoihin Tsekkoslovakiasta.

– Monet heistä eivät edes pukeudu kuin amerikkalaiset, käyttävät mitä asua tahansa, eivät tee töitä, varastelevat ja raiskaavat naisia, Ivana täräytti ohjelmassa.

– Ei minulla mitään ongelmia maahanmuuttajien suhteen, mutta heidän täytyy saapua maahan laillisesti. Heidän täytyy hankkia töitä, maksaa veronsa kuten muiden amerikkalaisten sekä elää rauhassa ja sopeutua yhteiskuntaan.

Samaisessa haastattelussa hän ylisti entisen puolisonsa presidenttikautta. Hän totesi Donald Trumpin edustavan kaikkia niitä arvoja, joita hän itsekin kannattaa.

– Hän on republikaani kuten minä. Hän on saavuttanut paljon, etenkin maahanmuuton suhteen, Ivana hehkutti.

Ivana ja Donald Trumpin liitto päättyi eroon vuonna 1991.­

Arvostelulta ei ole säästynyt vuosien varrella myöskään Donald Trumpin nykyinen puoliso, Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump. Ivanan mukaan hän olisi itse ollut parempi ensimmäinen nainen kuin hiljainen ja vetäytyvä Melania.

– Hän on aika hiljainen eikä oikeastaan käy juuri missään. Hän tekee asioita vain kuin on pakko, Ivana on todennut.

Vaikka demokraattien Joe Biden on jo ehditty julistaa vaalien voittajaksi, voi Donald Trump vielä hankaloittaa seuraajansa nousua valtaan. Trumpin mahdollisuudet kääntää vaalit omaksi voitokseen käyvät kuitenkin jatkuvasti ohuemmiksi. Trumpin virkakausi päättyy virallisesti 20. tammikuuta 2021.