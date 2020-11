Aki Linnanahde löysi hylkäämästään lottokupongista yllätysvoiton – humoristinen kuva riemastutti seuraajia: ”Nyt pidä pää kylmänä”

Radiojuontajan mukaan hän ei ollut koskaan aiemmin voittanut lotossa.

Radio Novan aamusta tuttu radiojuontaja Aki Linnanahde viihdytti seuraajiaan sosiaalisessa mediassa maanantaina julkaisemalla hilpeän päivityksen. Linnanahde jakoi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän pitelee tyytyväisenä kymmenen euron seteliä ja lottokuponkia.

Radiojuontaja nimittäin kertoi voittaneensa ensimmäistä kertaa lotossa.

– Tätä se mun uneni tiesi, lottovoittoa! Olen nähnyt useamman hyvin aidolta tuntuvan unen lottovoitosta. Lauantain 14 miljoonan potti oli nähdäkseni jo pedattu mua varten. Tuntuikin perin oudolta, kun arvonnassa alkoi tulla aivan vääriä numeroita. Pitäkää tunkkinne ajattelin, Linnanahde saneli.

Pettymyksistä huolimatta mies päätti vielä antaa voitolle mahdollisuuden. Ja se kannatti.

– Päätin kuitenkin kerätä vielä kerran voimani ja kaivaa esiin jo kertaalleen hylkäämäni lottokupongin. Ja arvatkaapa mitä? Sielä se oli koko ajan ollut jemmassa, elämäni ensimmäinen lottovoitto 10 euroa (mulla ei ollut nuukana miehenä sitä tuplausjuttua), Linnanahde heitti.

– Ai että mikä oli tarinan opetus? Usko unelmiisi, usko itseesi, älä ikinä luovuta, kuuntele sydäntäsi, believe... Eiku ton mä jo sanoin suomeksi.

Linnanahteen julkaisu on kerännyt yli 2000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Monet onnittelivat miestä huvittuneina.

– Valtavasti onnea! Nyt vaan pää kylmänä. Mikään ei enää palaa ennalleen, laulaja Herra Ylppö vitsaili.

– Onnittelut! Mieti tarkkaan, miten sijoitat, eräs seuraajista heitti.

– Ja kun lotosta puhutaan, niin ennen kaikkea harjoittelu ja sen mukanaan tuoma osaaminen, saneli toinen.

Aki Linnanahde on juontaja, toimittaja ja tuottaja.­

Linnanahde tunnetaan somessa humoristisista päivityksistään, joita hän jakaa yli 45 000 seuraajalleen.

Aki Linnanahde on tehnyt pitkän uran televisiossa ja radiossa. Parhaillaan Linnanahdetta kuullaan Radio Novan aamuissa yhdessä Minna Kuukan kanssa. Linnanahde on myös nähty kilpailijana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja hän on kirjoittanut myös muun muassa jääkiekkoilija Jere Karalahden elämäkerran. Hän myös juontaa suosittua podcastiaan Aki Linnanahde Talk Show.