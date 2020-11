Konsta Hietanen ja Aami-vaimo tekevät tv:ssä paljastuksen intiimielämästään – ex-lapsitähden rohkea heitto saa yleisön villiintymään

Lauantai-illan Tuttu Juttu Show’ssa Konsta ja Aami Hietanen vastaavat parisuhdettaan koskeviin kiperiin kysymyksiin.

Tulevana lauantaina Tuttu Juttu Show -parisuhdevisailussa Susanna Laineen ja Timo Koivusalon vieraiksi saapuvat Tähdet, tähdet -voittaja Konsta Hietanen, 36, ja hänen vaimonsa Aami Hietanen.

Lapsitähtenä, laulajana ja näyttelijänä uraa luonut Konsta sekä blogia kirjoittava Aami ovat olleet yhdessä jo 17 vuotta. Naimisissakin pari on ollut jo 12 vuotta. Heillä on myös viisi lasta.

Illan aikana pariskunta kertoo katsojille muun muassa ensisuudelmastaan sekä suhteensa alkutaipaleesta. Konsta muun muassa paljastaa, että parin suhteen alkua hankaloitti se tosiasia, että Aami oli laulajan parhaan ystävän pikkusisar.

Ohjelman edetessä juontaja Timo Koivusalo pyytää Aamia myös valitsemaan, vastaako pariskunta seuraavaksi erotiikka-aiheiseen kysymykseen vai yleisön esittämään kysymykseen. Aami valitsee erotiikan.

– Tää on hankala, koska mä tiedän minkä Konsta valitsee ja me sovittiin, että mä valitsen sen toisen. Mutta valitsen silti erotiikan, koska siinä me voidaan ehkä pärjätäkin, Aami perustelee nauraen.

– Kerrotteko toisillenne fantasioistanne, Timo Koivusalo utelee Aamilta.

– Joo, tottakai, Aami vastaa välittömästi.

Konsta ja Aami Hietanen vastaavat myös erotiikka-aiheiseen kysymykseen.­

Seuraavaksi tulee Susanna Laineen vuoro esittää vastaava kysymys Konstalle.

– Arvaa mitä Konsta: Aami otti erotiikan, hän toteaa.

– Ottiko? Aika yllättävää. Konsta ihmettelee.

– Teillä on niin vähän lapsia, että te ette oo sellaista harrastaneet ollenkaan, Timo Koivusalo puolestaan vitsailee.

Vastaus kysymykseen on lopulta molemmilta ehdoton kyllä. Susanna Laine kysyykin Konstalta, että oliko kysymys pariskunnalle kenties helppo.

– sanotaanko nyt vaikka niin, että ei meillä tällä alueella vaikeita kysymyksiä olekaan, laulaja heittää saaden koko studioyleisön repeämään nauruun.

Lauantai-illan Tuttu Juttu Show’ssa vieraina nähdään Konsta ja Aami Hietanen.­

Hietanen on aikaisemmin kertonut IS:lle, että he olivat Aamin kanssa ensitapaamisen aikaan teini-ikäisiä: Konsta 18-vuotias, Aami 15-vuotias. Tenavatähti-kilpailusta julkisuuteen noussut Konsta oli tuohon ikään mennessä tehnyt muun muassa pääroolin suositussa Poika ja ilves -elokuvassa.

Konsta kertoi IS:lle tänä syksynä parisuhteensa olevan hänen elämänsä tärkeimpiä asioita. Pitkän ja onnellisen liiton salaisuudeksi Hietanen mainitsi yhteisen ajan löytämisen.

– Vaimoni on vahva, huolehtiva, rakastava ja ihmeellinen nainen, Hietanen kehui.

– Olemme olleet onneksi hyviä siinä. Se on ollut meidän liittomme ehdottomia kulmakiviä, että aina kun on hetkenkin aikaa, teemme jotain yhdessä. Tärkeintä on mielestäni se, että kiireenkin keskellä arkeen tekee niitä hetkiä, vaikka sitten valitsemalla yhteisen ajan nukkumisen sijaan.

Tuttu Juttu Show lauantaisin kello 21.00 MTV3-kanavalla.