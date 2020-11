Melania Trumpin huhutaan punoneen kaikessa hiljaisuudessa salaista suunnitelmaa – miten ensimmäisen naisen käy, kun puolison valtakausi päättyy?

Melania Trump, 50, on seisonut neljä vuotta puolisonsa taustalla ja elänyt Valkoisen talon seinien suojassa. Pian Jugoslaviassa syntynyt ex-malli on vapaa tekemään mitä haluaa, mutta kukaan ei tunnu tietävän, mitä se mahtaa olla.

Marraskuussa 2016 Melania Trumpin poskella kerrotaan silminnäkijöiden mukaan vierineen kyynel. Entinen malli oli shokissa, sillä hänen puolisonsa oli nousemassa Yhdysvaltojen presidentiksi ja hänestä itsestään oli tulossa maan ensimmäinen nainen.

Vuoden 2016 presidentinvaalien tulos ei amerikkalaismedian mukaan ollut rouva Trumpin mieleen, sillä hän ei ollut uskonut puolisonsa voittoon eikä ollut innoissaan siitä, että joutuisi muuttamaan Valkoiseen taloon.

Nyt neljä vuotta myöhemmin Melania Trumpin mielentilan uskotaan olevan hyvin erilainen. Hänen arvellaan olevan helpottunut siitä, että elämä Valkoisessa talossa päättyy pian. Samaan aikaan kuitenkin pohditaan, olisiko Melania sittenkin jo tottunut rooliinsa ensimmäisenä naisena ja haaveillut jatkokaudesta, ja mitä ihmettä hän aikoo tehdä tammikuun jälkeen.

Melania Trump tullaan muistamaan ainakin tyylitajustaan ja huimaavista koroistaan. Viime viikolla hän äänesti presidentinvaaleissa liki 17000 euron arvoisessa asussa, johon kuului Guccin mekko, Hermésin laukku ja Christian Louboutinin kengät.­

Entisen Jugoslavian alueella, nykyisessä Sloveniassa, syntynyt Melania Knavs (myöhemmin Knauss) on kertonut julkisuudessa vain hyvin vähän itsestään. Hän on pysynyt vaiti yksityiselämästään, poikkeuksellisesta nousustaan köyhistä oloista ensin mallimaailmaan ja sitten rikkaan liikemiehen ja Yhdysvaltain presidentin puolisoksi sekä omista ajatuksistaan ja suunnitelmistaan.

Myöskään Melania Trumpin lähipiiristä ei tiedetä paljoa, eikä hänellä vaikuta olevan kovin montaa läheistä ystävää New Yorkissa asuvaa Ines-siskoaan lukuun ottamatta.

Kukaan ei tunnu tietävän varmasti, mitä rouva Trump aikoo tehdä, kun Joe Biden vannoo virkavalansa tammikuussa ja hänen elämässään alkaa uusi aikakausi.

Hurjimpien huhujen mukaan Melania Trump suunnittelisi eroavansa 24 vuotta vanhemmasta, seksiskandaaleissa rypeneestä miehestään 16 vuoden avioliiton jälkeen. Valkoisessa talossa työskennellyt ja Diili-ohjelmasta tuttu Omarosa Manigault Newman väittää, että Melania on hautonut eroa Trumpista jo pitkään ja aikoo toteuttaa suunnitelmansa heti, kun se on mahdollista.

– Melania laskee minuutteja siihen, kun hän jättää Valkoisen talon ja voi ottaa avioeron, Manigault Newman väittää.

Manigault Newman työskenteli presidentti Trumpin neuvonantajana Valkoisessa talossa, mutta sai potkut vuonna 2017. Mediapersoona uskoo, että mikäli Melania Trump olisi hakenut avioeroa Trumpista presidenttikauden aikana, olisi tämä pitänyt sitä totaalisena nöyryytyksenä ja tehnyt kaikkensa rangaistakseen vaimoaan. Tammikuun jälkeen tilanne voi olla toinen.

Melania ja Donald Trumpin avioliiton tilasta on esitetty villejä väitteitä. Osa lähipiiristä kuitenkin uskoo, että pari jatkaa yhteiseloaan aivan kuten tähänkin asti.­

Yksi harvoista Melania Trumpin tiedetyistä ystävistä, tämän entinen avustaja Stephanie Winston Wolkoff on kuitenkin aivan eri mieltä. Ystävysten tiet erkanivat muutama vuosi sitten, mutta Winston Wolkoff uskoo, että Trumpien avioliitto jatkuu omalla erikoisella tavallaan.

Ex-ystävän mukaan Trumpit on luotu toisilleen, vaikka heidän suhteensa saattaa ulkopuolisten silmissä vaikuttaa kylmältä ja etäiseltä. Kamerat ovat tallentaneet useita kertoja, miten Melania on huitaissut puolisonsa kättä pois, ja heidän tiedetään nukkuvan Valkoisessa talossa eri kerroksissa.

– Heidän välissään on seiniä ja he viettävät paljon aikaa erillään. Mutta millainen heidän parisuhteensa sitten onkaan, se toimii, paljastuskirjan ajastaan Valkoisessa talossa kirjoittanut Winston Wolkoff kertoo The Timesille.

Melania Trumpia on pidetty pitkään eräänlaisena palkintovaimona, joka on pakotettu vasten tahtoaan elämään miehensä rinnalla. Toisaalta hänen on myös kerrottu olevan Trumpille tasavertainen kumppani, jonka mielipiteitä tämä arvostaa. Varmaa on vain se, ettei Melania Trumpia kiinnosta pätkääkään, mitä muut hänestä tai hänen elämästään ajattelevat, ja tämän uskotaan korostuvan jatkossa.

Kiinteistömoguli Donald Trump ja mallikaunotar Melania Knauss poseerasivat muotinäytöksessä New Yorkissa keväällä 2003.­

Trumpien arvellaan muuttavan presidenttikauden jälkeen pysyvästi Floridan Palm Beachiin, jossa heillä on vankka ihailijakunta ja hulppea Mar-a-Lagon kartano. Toisaalta Melania saattaa jatkossa viihtyä myös omissa oloissaan New Yorkissa sijaitsevan Trump Towerin kattohuoneistossa, jossa hän majaili puolisonsa presidenttikauden ensimmäiset kuukaudet.

Trumpien uskotaan muuttavan presidenttikauden jälkeen Floridan lämpöön heidän hulppeaan kartanoonsa. Amerikkalaismedian mukaan Mar-a-Lagossa pari saa olla rauhassa ja siellä heitä ympäröivät uskolliset tukijat.­

Melania Trump kieltäytyi aluksi muuttamasta Valkoiseen taloon vedoten parin Barron-pojan koulunkäyntiin. Ex-ystävä Winston Wolkoffin mukaan todellisuudessa hän neuvotteli tuona aikana avioehtonsa uusiksi niin, että se takaisi erossa omaisuuden tasajaon Barronin hyväksi.

Barron, 14, on Melania Trumpin silmäterä ja hänen uskotaan viettävän suurimman osan ajastaan tulevaisuudessa äitinsä kanssa, missä ikinä tämä onkin.

Trumpilla oli avioehto myös kahden aiemman vaimonsa kanssa. Ivana Trumpin kanssa hän uusi avioehtonsa neljästi omaisuutensa kasvaessa. Lopulta Ivana nappasi sotkuisessa erossa yli 21 miljoonaa euroa, hulppean kartanon ja liki 550­000 euron vuotuisen elatusmaksun parin kolmesta lapsesta.

Trump ja hänen toinen vaimonsa Marla Maples erosivat juuri ennen neljättä hääpäiväänsä, joka oli määritelty heidän avioehdossaan vedenjakajaksi. Yli neljän vuoden liitto olisi nostanut Maplesin saaman summan alle miljoonasta eurosta lähemmäs viittä miljoonaa.

14-vuotias Barron Trump on Melania ja Donald Trumpin ainoa yhteinen lapsi. Barronin kerrotaan olevan äitinsä silmäterä.­

Ensimmäisenä naisena Melania Trump on ollut etäinen, viileä ja varautunut. Hän pitää tiukasti kiinni yksityisyydestään ja verhoaa itsensä salaperäiseen vaikenemiseen. Joidenkin tietojen mukaan Melania saattaisi tammikuun jälkeen kirjoittaa kirjan, jossa hän valottaisi aikaansa Valkoisessa talossa ja presidentin puolisona.

Yhdysvaltain edellisen ensimmäisen naisen Michelle Obaman elämäkerta oli myyntimenestys, joka toi hänelle huomiota, miljoonatulot ja rahakkaan Netflix-sopimuksen. Avoin kirja paljasti yksityiskohtia Obamien arjesta ja kertoi Michellen ajatuksista.

Asiantuntijoiden mukaan vastaavaa on turha odottaa Melania Trumpilta, sillä mikäli hän kirjoittaisi kirjan, olisi se luultavasti vain pintapuolinen raapaisu hänen tarinaansa. Kirja tuskin tarjoaisi vastauksia sille, millainen ihminen hän pohjimmiltaan on ja mitä hän ajattelee miehensä edesottamuksista.

– Käytännössä kukaan ei usko, että Melania päästäisi ketään lähelleen. Hän on äärimmäisen salaperäinen ihminen. Hän on sanonut minulle lukuisia kertoja, että ”se mitä minä ajattelen ei kuulu kenellekään” ja ”minun tarinani on minun tarinani”, toteaa rouva Trumpia haastatellut toimittaja Mary Jordan.

Melania Trumpin kerrotaan pysyttelevän mielellään omissa oloissaan ja etäällä presidentti Trumpin muusta perheestä. Kuvassa perhe poseeraa kesällä 2015 Trump Towerissa.­

Kirjan lisäksi Melania Trump saattaa jatkossa panostaa myös hyväntekeväisyyteen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa. Hän perusti nettikiusaamista vastustavan Be Best -kampanjan, joka ei kuitenkaan ottanut tuulta alleen, vaan joutui ikävään valoon presidentti Trumpin somekäytöksen vuoksi.

Mitä ikinä Melania Trump tekeekään tulevaisuudessa, uskotaan sen tapahtuvan suljettujen ovien takana ja etäällä ”tavallisista ihmisistä”. Myös rahan arvellaan olevan merkittävä tekijä siinä, mitä hän päättää lopulta tehdä.

Melania Trumpin somekäytökseen perehtynyt journalisti Kate Imbach on todennut, että rouva Trump vaikuttaisi ”elävän satumaisen elämän vankina omasta tahdostaan”.

Melania Trump ei juuri ole kertonut elämästään julkisuudessa. Amerikkalaismedia epäilee, että asia voisi muuttua hänen puolisonsa presidenttikauden jälkeen, ja että hän saattaisi paljastaa tarinansa kirjassa.­

Imbach analysoi 470 rouva Trumpin somekuvaa vuosilta 2012–2015 ja pani merkille, että lähes jokainen niistä oli otettu lasin takaa niin, että Melania poseerasi kaukana muista auton suojissa tai Trump Towerin ikkunoiden takana.

– Hän ei edes nouse autosta katsoakseen nähtävyyksiä tai kävelläkseen puistossa. Hän ei koskaan astu ihmisten sekaan, ei sekunniksikaan, Imbach pohtii.

Lienee siis selvää, ettei rouva Trumpista kasva tulevaisuudessa Michelle Obaman kaltaista avointa persoonaa, joka jalkautuu supermarketteihin, esiintymislavoille ja vähemmistöjen pariin, vaan hän tulee pysyttelemään omissa oloissaan ja elämään suojattua elämäänsä piilossa uteliailta katseilta.

Lähteet: The Times, Independent, Daily Mail, CNN, The Mirror, IS:n arkisto