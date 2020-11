Japen käytös järkyttää viettelysten saaren iltanuotiolla – totaalisesti romahtanut Mattu joutuu poistumaan kameroiden edestä

Temptation Island Suomessa ei vältytä tälläkään viikolla rajuilta tunteenpurkauksilta.

Tunteet kuohuvat tälläkin viikolla Temptation Island Suomessa. Mattu ja Jape saapuivat viettelysten saarelle kriisissä, sillä kaksi viikkoa aikaisemmin Jape oli käynyt pettämässä puolisoaan.

Jo toisella iltanuotiolla Japen tekemiset omalla saarellaan saavat Mattun hajoamaan. Videolla Jape antaa pusun yhdelle sinkkunaisista, ja Mattua alkaa itkettää kesken katselun.

– Me tultiin tänne todistamaan, nainen parahtaa tilanteen nähtyään.

Iltanuotiovideolla sinkku-Milma kertoo tarinaa siitä, kuinka myös Jape olisi yllättänyt Mattun vieraan miehen kanssa parin yhteisestä sängystä. Kertomus saa videota katselevan Mattun silmin nähden pöyristyneeksi.

Kun video päättyy, kyynelehtii Mattu vuolaasti.

– Tuosta ei huomaa millään tavalla, miten se on tullut tänne todistamaan yhtään mitään. Se uhriutuu tuolla ja yrittää oikeuttaa sen omaa perseilyä, Mattu sanoo itkien.

Mattu uskoo Japen tuntevan syyllisyyttä omista teoistaan, yrittäen siksi vyöryttää vastuuta tapahtumasta myös Mattun niskaan. Järkyttynyt Mattu puuttuu väitteeseen siitä, että olisi itse pettänyt Japea niin kuin sinkku-Milma kertoi.

– Se kusettaa tuolla niitä muijia. Se sanoi, että hän oli yllättänyt mut ja jonkun toisen jätkän sängystä. Se ei todellakaan pidä paikkaansa, hän vaahtoaa.

Mattu kertoo, että kuultuaan Japen pettämisestä, hän oli soittanut toiselle miehelle ja pyytänyt tätä luokseen. Mitään ei kuitenkaan todellisuudessa koskaan tapahtunut.

– Se ei tullut se jätkä sinne. Se oli parkissa siinä pihassa jo kun mä laitoin sille viestiä, että älä tulekaan. Mä en tiedä miksi se on vetänyt sen tarinan sellaiseksi, että hän on yllättänyt meidät sängystä, Mattu ihmettelee.

Juontaja Sami Kuronen huomauttaa videosta pahasti järkyttyneelle Mattulle, että periaatteessa Jape ei ole tehnyt omalla saarellaan vielä mitään pahaa.

– No ei tuollaista läheisyyttä pitäisi olla jätkällä jonkun muijan kanssa, kun se on just käynyt pettämässä mua ja tullut tänne todistamaan asioita, Mattu vastaa itkien.

– Haluatko mennä ottamaan vähän happea? Sami kysyy.

– Haluan, Mattu vastaa ja poistuu iltanuotiolta.

