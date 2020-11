Trumpin Diili-ohjelmassakin nähty helikopteri on myynnissä – luksuskopterin myynti-ilmoituksessa erikoinen seikka

Donald Trumpin helikopteri on nähty Diili-ohjelmassa.

Presidentti Donald Trump on tunnetusti omistanut näyttäviä yksityislentokoneita ja -helikoptereita. Forbesin mukaan hänen kokoelmaansa kuuluu tällä hetkellä Boeing 757 -yksityislentokone, Cessna Citation X -liikesuihkukone sekä kolme Sikorsky S76-B -helikopteria.

Yksi hänen helikoptereistaan, vuoden 1989 Sikorsky S-76B, on myynnissä. Kopteri laitettiin myyntiin jo elokuussa, mutta nyt vaalitappion jälkeen myynti-ilmoitus on kerännyt jälleen huomiota.

Trumpin kerrotaan käyttäneen myynnissä olevaa helikopteria erityisesti kampanjansa aikana vuonna 2016.­

Erikoista myynti-ilmoituksessa on se, ettei helikopterille ole merkitty hintaa, vaan kiinnostunut voi esittää tarjouksen.

Vastaavalaista helikopteria myydään toisella myyntisivustolla 1,6 miljoonalla dollarilla eli reilu 1,3 miljoonalla eurolla. Vastaavasti vuoden 2008 mallia myydään 3,3 miljoonalla dollarilla eli noin 2,7 miljoonalla eurolla. Globalair-sivuston mukaan kyseisen helikopterin keskimääräinen hintapyyntö on liki 1,4 miljoonaa dollaria eli vajaa 1,2 miljoonaa euroa.

Trumpin vuonna 1989 valmistetulla luksuskopterilla on takana yli 6 000 lentotuntia. Ylellisestä elämäntyylistään tunnetun Trumpin helikopterikin on kaikkea muuta kuin vaatimaton. Helikopteriin mahtuu kuusi matkustajaa, ja sisustus on ensiluokkaista.

Vaaleassa verhoilussa on muun muassa käytetty afrikkalaista mahonkia sekä nahkaa. Äänieristetyssä matkustamossa on pehmeät nahkaistuimet kultaisilla turvavyökiinnikkeillä.

Kultaiset yksityiskohdat kruunaavat ylellisen sisustuksen.­

Myös tarjoilu on huomioitu. Helikopterissa on säilytyslokeroita jäitä ja virvokkeita varten sekä juomakaappi.

Helikopterin kyljessä on ollut teksti Trump.­

Trump käytti helikopteria aktiivisesti erityisesti presidenttikampanjansa aikana vuonna 2016. Lisäksi kyseinen helikopteri on nähty amerikkalaisessa The Apprentice -sarjassa, joka tunnetaan Suomessa Diili-ohjelmana.

Jättivelat

Presidentti Donald Trumpin virkakausi päättyy 20. tammikuuta 2021, kun kello lyö 12 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Siviiliksi palaavaa presidenttiä odottavat niin rikostutkinnat kuin miljardivelat.

Donald Trump ei ole tunnustanut tappiotaan Joe Bidenille, vaan on syyttänyt demokraattipuoluetta laajasta vaalivilpistä. Todisteita huijauksista vaaleissa ei ole kuitenkaan esitetty.­

Trumpin taloudellinen asema ei ole kovin kehuttava. Hän on jo vahvistanut julkisesti, että hänen velkansa nousevat 400 miljoonaan dollariin (337 milj.euroa). Talouslehti Forbesin mukaan yli miljardi dollaria (842 milj.euroa) on kuitenkin lähempänä totuutta. Financial Timesin arvio on 1,1 miljardia dollaria.

Tästä velasta noin 900 miljoonaa dollaria (758 milj.euroa) lankeaa maksuun lähivuosina, Financial Times kertoo.

Forbesin laajan selvityksen mukaan Trumpilla ei kuitenkaan ole matti kukkarossa. Hänen omistustensa arvo on 3,66 miljardia dollaria eli runsaat 3 miljardia euroa, eli nettovarallisuus riittää hyvin velkojen katteeksi.

Lisäksi Trumpin kerrotaan saavan vielä rahoitusta ainakin kahdelta rahalaitokselta. Näin ollen velkojen uudelleenjärjestely liiketoiminnan jatkamiseksi on mahdollista.