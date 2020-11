Maria Nordin paljastaa, millaista kuria Reino pitää lapsilleen – jälkikasvulla on selkeä näkemys isän julkisuudesta

Maria ja Reino Nordinin perheessä pidetään hauskaa ja nautitaan usein Reinon tekemästä bravuuriruuasta.

Muusikko Reino Nordin on kolmen lapsen isä, jonka seurassa lapsilla on yleensä hauskaa. Fidel, 11, Luna, 9, ja Leona, 2, ovat saaneet olla nyt tavallista enemmän isänsä kanssa, koska korona on jäädyttänyt keikkaelämää.

– Reino on isänä hauska ja hän elää vahvasti lasten maailmassa. Toissa iltanakin he vain rakensivat autorataa, vaikka olisi pitänyt jo mennä nukkumaan, Maria Nordin kertoo.

Mutta ei Reino Nordin pelkästään rakentele autoratoja lastensa kanssa. Maria-puoliso voi luottaa siihen, että mies kantaa vastuuta myös arkisista asioista.

– Lasten lempiruoka on tietenkin Reinon tekemä pastabolognese, Maria naurahtaa.

Marian mielestä Reino antaa myös perinteisen miehen mallia lapsille – hyvässä mielessä. Hän osaa laittaa jämäkästi lapsille rajat, joita niitäkin tarvitaan. Maria on mielestään miestään huonompi kurinpalautuksessa.

Reino Nordin on ehtinyt korona-aikana olla tavallista enemmän lasten kanssa.­

– Reino puhuu myös syvällisiä asioita lasten kanssa. Hän kertoo elämän tarkoituksesta, luonnosta, maailmankaikkeudesta, tähdistä ja fysiikasta.

– Mutta ihan loputonta meillä on myös pieruhuumori, joka on Reinon ja lasten yhteinen juttu, Maria naurahtaa.

Siitäkin Maria on iloinen, että mies pelaa lasten kanssa videopelejä, sillä hän ei ymmärrä siitä maailmasta mitään. Reino ei myöskään ajattele, että erilaiset askartelemiset kuuluisivat vain äidin tehtäviin.

– Reino tekee lasten kanssa keramiikkatöitä, Maria kertoo.

Perheen esikoinen on alkanut harrastaa golfia, joka on myös Reino-isän harrastus, joten isä ja poika ovat välillä tuntikausia golfkentällä.

On sentään eräs asia, jossa Maria haluaisi muuttaa perheenisää:

– Aamuheräämisissä Reino voisi vähän tsempata. Jos on golfkisa, hän herää ihan vaivattomasti, mutta tavallisena arkiaamuna häntä on vaikea motivoida heräämään ajoissa, Maria kertoo.

Lapset kutsuvat isäänsä papaksi tai iskäksi. Heille iskän kuuluisuus ei ole mitenkään suuri asia.

– He ottavat sen tosi coolisti. Joskus pyytävät nimmaria kavereilleen. Kaksivuotiaan mielestä on kyllä tosi mahtavaa nähdä isä keikalla. Ja autossa he haluavat aina kuunnella Reiskan musiikkia, Maria kertoo.