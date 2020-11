TVOF-kisasta tuttu Eemeli, 17, perusti oman levy-yhtiön – kampanjoi nyt tärkeän aiheen puolesta poikkeuksellisella tempauksella

Oululainen lukiolainen Eemeli Vaara on järjestellyt syksyn ajan koulukiusaamisen vastaista livelähetystä.

The Voice of Finland -kilpailussa knockout-vaiheeseen asti selvinnyt oululainen Eemeli Vaara on ehtinyt 17-vuotiaaksi harvinaisen paljon. Hän on syksyn ajan puurtanut koulukiusaamisen vastaisen kampanjan parissa. Keväällä nuori muusikko perusti oman levy-yhtiön, Vaara Recordsin.

Musiikki ja kiusaamiskampanja ovat Eemelin sydäntä lähellä. Hän ei ole itse joutunut kiusaamisen kohteeksi, mutta on seurannut läheltä surullisia tapauksia. Hän on myös puuttunut kiusaamiseen aina kun on havainnut sitä lähipiirissään.

– Se suututtaa, vihastuttaa ja ärsyttää. Halveksin suunnattomasti kaikkia kiusaajia. Minut on kotona opetettu vastustamaan kiusaamista ja siksi haluan tuoda tätä asiaa esille, hän perustelee omaa projektiaan.

Eemeli järjestää sunnuntaina 15. marraskuuta kavereidensa kanssa livestriimin, jossa käsitellään koulukiusaamista. Mukana on nuorten lisäksi opettajia, nuorisotyöntekijöitä, Metsokankaan koulun rehtori sekä Aseman Lasten edustaja. Tunnin kestävässä tapahtumassa esiintyy oululaisia artisteja.

– Olemme myös tehneet yhdessä juontajaparini Juho Karvosen kanssa kiusaamisesta kertovan biisin, jonka nimi on Ihme. Se julkaistaan striimin aluksi. Lisäksi aiemmin kesällä julkaistun Koronakesä 2020 -kappaleen tuotot lahjoitetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta kiusaamisen vastaiseen työhön.

Vaara Recordsin perustajana Eemeli aikoo keskittyä yhteisöllisyyteen ja hauskanpitoon. Toiminimi sai alkunsa kaveripiirin yhteisestä vitsistä.

– Vuosikausia vitsailimme, että pitäisi joskus perustaa levy-yhtiö. Koronakevään aikana sitten panin toimeksi. Ilman kavereita se ei olisi onnistunut. Yksin kyhjöttäessä ei tulisi tehtyä mitään, mutta porukassa on hauskaa, hän selvittelee yrityksen perustamisen alkua.

Yrityksen perustamiseen hän on saanut apua ja tukea sekä kavereilta että vanhemmilta. Toiminimen pystyttämisen papereita on selailtu yhdessä äidin ja isän kanssa.

– Onhan se hieno ajatus, että musiikissa kaikki narut ovat kaveripiirin omissa käsissä, hän aprikoi.

Eemeli on harrastanut musiikkia alakouluikäisestä asti. Aluksi hän soitti rumpuja, mutta yläkoulussa instrumentiksi vaihtui sähköbasso. Samalla hän aloitti laulamisen. Musiikkia hän tekee ystävien kanssa. Omaan huoneeseen on pystytetty kotistudio, jossa nauhoitetaan videoita ja musiikkia.

Madetojan musiikkilukion toista luokkaa käyvä Eemeli lauloi TVOF:ssa raskasta musiikkia, mutta se ei ole nuoren miehen ainoa genre. Verkkosivuilla hän laulaa poppia, rokkia ja myös suomalaista iskelmää.

Nuori yrittäjä sanoo olevansa musiikissa kaikkiruokainen, vaikka omin genre on oululaisittain ”hewi-metalli”.

– Se edustaa minulle hauskanpitoa kavereiden kanssa ja siksi käytämme siitä vähemmän virallista termiä.

TVOF oli oululaismuusikolle hieno kokemus, vaikka matka katkesikin knock­out-vaiheeseen. Eemeli esitti ensimmäisessä vaiheessa Mokoman Kepeät mullat ja neljästä tuolista kääntyi kolme. Hän valitsi valmentajakseen Redraman.

– Lähdin mukaan hakemaan muistoja, pääsin katsomaan ison maailman meininkiä. Mitään uraa en lähtenyt sieltä hakemaan enkä uskaltanut unelmoida jatkoon pääsystä, hän pohdiskelee.

Kaksintaistelussa Nik Hall ja Eemeli esittivät Metallican Seek and Destroyn. Redrama valitsi jatkoon Hallin ja Eemeli siirtyi Apulannan Sipen ja Tonin tiimiin.

Oulusta kisakatsomoon matkustivat Eemelin tueksi Reija-äiti, Juha-isä, pikkuveli, pikkusisko, mummot ja papat sekä Valtteri-ystävä.

– Perhe oli mukana ja se oli parasta! Kisasta tippuminen oli pettymys, mutta tavallaan myös helpotus. Oli hienoa ja hieman outoa nähdä itsensä televisiossa, hän pohtii kokemusta jälkeenpäin.

Livestriimin löytää Vaara Recordsin Youtube-kanavalta. Se alkaa 15.11. klo 19. Striimauksen toteuttaa Scene Arts Oy