Petteri Orpo on Niina-vaimon mielestä lempeä ja turvallinen isä lapsilleen: ”Hän ompelee balettitossujen nauhoja”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nauttii kiireettömästä ajanvietosta perheen kesken.

Astianpesukoneen täyttö, kenen vuoro?

Lappu jääkaapin ovessa muistuttaa kotitöistä kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon turkulaisperheessä.

– Petteri tekee kotityölistoja, joita kukaan ei noudata, Petteri Orpon vaimo Niina Kanniainen-Orpo kertoo.

– Hän on paljon poissa kotoa ja yrittää auttaa minuakin tällä tavalla.

Nelihenkiseen perheeseen kuuluu 16-vuotias tytär ja 13-vuotias poika. Perheellä on yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka kautta he vaihtavat viestejä päivittäin.

Kansanedustajaisä asuu osan viikosta Helsingissä. Ensimmäiseksi kotiin tullessaan Petteri Orpo huutelee lapsia alakertaan ja rutistaa. On aika hässäkkää, kun kaksi koiraa pomppii ympärillä.

Rauhan laskeuduttua keskitytään kiireettömään ajanviettoon.

– Petteri pitää eniten tavallisesta yhdessäolosta. Ollaan vaan kotona ja katsotaan vaikkapa Disney-klassikoita, vaimo kertoo.

Petteri Orpolla on kärsivällisyyttä ja pitkä pinna. Lapset kääntyvät usein isän puoleen, jos he tarvitsevat sparrausta läksyissä. Isä on hyvä matematiikassa. Välillä hän ohjaa läksyjä etänä, jos ei ole kotona.

Isän ja lasten välit ovat läheiset.

– Petteri on hoitanut lapsia paljon, kun olin aikoinaan matkatöissä.

Perusasiat ovat tässäkin perheessä lastenkasvatuksessa tärkeitä. Huolehditaan läksyistä ja huomioidaan toisia ihmisiä.

– Petterille on tärkeää, että lapset käyttäytyvät hyvin.

Balettia harrastavalla tyttärellä on samanlainen huumorintaju kuin isällään.

– Välillä Petteri ompelee balettitossujen nauhoja, Niina Kanniainen-Orpo kertoo.

Pojan kanssa hän patikoi metsässä ja kalastaa. Hyvin lempeä ja turvallinen isä. Sellainen isä Petteri Orpo vaimonsa mielestä on. Hän voi huomauttaa, jos lapsen huone on sotkuinen ja tarjoutua siivousavuksi.

– Lapset kääntyvät usein isän puoleen, jos saavat äidiltä kielteisen vastauksen. Lapset tietävät, että isältä kannattaa kysyä, jos äiti ei ole suostunut.

– Silti hän osaa laittaa rajat ja pitää tiukkaa kuria, jos on tarpeen. Hän osaa myös pyytää anteeksi, jos on tiuskinut.

Italianvesikoirat ovat koko perheen lemmikkejä. Puhelinhaastattelun taustalta kuuluu välillä koiran vaativa haukku.

Niina Kanniainen-Orpoa naurattaa.

Hiljattain Petteri Orpo oli kotona EPP:n etäkokouksessa neljä tuntia. Koirat odottivat oven takana. Kahden tunnin kuluttua tuli Petteri Orpon vuoro puhua.

– Koirat alkoivat haukkua, kun he kuulivat huoneesta Petterin äänen.

– Kokouksen osanottajat huusivat: Petteri, ei kuulu, kuuluu vain koiria!