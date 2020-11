Karoliina Jungner, 16, voi keskustella Mikael-isänsä kanssa mistä tahansa – tytär muistuttaa isäänsä erityisesti yhdessä asiassa

Karoliina Jungner, 16, ei voi juuri muuta kuin kehua isäänsä Mikael Jungneria, sillä hänellä on ollut aina hyvät välit isänsä kanssa. Vanhempien eron jälkeen Karoliina on ollut joka toisen viikon isänsä luona, mutta asumisjärjestelyissä joustetaan aina tilanteen mukaan.

Isä ja äiti asuvat lähekkäin, joten on helppo mennä milloin vain toisen luokse, Karoliina Jungner, 16, kertoo.

Viestintäjohtajana nykyään työskentelevä Mikael Jungner on kertonut saaneensa lapsuudenkodissaan varsin vapaan kasvatuksen. Onko hän nyt ollut itse vapaa kasvattaja?

– On kasvatukseni ollut aika vapaata. Jos tekee vaikka jonkun virheen, siitä ei huudeta tai rangaista. Mutta on ollut rajojakin, ei kuitenkaan mitään kotiintuloaikoja, Karoliina kertoo.

Parasta isässä on Karoliinan mielestä se, että hänen kanssaan voi keskustella mistä tahansa.

– Isä on fiksu, hänen kanssaan syntyy hyvin keskusteluita. Me ei riidellä, mutta joskus on asioista vähän eri mielipiteet. Kun keskustellaan, voidaan nähdä asiat eri kulmista, mutta sehän on vain mielenkiintoista.

Isä ja tytär tykkäävät myös katsoa leffoja yhdessä tai mennä ulos syömään.

Karoliinan mielestä isä on myös lämminhenkinen ja avoin. Hän arvelee muistuttavansa isäänsä ainakin yhdessä asiassa:

– Ollaan molemmat aika mietteliäitä, mietitään kaiken maailman juttuja.

Ei ole olemassa vanhempia, jotka eivät tuntuisi lapsistaan välillä rasittavilta. Toki myös lapset tuntuvat ajoittain rasittavilta vanhemmistaan.

– Välillä se on liikaa puhelimessa ja tekee liikaa töitä, Karoliina kertoo ja huomauttaa, että on hän kyllä itsekin liikaa puhelimen kanssa.

Karoliina on huomannut, että joskus isän keskittymiskyky pettää. Jos pitäisi vaikka valita hotelli lomamatkalle, isä ehtii pitkästyä ennen kuin homma on maalissa.

– Mutta ei hän hermostu mistään, hän on aika rauhallinen.

Karoliina ei muista olleensa huolissaan isästään. Hänelle ei ole jäänyt muistikuvia isänsä syövästä tai sydänkohtauksesta, sillä molemmat tapahtuivat, kun hän oli vielä pieni lapsi.

Karoliina on Ressussa lukion toisella luokalla, sillä hän aloitti koulun vuotta aikaisemmin. Tulevaa ammattia hän ei ole tarkemmin miettinyt, mutta isän työelämä tuntuu kiinnostavalta.

– Haluaisin lähteä ulkomaille opiskelemaan, Karoliina sanoo haaveekseen.

Mikael Jungner on tyttärensä mielestä myös yllättävän nykyaikainen. Usein Karoliina on huomannut isänsä kuuntelevan musiikkia, josta itsekin tykkää.

– Se tuntuu jopa oudolta, Karoliina naurahtaa.

Karoliinan ei ole tarvinnut opastaa isäänsä, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan. Mikael-isällä sekin oli heti hallussa.

– Isä on nuorekas kaikissa asioissa, ja myös impulsiivinen. Hän esimerkiksi osti kaksi vespaa ja kaksi moottoripyörää, nyt moottoripyöriä on yksi.

– Nyt se on innostunut ruuanlaitosta, joten keittiöön on ostettu erilaisia vempaimia, Karoliina kertoo.

Karoliina arvelee, että isänpäivänä he saattavat mennä brunssille, mutta lahjan hankkiminen saattaa jäädä.

– En löydä isälle yleensä mitään ostettavaa, sillähän on jo kaikki, Karoliina naurahtaa.