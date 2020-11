Jani Sievinen ja Maria-rakas menivät naimisiin! Tuore aviopari poseeraa onnellisena hääkuvassa

Jani Sievinen ja Maria Nyqvist vihittiin perjantaina Levillä.

Jani Sievinen ja hänen naisystävänsä Maria Nyqvist ovat nyt aviopari. Sievinen kertoo Instagramissaan, että pari sanoi ”tahdon” perjantaina Levillä.

– Mieletön ilta eilen. Ollaan naimisissa. Kiitos kaikille. Onnellinen mies, Sievinen herkistelee Instagramissa.

Entinen huippu-urheilija julkaisi sosiaalisessa mediassa myös parin hääkuvan, jossa umpirakastunut pari katsoo toisiaan hellästi. Sievinen valitsi hääpäivänä ylleen harmaan puvun, morsian puolestaan hehkuu valkoisessa hääpuvussa, jonka miehustaa koristaa hopeinen kirjailu.

– Jee! We did it, Maria Nyqvist puolestaan intoilee julkaisemansa hääkuvan yhteydessä.

Parin piti avioitua jo maaliskuussa, mutta tuolloin koronavirusepidemia sotki parin suunnitelmat.

– Tässä tilanteessa tilaisuudet, joissa on kymmeniä ihmisiä samassa paikassa, eivät kuitenkaan ole järkeviä. Kannamme tässä vastuumme, vaikka se tuntuu niin kohtuuttoman julmalta joutua siirtämään niin hartaasti ja pitkään odotettu tapahtuma, Nyqvist kirjoitti tuolloin Facebookissaan.

Sievinen kihlautui Nyqvistin kanssa viime vuoden huhtikuussa. Liitto on Sievisen kolmas.

Häämatkalle pari suuntasi jo viime joulukuussa, ennen varsinaista vihkimistä.

– Meidän häissä ei mene oikeastaan mikään perinteiden mukaan. Eikä myöskään tämä, sillä läksimme häämatkalle, Sievinen kertoi tuolloin somessa.

46-vuotiaalla Sievisellä on kaksi poikaa ensimmäisestä liitostaan Susanna Ingerttilän (ent. Sievinen) kanssa. Sen jälkeen Sievinen on saanut kolme tytärtä yhdessä Mari Samuelsenin kanssa. Ero tuli vuonna 2014, jonka jälkeen Mari muutti Norjaan.

Sievinen on kertonut uusperhe-elämästään avoimesti. Hän kertoi IS:n haastattelussa marraskuussa 2017, että hänen tyttärensä viettävät vain noin kymmenen viikkoa vuodesta Suomessa isänsä luona. Yleensä Sievinen hakee tytöt autolla vierailulle, sillä he asuvat Norjassa 5 000 asukkaan kylässä seudulla, josta ei juuri pääse kätevästi matkaamaan.