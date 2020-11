Suosikkikoomikko André Wickström saa perheenlisäystä – paljasti ilouutisen julkaisemalla ultraäänikuvan

André Wickström on pian kolmen lapsen isä.

Suosittu stand up -koomikko André Wickström, 44, paljasti perjantai-iltana Instagram-tilillään ilouutisen, että hänen perheensä täydentyy yhdellä. Wickströmillä on avovaimo sekä kaksi pientä lasta.

– Onnellisia uutisia. Uusi Wickström tulossa, koomikko kirjoitti jakamansa ultraäänikuvan yhteydessä.

Päivitykseen sateli onnitteluita miehen ystäviltä ja faneilta. Muun muassa juontaja Mikko Leppilampi ja kirjailija Juha Vuorinen ilahtuivat perheuutisesta.

Wickström kuvaili IS:n haastattelussa vuonna 2014 arvostavansa perheen kanssa vietettyä aikaa kiireisen arjen keskellä.

– Avomiehenä otan baby steps, mennään koko ajan parempaan suuntaan. Yritän sanoa enemmän ei kaikille ja olla enemmän kotona. Stand up -työ on kuin pieni huume, sitä haluaa tehdä koko ajan enemmän. Jos on viikonkin tekemättä työtä, tuntuu, ettei osaa enää mitään, mies kuvaili.

Isänä Wickström sanoi olevansa pitkäpinnainen.

– Se on hyvä silloin, kun poika viedään tarhaan ja kun yrittää selittää, miksi vaatteet laitetaan päälle. Välillä isänä on helppoa, välillä tosi rankkaa. Välillä pallo on hukassa. Aina on ollut lapsia ja isommasta prosentista on tullut hyviä kansalaisia, hän heitti.

André Wickström tunnetaan stand up -koomikkona ja näyttelijänä. Hänen pitkä uransa komiikan parissa on kestänyt jo yli 20 vuotta.

Wickström keikkailee stand up -koomikkona sekä suomeksi että ruotsiksi. Suomenruotsalainen Wickström on nähty esimerkiksi Hyvät ja huonot uutiset -ohjelmassa. Hän on näytellyt myös useissa ruotsalaisissa sarjoissa, muun muassa jättisuosioon nousseessa Solsidanissa.