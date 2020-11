Oikeustaiston hävinnyt Johnny Depp julkaisi painavan lausunnon: luopuu suuresta elokuvaroolistaan tuotannon pyynnöstä

Brittitabloidia vastaan oikeustaistelun hävinnyttä Johnny Deppiä ei enää nähdä Ihmeotukset-elokuvasarjassa.

Johnny Depp hävisi oikeudessa The Sun -lehdelle.­

Maanantaina uutisoitiin, että näyttelijä Johnny Depp, 57, on hävinnyt oikeudessa The Sun -lehteä julkaisevaa News Group Newspaperia vastaan. Depp nosti syytteen lehden kirjoitettua hänestä artikkelin, jossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”.

Kyseisessä artikkelissa The Sun syytti Deppin olleen väkivaltainen ex-vaimoaan Amber Heardia kohtaan. Depp on toistuvasti kiistänyt syytteet. The Sunin mukaan artikkeli oli paikkansa pitävä.

– The Sun on todistanut, että artikkeli pitää paikkansa, tuomari Justice Nicol sanoi oikeudessa BBC:n mukaan.

Artikkeli, josta oikeutta käytiin, julkaistiin The Sunin sivuilla huhtikuussa 2018. Artikkelin otsikossa ihmeteltiin, miten kirjailija J.K. Rowling voi olla tyytyväinen siihen, että ”vaimonhakkaaja” palkataan hänen kirjaansa perustuvaan Fantastic Beasts -tuotantoon.

Elokuvat tunnetaan Suomessa nimillä Ihmeotukset ja niiden olinpaikat sekä Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset. Depp on näytellyt elokuvissa Gellert Grindelwaldia, jota hänen oli tarkoitus näytellä myös tulevissa jatko-osissa.

Nyt Depp on julkaissut Instagram-tilillään lausunnon, jossa hän kommentoi oikeustaisteluaan ja kertoo luopuvansa tulevasta roolistaan Fantastic Beasts -elokuvissa.

– Haluan kertoa, että Warner Bros. on pyytänyt minua luopumaan Grindelwaldin roolistani Fantastic Beasts -tuotannossa. Kunnioitan heidän pyyntöään ja suostuin siihen, Depp kirjoittaa.

Depp vuonna 2018 ilmestyneessä Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset -elokuvassa.­

Lausunnossaan Depp myös kiittää heitä, jotka ovat tukeneet häntä oikeusprosessin aikana. Näyttelijä paljastaa myös aikovansa valittaa oikeuden päätöksestä.

– Oikeuden päätös ei muuta taisteluani totuuden kertomisesta ja vahvistan aikovani tehdä valituksen. Pysyn päätöksessäni ja aion todistaa, että minua vastaan esitetyt väitteet ovat vääriä. Tämä ei määrittele elämääni ja uraani.

Johnny Depp on ryvettynyt kohuissa viime aikoina.­

Warner Bros. on vahvistanut yhdysvaltalaismedioille Deppin irtisanoutumisen. Varietyn mukaan tuotantoyhtiö etsii nyt Gellert Grindelwaldin rooliin uutta näyttelijää. Fantastic Beasts 3 -elokuvan arvioidaan ilmestyvän valkokankaalle kesällä 2022.