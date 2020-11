Janne Virtasen ja Hanna-Riikka Siitosen Vieno-tyttärellä, 14, on lämpimät välit isäänsä: ”Kun äitiä ei enää ole, sitä kertoo isälle enemmän asioitaan”

Vieno Virtanen pitää isästään niin paljon, että kaksikko on tehnyt yhdessä jopa töitä.

Vieno Virtasen, 14, ei tarvitse hetkeäkään miettiä, mitä hyvää hän voisi sanoa isästään, näyttelijä Janne Virtasesta.

– Se on ihana! Oikeasti! Meillä on yllättävän hyvä suhde, pystyn kertomaan isälle kaiken elämästäni. Hän on myös aina tukenani, Vieno kertoo.

Vienon mielestä suhde isään on muuttunut jollakin tavalla aktiivisemmaksi sen jälkeen, kun hänen äitinsä Hanna-Riikka Siitonen kuoli kesällä 2018. Mutta toki heillä olisi hyvä suhde joka tapauksessa.

– Kun äitiä ei enää ole, sitä kertoo isälle enemmän asioitaan, Vieno miettii.

Janne Virtanen osaa olla kuunteleva, eikä hän ole erityisen määräilevä isä – paitsi joskus.

– Koulujutuissa ja sellaisissa se on ankara, mutta se on ihan ymmärrettävää. Jos en saa hyvää koetulosta, siitä saa kuulla noottia. Ja huoneeni siivoamisestakin saa kuulla – pari kertaa päivässä, Vieno naurahtaa.

Janne Virtanen on tyttärensä Vienon mielestä ihana isä, vaikka hän patistaa huoneen siivoamiseen ja koulutehtävien tekoon.­

Vienoa naurattaa, kun ehdotan selitykseksi, että ehkä hänen isänsä on tarkka ja siisti luonne.

– En mä sitä sanonut, Vieno nauraa.

Vienon mielestä isän kanssa ei synny varsinaisia riitoja, mutta kinaamista heillä on joskus.

” Joskus hän tekee liikaa kysymyksiä, mikä on vähän ärsyttävää.

– Kyllä ja yleensä jostakin mokistani. Ja joskus hän tekee liikaa kysymyksiä, mikä on vähän ärsyttävää, Vieno toteaa.

Hanna-Riikka, Janne ja Vieno hymyilivät IS:n kuvauksissa 2010.­

Mutta isä on kuitenkin niin hieno tyyppi, että Vienosta oli hauskaa tehdä hänen kanssaan jopa töitä Lappajärven kesäteatterissa. Tänä kesänä heidän yhteinen työ kesäteatterissa peruuntui koronan takia.

– Olen ollut aina kiinnostunut erityisesti musikaaleista, Vieno kertoo.

Vieno arvelee, että teatteriala kiinnostaa häntä, kun tulee aika valita ammatti. Se ei olisi mikään ihme, sillä hän on seurannut aina kotonaan esiintyvien taiteilijoiden elämää.

Näin hyväntuulinen perhe poseerasi vuonna 2011.­

Isänsä kanssa Vieno katsoo usein elokuvia. Yhdessäololle ei tosin ole hirveästi aikaa, sillä usein hän on uintitreeneissä tai kavereidensa kanssa.

Vieno Virtanen harrastaa kilpauintia Simmis-uimaseurassa. Treenit hänellä on seitsemän kertaa viikossa.

– Isä auttaa oman seuran kisoissa, kuskaa treeneihin ja on katsomassa kisoja. Kuskaamisen hoitaa kylläkin suurimmaksi osaksi ukki, sillä isällä on nyt paljon töitä BB:n takia (Janne Virtanen on Big Brotherin pääohjaaja), Vieno kertoo.

Vienon ukki on Matti Siitonen eli Fredi. Myös ukkia juhlitaan isänpäivänä, kun koko perhe kokoontuu sunnuntailounaalle.

– Ukki on suuri osa elämääni, he asuvat kahden minuutin kävelymatkan päässä, Vieno kertoo.

Vieno aikoo tehdä isälleen isänpäivän aamuna amerikkalaisia pannukakkuja ja kahvia. Luultavasti isä saa lahjankin.

Isäänsä Vieno arvelee muistuttavansa ainakin yhdessä asiassa: heillä on samanlainen huumorintaju.

– Monet sanovat, että ollaan myös saman näköisiä, mutta siihen en usko, Vieno naurahtaa.