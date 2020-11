– Kamala taakka heitettiin silloin pois, Hannu Mäkelä kuvaa tuntemuksiaan isänsä hautajaisissa. Kirsi Piha kertoo heidän kirjeenvaihtokirjassaan toisenlaisista tunteista: hän on nostanut isänsä jalustalle, vaikka varhain kuolleen isän elämää hallitsi alkoholi.

Kirsi Pihan kirjahyllyssä on pitkä rivi Hannu Mäkelän teoksia, mutta itse kirjailija oli hänelle aiemmin tuttu vain muutamasta kohtaamisesta. Erityinen tunneside Pihalla on ollut Herra Huu -lastenkirjaan, jonka hän sai isältään täyttäessään seitsemän vuotta. Pian sen jälkeen hänen isänsä kuoli.

Kun Hannu Mäkelä, 77, ja Kirsi Piha, 53, tekivät Pimeän yli -kirjeenvaihtokirjaansa (WSOY), he tutustuivat paremmin ja myös yllättyivät toisistaan.

– Kirsi kirjoitti paremmin kuin luulin. Hänen kirjoituksensa ruokkivat haluani kirjoittaa takaisin, Mäkelä kertoo ensimmäisestä yllätyksestä.

Kirsi Piha yllättyi Mäkelän sydämellisyydestä ja ystävällisyydestä. Heidän kirjeenvaihdossaan näkyy myös toisen arvostaminen, ilkeitä tai vähätteleviä kommentteja ei heitellä.

Hannu Mäkelän isämuistot ovat pelkästään synkkiä. Hannu Mäkelä uskoo, että lapsuuden haavat vaikuttavat koko elämään. Hän kokee olevansa vasta nyt sinut itsensä kanssa. –Olen ollut aika hankala, hän tietää.­

Hannu Mäkelä on julkaissut yli 200 teosta, joista suurin osa on omia kirjoja. Hänen uusin romaaninsa on Rakkaudella, Alma. Tänä vuonna on julkaistu myös uusi Herra Huu -kirja ja runoteos Mitä rakkaus on.

– Hannu kirjoittaa koko ajan. Kirjoittaminen ei ole sulle mikään projekti, sä elät kirjoittamisen kanssa, Piha toteaa istuessamme kahvipöydän äärellä.

– Kirjoittaisin, vaikka kukaan ei kustantaisi niistä mitään, Mäkelä huomauttaa.

Kansanedustajana ja europarlamentaarikkona vaikuttanut Kirsi Piha perusti 2008 Ellun Kanat -viestintätoimiston, josta tuli menestys. Piha on myös kirjoittanut kolumneja, kirjallisuusblogia ja tietokirjoja. Vastikään julkaistussa Muutosvoimaa-kirjassa hän on toinen tekijä.

Kirjeenvaihdossaan Mäkelä ja Piha käsittelivät myös elämän synkempiä puolia. Paljon hyvääkin tapahtui syksystä 2019 kesään 2020 kestäneen kirjoittamisen aikana: Mäkelä meni yllättäen naimisiin, Piha teki muutoksia työelämäänsä.

Korona vaikutti keväällä Pihan elämään niin, että hän oli vain vuokramökillä ja kotonaan. Mäkelä on ollut koko ajan sitä mieltä, että yhteiskunta täytyy pitää avoimena, vaikka hän kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

– Me ollaan kyllä kuljettu kaikkialla normaalisti, mutta järkeä käyttäen, Mäkelä kertoo.

Isättömyys on yksi Mäkelää ja Pihaa yhdistävä tekijä. Sitä Mäkelä käsitteli Isä-romaanissaan (2004). Hän oli juuri syntynyt, kun isä häipyi omille teilleen, eikä isä koskaan välittänyt kuopuksestaan.

” Olin vahinko. Hän olisi halunnut, että äiti olisi tehnyt abortin.

– Olin vahinko. Hän olisi halunnut, että äiti olisi tehnyt abortin, Mäkelä tietää.

Kun isä teki kuolemaa, Mäkelä pyysi kirjeessään lopettamaan vihanpidon. Isä ei vastannut.

”Ja kun tuo mies eli Väinö Mäkelä sitten 102-vuotiaana kuoli, en tuntenut surua, paha sanoakin. Päinvastoin tuli tunne, että iso taakka viimein putosi harteilta. Narsisti ja psykopaatti ovat niitä sanoja, jotka häneen herkimmin edelleen yhdistän”, Mäkelä kirjoittaa.

Isän puuttuminen vaikutti hänen elämäänsä, mutta vihaa hän ei enää tunne isäänsä kohtaan. Ei tosin mitään muutakaan.

” Hannu, sinusta ei koskaan tule kirjailijaa.

– Olen tyytyväinen elämääni, mutta onhan se ollut pitkä tie. Ihmisen pitää itse tulla isäkseen tai äidikseen, jotta voi olla omilla jaloillaan, Mäkelä sanoo.

Hän kiittää onneaan, että hänen elämäänsä tuli kaksi merkittävää vanhempaa miestä: Tuomas Anhava ja Samuli Paronen. Heiltä hän sai jotakin siitä, mitä isän kuuluisi antaa.

Kun Mäkelä oli aloitteleva kirjailija, hänen isänsä sanoi: ”Hannu, sinusta ei koskaan tule kirjailijaa.” Se oli Mäkelän mielestä tämän paras ja tosin myös ainoa lahja.

– Olen harvoin ollut niin hyvällä tuulella kuin isäni hautajaisissa. Niin oli siskonikin. Kamala taakka heitettiin silloin pois.

Kirsi Piha oli kaksivuotias, kun hänen vanhempansa erosivat. Kun hän tapasi isäänsä, ne olivat juhlahetkiä. Isä tykkäsi tomaatti-sipulisalaatista, kitaran soittamisesta ja valokuvaamisesta. Mutta isä halusi myös juoda, hän oli alkoholisti.

Kirsi Piha muistaa varhain kuolleesta isästään hyviäkin asioita, vaikka alkoholisoitunut isä ei ollut mitenkään täydellinen vanhempana.­

Sitä pieni tyttö ei voinut tietää, että isä kärsi masennuksesta. Niin syvästä, että hän teki itsemurhan. Isänsä itsemurhasta Kirsi sai tietää vasta 12-vuotiaana, sillä ei siihen aikaan itsemurhasta puhuttu avoimesti pienille lapsille.

– Tietynlainen perusturva järkkyi, kun isä kuoli. Sen eteen olen joutunut tekemään töitä. Mutta kun väitän jonkun asian johtuvan isän kuolemasta, mieheni sanoo usein: mehän ei tiedetä mistä mikäkin johtuu.

Kirsi rakensi mielessään isästään lähes sankarin, vaikka isä oli kaukana ihannevanhemmasta.

– Siksi Hannun kirjoista Isä-kirja on ainoa, josta en pitänyt. Ajattelin silloin, että kyllähän isää pitäisi ymmärtää. Isät ovat mielestäni lähes pyhiä, Kirsi naurahtaa.

Hannuun tutustuttuaan Kirsi ymmärtää Isä-teoksenkin paremmin. Mutta eivät he vaatineet kirjeenvaihdossaan toisiltaan samanmielisyyttä.

” Ajattelin silloin, että kyllähän isää pitäisi ymmärtää.

– Maailmankatsomuksessammekin oli eroavaisuuksia, mutta olisi ollut tylsää, jos olisimme olleet kaikesta samaa mieltä. Suurin riita tuli kuitenkin Läsäkoskesta, Mäkelä naureskelee.

Kirsi Piha kertoi, miten hän joutui pettymään pahasti kesäpaikallaan kunnostustöitä tekeviin. Mäkelä totesi siihen, ettei sitä olisi tapahtunut, jos Kirsi olisi paikallisia.

Kirsiä kommentti lähes raivostutti: hänhän on ollut Läsäkoskella vauvasta asti, ei hän ole mikään vieras siellä, saaressa oleva mökki on hänelle rakkain paikka.

– Maalla pitää asua ja kauan ennen kuin mielletään paikalliseksi. Itse olen asunut Sitarlassa (Lohjalla) 37 vuotta, mutta ei siellä kymmenen vuotta asunut oikein tiedä edes, miten pitää tervehtiä, Mäkelä jatkaa.

Siitä Kirsi Piha yllättyi, miten syvästi ja nopeasti Hannu Mäkelä kykeni sitoutumaan uuteen parisuhteeseen. –Pelko on rakkauden pahin vihollinen, Mäkelä toteaa.­

Jo poliitikkona Piha tunnettiin suorapuheisena ja rohkeana. Kirjeenvaihtokirjassa hän osoittaa erityistä rohkeutta rikkoessaan mielikuvan siitä, että olisi aina pärjäävä ja hyvinvoiva. Niin ei todellakaan ole.

”Ovesta ulos meneminen on mahdotonta ja pelkästään hengittäminen vaatii keskittymistä ja työtä”, Kirsi Piha kirjoittaa vaikeasta ajastaan.

Piha tietää perineensä isältä taipumuksen masennukseen. Hän on osannut hoitaa ja ennaltaehkäistä mielen mustenemista. Kun psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto uutisoitiin, Piha kertoi oitis sosiaalisessa mediassa saaneensa kiristyskirjeen.

Piha pitää tietomurtorikosta järkyttävänä, mutta kyse ei ole siitä, onko hänen omissa potilastiedoissaan edes jotain järisyttävää. Tietomurtorikos haavoittaa monen turvallisuuden tunteen.

– Tässä skandaalissa on unohdettu, että on paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat terapiaa mutta joilla ei ole rahaa tai uskallusta siihen, Piha sanoo.

Mäkelän mielestä hänen puolisonsa totesi hyvin: viisas hakee apua. Mäkelällä itsellään paha olo johti 1989 itsemurhayritykseen, joka onneksi epäonnistui. Sen jälkeen hän päätti, että on elettävä isää kauemmin.

” Ajattelin, että sitä en haudalleni päästä teeskentelemään.

– Ajattelin, että sitä en haudalleni päästä teeskentelemään.

Hannu Mäkelä tietää, että pahin yhdistelmä on masennus ja alkoholi. Hän on ollut nyt raittiina 30 vuotta.

– Taitaa olla viisainta, mitä olen tehnyt, hän toteaa.

Kirjassa Kirsi Piha arvelee, että isän itsemurha on tavallaan pelastanut hänet itsetuhoisilta ajatuksilta, sillä eihän hän halua lapselleen samanlaista surua kuin itse koki.

Molemmat uskovat, että ihmistä muovaa lapsuus, mutta kaikkeen voi itse vaikuttaa.

–Koska itselläni ei ollut isän mallia, en ole ollut hyvä isä, sanoo Hannu Mäkelä. Kirsi Piha arvioi olevansa ”ihan ok” äitinä.­

– Minusta tuli ainakin raivoisan itsenäinen. Niin itsenäinen, että työnnän helpolla pois apua ja rakkautta, Piha miettii.

Piha on taitava keskustelemisessa, mutta ihan lähelleen hän ei helpolla päästä.

– Jos seitsemänvuotiaana tajuaa, että ihmiset voivat mennä pois, se tekee varovaiseksi sitoutumaan syvällisellä tasolla. Olen onneksi uskaltanut katsoa itseäni peilistä, Piha toteaa.

– Itseään pitää katsoa ulkoapäin, mutta on myös pidettävä itsestään ja hyväksyttävä rajallisuutensa, Mäkelä huomauttaa.

” Jos seitsemänvuotiaana tajuaa, että ihmiset voivat mennä pois, se tekee varovaiseksi sitoutumaan syvällisellä tasolla.

Kirsi Piha avioitui 2016 mainostoimistojohtaja Marco Mäkisen kanssa. Mutta ei hänen kotielämänsä aina ole ollut valoisaa. Avioero lapsen isästä oli vaikea, mutta siitä Kirsi on onnellinen, että tyttären elämässä ovat tasapuolisesti molemmat vanhemmat.

Kun kirjeenvaihtokirjaa tehtiin, Hannu Mäkelä eli suuren rakkauden aikaa – ja elää yhä. Puolisonsa Auli Närevuori-Mäkelän hän kohtasi pari vuotta sitten. He avioituivat keväällä.

– Kaksi päivää ennen tapaamistamme sanoin ystävälleni Antti Tuurille: Tätä elämä nyt on, menen vain hautaan, mitään ei tapahdu. Siinä ei ollut mitään depressiivistä, se oli toteamus.

Mäkelä kohtasi Aulin lohjalaisessa kahvilassa, jossa hän tapaa istua. Tapahtui sitten sellainenkin ihme, että hän raivasi talonsa turhasta tavarasta, jotta toiselle olisi tilaa. Remonttiakin on tehty.

– Sekin yllätti, miten syvä syöksyminen Hannulla oli rakkauteen, Piha kertoo.

Kirsi Piha tietää perineensä taipumuksen masennukseen isältään, mutta hän on oppinut hoitamaan ja ennaltaehkäisemään synkkiä vaiheita.­

Kun Mäkelä oli ollut kolme päivää naimisissa, hän viestitti kirjeenvaihtokaverilleen: ”Hetkeäkään en antaisi pois. Hauska kirjoittaa noin banaali lause, varsinkin kun se on totta.”

Kirsi Piha ajatteli ensin: varo Hannu, ei noin nopeasti voi toimia. Hän olisi itse luultavasti vain kuulostellut tunteitaan siinä vaiheessa, kun Hannu vannoi jo vihkivalaa.

– En minä osaa varoa mitään, pitää tehdä mitä haluaa, Mäkelä sanoo.

Mäkelällä on liittoja riittänyt. Yleensä loistavan alun jälkeen on alkanut mennä huonommin. Nyt yhteiselämä on mennyt koko ajan vain paremmin.

– Ei pelottanut yhtään. Meidät on tarkoitettu toisillemme – näin uskon. Pelko on rakkauden pahin vihollinen, Mäkelä toteaa.

Vanhenemisen pelkokin taittuu, kun lukee Hannu Mäkelän elämästä. Hän kirjoittaa vimmalla, uskaltaa rakastua ja ennen kaikkea hän uskalsi tehdä elämässään tilaa toiselle.

– Sitä ei nuorena tajunnut, että vanhempana vapaus tehdä vain kasvaa, Piha toteaa.

Mäkelä uskoo, että onni on mahdollista nyt, kun hän on viimein sinut itsensä kanssa.

” Olen ollut aika hankala. Moni on joutunut kärsimään minusta, mutta olen minäkin saanut osani.

– Olen ollut aika hankala. Moni on joutunut kärsimään minusta, mutta olen minäkin saanut osani. Mitään en halua menneisyydestäni takaisin, Mäkelä sanoo.

Mäkelän elämää sumentaa vain yksi asia: huonot välit ainoan poikansa kanssa. Hyvät välit hänellä on pojantyttäreen ja juuri nyt taas paremmat poikaansakin.

– Koska itselläni ei ollut isän mallia, en ole ollut hyvä isä. Poikani oli kuusivuotias, kun minusta tuli sunnuntai-isä. Tästä olen tuntenut hirveätä päänsärkyä ja huonoa omaatuntoa.

Kirjeenvaihtokirjassa Mäkelä kirjoittaa: ”...kannan murhetta pojasta aina hamaan hautaan, ja ylikin. Omatunto kolkuttaa aina.”

Kirsi Pihalla on läheiset ja mutkattomat välit äitiinsä, joten hänen on ollut helppo olla itsekin äitinä.

” Olen onnistunut ihan ok äitinä. Meillä on Siirin kanssa läheiset ja keskustelevat välit.

– Olen onnistunut ihan ok äitinä. Meillä on Siirin kanssa läheiset ja keskustelevat välit.

Hienoa Mäkelän ja Pihan kirjassa ovat myös luontokuvaukset. Mäkelällä luonto on maaseudun rauhassa. Piha kuvaa hienosti kävelyitä merenrannassa koiransa Hyypän kanssa. Romaniasta löytökoirana tullut Hyyppä ei ole koiramaailman helpoimpia tapauksia, mutta rakastettava se on.

Hyyppä ei tykkää mistään muutoksista, mutta sen emäntä ei muutoksia vastusta. Alkuvuodesta Kirsi Piha pienensi rooliaan perustamassaan Ellun Kanat -yrityksessä, eikä hän sulje pois suurempiakaan muutoksia. Nyt hän tekee myös podcastia What’s the Point elämän merkityksestä.

Kirjeenvaihdosta voi päätellä, että Kirsi Pihaa kiinnostaisi romaanin kirjoittaminenkin. Tosin hän ei vielä usko omiin kykyihinsä romaanikirjailijana.

– Rakastan fiktiota niin paljon, että siihen on ihan kamala kynnys, Piha toteaa.

– Kun saat lauseen paperille, niin kirjoita toinen, siitä se lähtee, Mäkelä kannustaa.