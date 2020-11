Suomalaiskirjailija Max Seeckin uutuuskirjasta tehdään tv-sarja Yhdysvalloissa – menestyksen taustalla on poikkeuksellinen ajatustapa

Max Seeckistä pusketaan nordic noir -tähteä maailmalle. Tuore käännös on Yhdysvaltain suurimman kirjakauppaketjun kuukauden kirjana, ja siitä on tekeillä tv-sarja.

Max Seeck kuulostaa enemmän bisnesälyllä varustetulta markkinamieheltä kuin boheemilta taiteilijalta.

– Minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa taiteilijakodissa kasvamisesta, mutta olen aina halunnut, että elämäni on jotenkin fiksusti rytmitettyä eikä mitään haahuilua: aamulla laitetaan kravatti kaulaan ja mennään töihin.

Seeck kasvoi taiteilijakodissa, hänen äitinsä on taiteilija Riitta Nelimarkka. Seeck hakeutui rahoitusalan koulutukseen ja työskenteli vuoden pankissa.

Pankista Seeck siirtyi markkinointialalle. Hän kertoo lasketelleensa koko ajan kohti luovempia hommia.

– En ole pitänyt kravattia enää pitkään aikaan töissä. Mutta siitä alkuperäisestä ajatuksesta on jäänyt tietty järjestelmällisyys. En istuskele jossakin majakassa punkkulasi kädessä, vaan työni on koko ajan ollut määrätietoista.

Seeck sanoo, että kaupallinen tausta on tuonut hänelle ymmärryksen siitä, että hyvää pitää markkinoida ja myydä. Tämä ei ole suinkaan itsestään selvä ajatus kaikille kirjailijoille.

– Olen kuullut, että minun tapani ajatella on vähän poikkeuksellinen. Jos joku ajattelee, ettei halua myydä omaa taidettaan, niin myös sitä pitää kunnioittaa. Taidealalla on yleistä ajatus, että taidetta ei saa myydä tai markkinoida, tai sitten se on vähemmän taidetta. Minä en usko siihen.

Kun Max Seeck lähti kirjoittamaan neljättä romaaniaan, hän mietti etukäteen, mikä voisi kiinnostaa erityisesti ulkomailla.

Seeck alkoi perata yhdessä agenttinsa kanssa ulkomaisten kustantamojen palautteesta täkyjä, jotka voisivat kiinnostaa kansainvälisillä kirjamarkkinoilla.

– Sieltä erottui, että nyt haluttaisiin lukea kylmästä, lumisesta, pimeästä Suomesta sekä sarjamurhaajasta ja naispäähenkilöstä, Max Seeck kertoo.

– Tarinan pitää tietysti olla hyvä ja vähän erilainen, että se erottuu kaikesta muusta tarjonnasta.

Syntyi trilleri Uskollinen lukija, jossa rikosetsivä Jessica Niemi saa tutkittavakseen mystisen murhan. Murhatun naisen puoliso on jännityskirjailija Roger Koponen, jonka kirjoittaman trillerisarjan tapahtumia rikokset alkavat jäljitellä.

Hyvä kirja ei vielä riitä maailmanvalloitukseen. Siihen tarvitaan paljon osaamista ja työtä bisnespuolelta.

Seeck kehuu Elina Ahlbäckin agentuuria, joka on hoitanut Seeckin asioita alusta asti. Agentti on hoitanut kansainvälisillä kirjamessuilla Seeckin teosten markkinointia ulkomaisille kustantamoille.

– Olen itsekin tuolla Jenkeissä pyörinyt ja kahlannut läpi erilaisia tilaisuuksia ja yrittänyt tuoda itseäni julki. Kaiken ytimessä on hyvä tarina ja kova myyntiduuni, Seeck summaa.

– Samanaikaisesti tapahtui kaksi huikeaa asiaa. Yhtä aikaa tuli tv-sarjasopimus Hollywoodiin ja iso kustantamo hankki kirjan oikeudet.

Viime viikolla ilmestyi Yhdysvalloissa Uskollinen lukija -trillerin käännös The Witch Hunter.

The Witch Hunterin lopullista versiota editoitiin hieman yhdessä Yhdysvaltojen kustantajan kanssa.

– Ei sitä ole mitenkään sokerikuorrutettu Amerikan markkinoille. Mutta siinä on kirjoitettu joitain sivuja uusiksi niin, että se toimii paremmin siellä.

Romaanin käännösoikeudet on myyty lyhyessä ajassa yhteensä 38 maahan, ja teoksen pohjalta on valmisteilla Hollywood-sarja.

Romaani on myös Yhdysvaltain suurimman kirjakauppaketjun Barnes & Noblen kuukauden kirjana trilleri-kategoriassa.

– Saatiin sellainen magea lumipalloefekti aikaiseksi, Seeck sanoo.

Syyskuussa Suomessa julkaistu Seeckin uusi dekkari Pahan verkko jatkaa Uskollisen lukijan tarinaa. Myös uuden romaanin käännösoikeudet on myyty jo 23 kielialueelle.

Max Seeck kertoo, että kansain välisillä kirjamarkkinoilla kaivataan Suomesta nimen omaan talvista eksotiikkaa: lunta ja pimeyttä.­

Tammi & WSOY:n tiedottajan mukaan Seeckin Yhdysvaltain-kustantaja Berkley näkee hänet nordic noirin seuraavana suurena nimenä, sellaisena kuin Jo Nesbo tai Stieg Larsson.

– Olen aina sanonut, että eihän ruotsalaiset tai norjalaiset ole mitenkään parempia kirjoittamaan kuin me suomalaiset. Syy, miksi Jo Nesbon kirjoja on myyty se 50 miljoonaa, on puhtaasti se, että niitä on myyty aggressiivisesti, Seeck sanoo.

Kirjailija iloitsee, että suomalaiset ovat viime vuosien aikana oppineet viemään kulttuuriosaamistaan maailmalle. Jos myynti- ja markkinointityötä ei tehdä kunnolla, kukaan ei löydä suomalaisten teoksia.

– Ei vaikka Berkleyllä Jenkeissä ole ketään, joka lukisi suomea. Kyllä se vaatii sen, että joku menee ottamaan ranteesta kiinni, että hei, lue tämä enkkukäännös.