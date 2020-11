Viaton kysymys kahvilassa muutti Kristiinan elämän 40 vuotta sitten

Kristiina Helander ei heti soita suomalaisen rockin ystävien korvissa kelloja, mutta hänen taiteilijapersoonansa Tiina Tiikeri saa monen muistot heräämään.

Yksi lause muutti Kristiina Helanderin elämän kesällä 1980. Sleepy Sleepersin Sakke Järvenpää ja Mato Valtonen kysyivät häneltä lahtelaisessa Nova-kahvilassa, tietäisikö tämä ”ketään mimmejä”, jotka voisivat lähteä mukaan bändiin.

– Sanoin, että minä lähden. Ja niin olin mukana bändissä, Helander, 59, muistelee IS:lle.

Hän oli käyttänyt jo aiemmin lempinimenään Tiina Tiikeriä. Ja Tiikerinä hänet opittiin Suomessa tuntemaan jo hyvin pian.

– Sakke heitti minut samana iltana kotiin, Helander kertoo.

– Hän soitti vielä perään ja kysyi: ”Styylaatko kenenkään kanssa? Mitäs tykkäät, jos ruvettais hengaamaan?”

Jo samana iltana tuore pariskunta lähti kruisailemaan Järvenpään Dodgella.

Ja niin alkoi Helanderin elämä Sliipparien solistina, Tiina Tiikerinä, vähän romanttisestikin. Hänestä tuli yksi ensimmäisiä suomalaisia naisrokkareita, aiemmin samassa yhtyeessä laulaneen Heinäsirkan (oikea nimi Anne Taskinen), ja Heiniksen tavoin jo 1970-luvulla musiikkia tehneiden Muska Babitzinin ja Maarit Hurmerinnan työn jatkaja.

Sliipparit Helsingin Tavastialla 1982.­

Sleepy Sleepersin rienaavaa ja kaikelle mahdolliselle irvaillutta tyyliä on viime vuosina arvioitu jopa yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Se, että bändi vaati kaljaa kioskeihin ja Karjalaa takaisin oli raikas röyhtäys asenteellisesti ja poliittisesti ahdasmielisenä aikana.

Puhuttiinko tuollaista bändin sisällä jo 1980-luvulla? Tiedostettiinko yhtyeen asema henkisenä varaventtiilinä ja kapinallisena vastarintaliikkeenä?

– Ei, Helander vastaa.

– Keikkareissut olivat pelkkää rai-rai-rai-meininkiä. Helvetin hauskaa pidettiin. Pyörittiin ympäri maailmaa ja tavattiin vaikka ketä.

Vain 19-vuotias Helander oli Sleepy Sleepersiin liittyessään päivätöissä. Musiikki oli kuulunut elämään lapsuuden ja nuoruuden piano-opintojen verran. Helander arvelee nyt, että hänen äitinsä Irmeli Perilä oli jo etukäteen markkinoinut tytärtään bändin jäseneksi.

– ”Meidän Tiina soittaa pianoa”. Niin kuin kukaan muu ei olisi soittanut!

Lahdessa Sleepy Sleepers nautti kotikaupungin sankarien mainetta niin kaupungilla jenkkiautoillaan kurvailevien ”rokujen” (”rokkari” 1970-luvun päijäthämäläisellä paikallismurteella) kuin heidän äitiensäkin keskuudessa.

– Minusta ne olivat ihania. Komeita ukkoja, joilla oli cool meininki. Kova juttu, Helander kuvailee, mitä ajatteli bändistä ennen kuin liittyi siihen itse.

Lahtelaista huumoria vuosimallia 1984.­

Mainittakoon, että lavatanssiyhtyeiden solistina itsensä nuorena elättänyt äiti-Tiikeri Perilä teki myös pienen levylaulajan uran samoissa kuvioissa kuin tyttärensä: häntä kuultiin muun muassa Sliipparien sivuprojektin, kantriyhtye The Hevosten levyllä ja Dave Lindholmin Kuutamolla-albumilla.

Dave Lindholm oli Sleepy Sleepersiin liittyessään arvostettu artisti, joka oli osoittanut kykynsä suomenkielisillä Isokynä-soololevyillään ja englanniksi, muun muassa Pave Maijasen kanssa pyörittämässään Rock’n’Roll Bandissa.

Rokkitosikoiden kauhuksi Lindholm ja kitaristina äärimmäisen arvostettu Albert Järvinen liittyivät kuitenkin Sleepy Sleepersiin. Tämä kuvaa, miten houkutteleva työpaikka Sliipparit aikanaan oli: hyvähintaisia keikkoja riitti, levyt myivät – ja hauskaa oli.

Jopa maailmalla.

Brasiliaan Sleepy Sleepers matkusti levyttämään In The Rio -albumia hyvin pian Tiikerin bändiin liittymisen jälkeen. Reissu oli legendojen mukaan railakas, sillä esimerkiksi Albert Järvisen kerrotaan käyttäneen koko matkakassansa jo menomatkalla, välilaskulla New Yorkissa.

– Pääsimme Riossa esiintymään konsulin kotiin cocktailjuhliin. Siitä on olemassa jonkinlainen taltiointi, kun hillun siellä lavalla bikinit päällä ja iso hattu päässä ja soitan marakasseja.

Matkustaminen oli huikea osa Sleepy Sleepersin ylellisyyttä. Eivät 1980-luvun alussa suomalaiset matkustelleet Brasiliaan – tai kuukaudeksi Los Angelesiin tai Lontooseen.

– Se oli mahtavaa aikaa!

Jos jokin Helanderia harmittaa hänen Sleepy Sleepersin Tiikeri-vuosistaan, niin se, että monet levytykset tehtiin nopeasti. Bändi oli performanssi, jossa musiikillinen kunnianhimo ei aina näytellyt pääroolia.

Tämä tosin tuli selväksi jo heti seuraavana päivänä, kun Järvenpää ja Valtonen olivat kohdanneet Helanderin kahvilassa ja tämä oli liittynyt bändiin. Jo seuraavana päivänä Helander lauloi ihan Tiikerinä yhden tunnetuimmista hiteistään, Metsäration (suomenkielinen versio Donna Summerin kappaleesta On the Radio) lahtelaisessa Microvox-studiossa.

– Ei siinä studiossa muuta tehty, kun sanottiin mikrofoniin yks–kaks–kolme ja sitten lähti taustat soimaan. Kaveri seisoi vieressä ja siinä sitä veivattiin, Helander muistelee.

– Se on ihan järkyttävän kuuloinen, mutta monet tuntuvat tykkäävän.

Muita hänen laulamiaan tunnettuja Sleepy Sleepers -kappaleita ovat muun muassa Hevi tulee ja hevi tappaa sekä Tuu tuu juntti.

– Minulta tuli se sanoitusrivi: Kukaan ei soita enää Abbaa / Hevi tulee ja hevi tappaa. Mutta ei sitä missään näy. Kaikki on jumalten nimissä, Helander naurahtaa.

”Jumalat” on tulkittavissa Sakke Järvenpääksi ja Mato Valtoseksi, joiden nimimerkkien S. Helminen ja M. Helminen tekemäksi biisi on Teostoon merkitty.

– Tuu tuu juntti on hyvä biisi. Albert teki sen varta vasten minulle.

Tiina Tiikeri siirtyi Sleepy Sleepersissä nopeasti takarivin pianonpimputtajasta eturiviin solistiksi.­

”Jumalten” vallasta huolimatta Sleepy Sleepers oli toisaalta hyvin demokraattinen yhteisö. Helander kertoo olleensa ensi alkuun varsin ujo esiintyjä. Hän soitti koskettimia, ja vilahti eturivissä vain esittämässä omat kappaleensa. Päätöksen hänen asemansa muuttamisesta teki kuitenkin yksittäinen roudari.

– Hän ilmoitti, että nyt jumalauta hiplaaminen loppuu: ”Otat paikan eturivistä!” Ja niin minun mikkiständini iskettiin Saken ja Madon ständien väliin. Siitä lähtien paikka oli aina keskellä.

Sleepy Sleepersillä on raju maine, joka pohjautuu villeihin keikkoihin ja laulunsanojen alatyyliseen huumoriin. Mutta Helander sanoo, että yhtye oli naista kunnioittava työpaikka. Kukaan ei ahdistellut. Ei siinäkään vaiheessa, kun seurustelusuhde muutaman vuoden jälkeen Sakke Järvenpään kanssa päättyi.

– Ei ollut koskaan mitään ongelmia. Kaikki olivat aina hienoja tyyppejä, herrasmiehiä. Olin siinä porukassa vähän niin kuin prinsessa jätkien kanssa, hän kuvailee.

– En kadu hetkeäkään, että siihen lähdin.

Yleisön puolelta lavaa kohti kohottautui kuitenkin käsiä, jotka antaisivat nykyään aihetta useampaankin #metoo-tapaukseen.

– Välillä piti potkaista: ”Mee helvettiin kourinesi!”

Ahdistavista tilanteista ei ole jäänyt traumoja. Helander sanoo, ettei muista yhtään täsmällistä tapausta.

Yllättävää sen sijaan on, että ”monet puhuvat paskaa” – eli rehentelevät valheellisesti olleen hyvin lähellä laulajatähteä.

– Netissä kirjoitellaan, että joku tai ”jonkun kaveri” tai kuka milloinkin olisi käynyt lavalla puristelemassa mun tissejä. Joku äijä väitti tällaista Facebookissa. Vastasin, että jos olisit yrittänyt, olisin vetänyt turpaan.

Ura Sleepy Sleeperissä päättyi 1980-luvun puolivälissä. Homma alkoi Helanderin mielestä väljähtyä – ja jo kymmenen vuotta remeltäneen bändin ideat alkoivat olla käytetty.

Hän teki yhden soololevyn (Etsin, 1985) erottuaan Sliippareista.

– Sitten loppui virta, hän sanoo.

– Halusin opiskella. Halusin perheen ja lapsia.

Hän sai kaiken.

Perheen hän perusti Mauri Leppäsen kanssa. 1970- ja 1980-luvulla lentopalloa seuranneet muistavat hänet nimellä ”Moukari”. 171 maaottelua pelanneen miehen Helander kohtasi tietämättä kuka tämä on.

– Ei minulla ollut aavistustakaan. Hän oli pelannut ammatikseen Italiassa ja palannut Suomeen. Tuskin hänkään tiesi, kuka minä olen.

Pariskunta sai kaksi lasta, joista Johannes Leppänen tunnetaan monitaitoisena toisen polven rokkarina, joka soittaa kitaraa, laulaa ja tekee biisejä. Hänen bändeistään French Films huomattiin Suomen ulkopuolellakin ja Teksti-TV 666 -yhtye nauttii vähintään tukevaa kulttimainetta.

Helanderin ja Leppäsen liitto päättyi eroon, kun lapset olivat pieniä. Leppänen kuoli kuusi vuotta sitten.

Entä opiskelut? Niitä Helander on ahkeroinut moneen ammattiin. Hän on muun muassa huonekaluverhoilija ja entisöijä.

Hän on työskennellyt jo pitkään toimistohommissa turva- ja talotekniikan maahantuontiyrityksessä.

Koira ja Tiikeri poseeraavat kotikulmillaan Helsingin Lauttasaaressa.

Täällä he kävelevät päivittäin pitkiä lenkkejä, Helander kuvaa paljon järjestelmäkamerallaan – taiteellisuuttaan hän toteuttaa kuvaamalla.

– Katselen merta ja kuuntelen kuulokkeista heviä kovalla.

Ei se tappanutkaan, hevi.

Entä omat musiikkikuviot? Onko mahdollista, että Helanderista vielä kuoriutuu Tiikeri?

– On meillä Johanneksen kanssa ollut puhetta, että laulaisin jotain hänen bändinsä kanssa. Mutta saa nähdä.