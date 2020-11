Lotta Harala, 28, halusi olla nuori äiti, kunnes todellisuus iski vasten kasvoja – puhuu nyt vaikeasta aiheesta: ”Uran takia joutuu tekemään valtavia uhrauksia”

Aitajuoksija Lotta Harala, 28, on tehnyt paljon uhrauksia päästäkseen lajinsa huipulle. Tänä kesänä hän teki paluun valokeilaan pitkän haasteiden sävyttämän ajanjakson jälkeen.

Treenaa kovaa. Lepää riittävästi. Syö tarpeeksi, mutta tavoitteitasi tukevasti. Treenaa taas, vielä kovempaa kuin edellisellä kerralla.

Tiivistettynä näin voisi kuvailla aitajuoksija Lotta Haralan, 28, arkea. Jo vuosia elämänsä uralleen omistanut Harala tekee joka päivä kaikkensa, jotta hän voisi olla entistäkin parempi urheilija.

Se ei se kuitenkaan aina riitä. Kukaan ei voi loputtomiin paeta haasteita, joita elämä heittää eteemme väistämättä. Aihe nousee pintaan kysyessäni Haralalta, millaisista saavutuksista hän on ollut urallaan erityisen ylpeä.

– Olen todella haastavissa tilanteissa pystynyt kaivamaan itsestäni esiin huippusuorituksen. Se ei liity edes urheilumatkaan, vaan koko elämäntilanteeseen. Myös tänä kesänä elämässäni oli todella paljon hyvää ja paljon onnistumisia. Silti pinnan alla kyti asioita, joita pyrin hallitsemaan ja käsittelemään. Nämä hetket ovat niitä, kun olen itsestäni eniten ylpeä, Harala toteaa herkistyen.

– Näissä hetkissä mitataan myös huippu-urheilijan ammattimaisuus. Miten pystyt hallitsemaan sen kaaoksen, mitä sun elämässä tapahtuu.

Sadan metrin aitajuoksu on raaka laji. Toisin kuin esimerkiksi pituushypyssä tai keihäänheitossa urheilija ei saa yrittää uudestaan, jos ensimmäinen juoksu epäonnistuu. Kun tämän lisäksi puhutaan lajista, jossa kärkisijat ratkaistaan usein ei kymmenes- vaan sadasosien turvin, ei pieneenkään virheeseen ole varaa.

Lotta Harala on joutunut pohtimaan perhehaaveitaan.­

Virheitä kuitenkin sattuu kaikille, myös Haralle ja etenkin silloin, kun kaikki langat eivät ole hänen omissa käsissään.

– Urheilija ei koskaan pääse pakenemaan sellaiseen pieneen ihanaan kuplaan, jossa koko ympäröivä maailma häviäisi koko kisakaudeksi. Meidän täytyy ulosmitata lajissamme itsestämme sata prosenttia joka ikinen kerta. Elämä kuitenkin tapahtuu koko ajan ja ne kaikista pahimmat asiat voivat tapahtua juuri ennen kauden tärkeintä kilpailua, Harala muistuttaa.

– Haluaisin ihmisten ymmärtävän, ettei urheilijakaan ole kone, vaan urheilijan takana on inhimillinen ihminen. Eikä tämä päde vain urheilijoihin. Toivoisin kaikilta enemmän armollisuutta toisia ihmisiä kohtaan, sillä ikinä ei voi tietää, mitä toinen käy läpi. Vaikka optimoisit koko elämäsi, et voi pysäyttää ympäröivää maailmaa, hän jatkaa.

Harala on jo vuosien ajan elänyt pitkälti urheilun ehdoilla. Nuoren naisen elämässä on kuitenkin paljon muutakin. Yksi näistä asioista on parisuhde, sillä Harala on pitänyt yhtä jääkiekkoilija Matias Myttysen kanssa jo yli seitsemän vuoden ajan.

Vaikka Harala ja Myttynen viihtyvät parhaillaan Tampereella, asuvat he suurimman osan vuodesta eri maissa. Kahden ammattiurheilijan välinen suhde ei siis aina ole yksinkertaisimmasta päästä ja kompromisseja on toisinaan tehtävä. Yksi näistä kompromisseista liittyy perheen perustamiseen.

– Mieheni haluaisi kovasti jo perheen. En kuitenkaan usko, että voisin itse yhdistää huippu-urheilun ja äitiyden. Tämä on melko itsekeskeinen elämäntyyli. Jos elämääni tulisi lapsi, hän olisi minulle maailman tärkein asia. Arvomaailmani muuttuisi, enkä enää pystyisi tai edes haluaisi elää vain urheilun ehdoilla, Harala avaa suhtautumistaan aiheeseen.

Lotta Harala 100 metrin aitojen alkuerässä yleisurheilun Motonet GP -kisassa Espoossa elokuussa.­

– Minulla oli pitkään haaveena olla nuorena äiti. Uran takia joutuu tekemään valtavia uhrauksia, kun on kaksi näin isoa haavetta. Olen 28-vuotias, eikä minulla ei ole enää hirveästi aikaa hukattavana kummankaan haaveen toteuttamiseksi. Etenkään urheilun suhteen, hän huokaa.

Vaikka Harala puhuu vakavista asioista, pysyy hänen kasvoillaan jatkuvasti hymy. Ei siis liene ihme, että positiivinen ja rempseä Harala lukeutuu etenkin sosiaalisessa mediassa Suomen seuratuimpiin yleisurheilijoihin.

Vuosien varrella Harala on käyttänyt tunnettuuttaan hyödyksi ottamalla terävästi kantaa itselleen tärkeisiin aiheisiin, kuten nuorten naisurheilijoiden ulkonäköpaineisiin sekä niitä ruokkivaan räävittömään arvosteluun.

Kuvapalvelu Instagramissa Haralalla on yli 50 000 seuraajaa. Vaikka Harala on seuraajilleen avoin, on hänen elämässään paljon asioita, jotka hän pitää itsellään.

Syy tähän on yksinkertainen: Harala ei halua kertoa itsestään mitään sellaista, joka voisi tavalla tai toisella hyödyttää hänen kovimpia kilpakumppaneitaan.

– Kyllähän me kaikki tiedostamme sen, että myös kilpakumppanimme ovat sosiaalisessa mediassa. Jos minulla on tärkeä kilpailu tulossa ja tunnen oloni todella epävarmaksi tai tulee pienikin loukkaantuminen, en minä silloin päivitä näitä asioita reaaliajassa sosiaaliseen mediaan. En halua antaa vastustajilleni yliotetta tai päästää heitä niskan päälle, Harala toteaa terävästi.

– Mä olen somessa aito ja kaikki mitä näytän siellä, on todellista. Mutta jos mä jakaisin sinne juuri ennen kisaa mun suurimmat epävarmuudet tai kertoisin, että esimerkiksi kuukautiskiertoni on kilpailun kannalta pahimmassa mahdollisessa kohdassa, antaisin aseita kilpakumppaneilleni. Erot kisoissa tehdään pitkälti mentaalipuolella, joten tällaisilla asioilla on suuri merkitys, hän jatkaa.

Marraskuusta alkaen Lotta Harala avaa elämäänsä katsojille Fitnesspäiväkirjat-ohjelmassa, johon osallistumista hän kertoo pohtineensa pitkään.­

Ei ole salaisuus, että suomalaiset yleisurheilijat harvoin kylpevät rahassa. Myös Harala myöntää, ettei hän pystyisi omistamaan koko elämäänsä urheilulle, jos hänen toimeentulonsa olisi puhtaasti riippuvainen esimerkiksi ministeriön hänelle myöntämästä taloudellisesta tuesta. Sen sijaan arjen päätoimisena urheilijana Haralalle mahdollistavat juurikin tunnettuus sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta löytyneet yhteistyökumppanit.

Harala kuitenkin muistuttaa, ettei urheilijan aina tarvitse olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa ollakseen hyödyksi sponsoreilleen. Tätä hän pohti myös viime kesänä, kun aihe nousi ajankohtaiseksi pikajuoksija Samuli Samuelssonin paljon mediahuomiota osakseen saaneen ulostulon myötä.

– Se oli todella hyvä keskustelu, mikä siitä nousi. Uskallan kuitenkin olla vähän eri mieltä siitä, että urheilutulos ei riittäisi yhteistyökumppanien saamiseen. Ilmaisia tukijoita on harvoin saatavilla, mutta minun mielestäni niitä ei tarvitsekaan olla. Itse haluan olla aidosti hyödyllinen yrityksille, joiden kanssa teen yhteistyötä, Harala selittää.

– Sosiaalinen media on vaan yksi keino hyödyntää urheilijan yritykselle tuomaa näkyvyyttä, tapoja on paljon muitakin. Itse olen tehnyt somea seitsemän vuotta ja saanut luotua itselleni seuraajakunnan, jotka luottavat minuun ja joiden kanssa minulla on hyvä vuorovaikutus. Siksi se on minulle paras mahdollinen kanava.

Pitkään Harala on siis pitänyt tietyn siivun elämästään piilossa häntä tiiviisti seuraavilta tuhansilta silmäpareilta. Tähän tulee kuitenkin pian muutos, sillä marraskuusta alkaen Harala nähdään Fitnesspäiväkirjat-ohjelman uudella tuotantokaudella Pernilla Böckermanin, Nanna Karalahden ja Eevi Teittisen rinnalla.

– Mietin tätä todella pitkään. Vielä muutama vuosi sitten en olisi välttämättä lähtenyt mukaan tällaiseen ohjelmaan. Nyt koen, että elämäntilanteeni oli otollinen. Halusin näyttää katsojille, millaista tällaisen perinteisen urheilulajin edustajan arki on ja millaisia asioita urheilija käy oman päänsä sisällä läpi – häpeän tunnetta ja epäonnistumisen pelkoa, Harala avaa syitään lähteä mukaan ohjelmaan,

– Ulospäin usein näkyy vain se jäävuoren huippu, omalla kohdallani se on se kilpailun lopputulos. Se on ollut todella vapauttavaa, että saan puhua todella avoimesti kaikenlaisista fiiliksistä, hän iloitsee.

Harala teki tänä kesänä paluun kilparadoille pitkän tauon jälkeen. Nyt hän saa valmistautua tulevaan kauteen rauhassa ensimmäistä kertaa vuosiin.­

Harala palasi heinäkuussa kilparadoille pitkän ja erilaisten haasteiden sävyttämän ajanjakson jälkeen. Haralan ollessa poissa parrasvaloista naisten pika-aitojen taso Suomessa nousi lähes räjähdysmäisesti. Pitkään Harala sai seurata vierestä, kun Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske tahkosivat ennätyksiä ja kävivät kovaa keskinäistä kilpailua.

Vaikka toisin voisi kuvitella, ei Harala kuitenkaan vaipunut epätoivoon. Päinvastoin, vuoden 2017 Suomen mestarille tilanne oli jopa otollinen.

– En kokenut tilanteesta lainkaan paineita. Luotin koko ajan siihen, että vaikka ensimmäisessä kilpailussa jäisin muista todella paljon, se ei pitkässä juoksussa kerro mitään. Olen koko ajan tarkastellut todella rehellisesti omaa tilannettani, mutta samaan aikaan tiedostanut oman potentiaalini, Harala selittää.

– Ehkä se on myös sellainen henkinen kasvu, mitä minussa on tapahtunut urheilijana. Lähdin tosi kylmäpäisesti tekemään omaa nousuani. En ollut lainkaan valokeilassa, joten paluun tekeminen oli minulle helpompaa ja paineettomampaa. Sain lähteä haastamaan muita altavastaajan roolissa ja nautin siitä tilanteesta, hän jatkaa.

Vaikka kulunut yleisurheilukausi päättyi vasta muutamia kuukausia sitten, valmistautuu Harala jo täydellä vauhdilla ensi kesään. Haaveissa siintävät Tokion olympialaiset, jotka koronaviruksen vuoksi siirtyivät vuodella eteenpäin.

Ensimmäistä kertaa vuosiin Harala saa suunnata kohti tulevaa kautta luottavaisin mielin.

– Ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen mulla on nyt sellainen tilanne, että mulla on kaikki asiat tasapainossa, elämässä kaikki hyvin ja olen ehjä ja terve. Kerrankin en ole sellaisen muutoksen ja myllerryksen keskellä. Valitettavaa on se, että näin kauan siihen meni, mutta olen kiitollinen, että tilanne on nyt tämä, hän toteaa hymyillen.