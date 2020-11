Vuoden sisään kaksi kertaa eronnut ja asunnottomaksi jäänyt Toni Nieminen aloitti puhtaalta pöydältä: muutti uuteen kaupunkiin ja sai unelmiensa työn

Värikkäistä elämänkäänteistään tunnetun Toni Niemisen vuoteen mahtuu kaksi eroa. Nyt hän aloittelee uutta elämää Etelä-Suomessa.

Myrskyn jälkeen koittaa usein poutasää. Niin vaikuttaa käyneen vaihteeksi myös ex-mäkihyppytähti ja julkkispersoona Toni Niemisen elämässä.

Ainakaan olemuksensa perusteella Nieminen, 45, ei enää näytä kärsivän masennuksesta, joka hänellä iski päälle viime kevään rankkojen kokemusten myötä. Vuoden 1992 olympiavoittaja huokuu haastattelussa hyväntuulisuutta ja tuttua huolettomuutta.

– Ei mulla tässä elämässä mitään valittamista ole. Ainahan jotkin asiat risovat ja ottavat kaaliin, mutta isossa kuvassa mies on jälleen täynnä tulta ja tappuraa. Marraskuun pimeyskään ei tee kipeää, Nieminen kuvailee.

– Elämäniloni on palannut, mikä on tärkeää, koska toki tähän vuoteen on mahtunut niitä kipeitäkin aikoja – niitä todella raskaitakin. Keväällä olin aika maassa.

Värikkäistä elämänkäänteistään tunnetun Niemisen vuoteen mahtuu kaksi eroa. Ensin alkuvuodesta kiville karahti avioliitto Heidi-vaimon, sitten toukokuun puolivälissä parisuhde Ansku-rakkaan kanssa. Jälkimmäisen jälkeen hän kyynelehti pitkään, avoimesti myös IS:n haastattelussa.

– Se ero otti pirun koville, koska olin niin tulenpalavasti rakastunut (Anskuun), ja koska se tapahtui niin yllättäen. Olin tehnyt parisuhteissa usein virheitä, mutta tämä ero tuli itselleni niin puskista, että sitä oli aluksi vaikea ymmärtää, Nieminen sanoo.

Niemisen elämäntilanteesta tekivät haastavan myös muut seikat. Viime vuodet asuntokauppiaana työskennellyt Nieminen asui Oulussa Anskun asunnossa, ja eron jälkeen hän jäi hetkeksi asunnottomaksi. Kunnes katto löytyi pään päälle ystävien luota Vihdistä, jossa hän myös työskenteli menneen kesän lapsiperheiden suosimassa PuuhaParkissa.

– Vaikeina hetkinä kävi välillä mielessä, että mitä jos vaan näyttäisinkin kaikille takapuoltani ja antaisin kaiken olla. Mutta ei sellainen olisi sopinut luonteeseeni, ei alkuunkaan, Nieminen korostaa.

– Päätin heti siinä pahimmasta selvittyäni, että palaan takaisin entistä vahvempana. Nyt näin isänpäivän alla tuntuu siltä, että oppia ja kovuutta on tullut jälleen lisää.

Kesän jälkeen Nieminen piti hiljaiseloa julkisuudesta. Nyt hän on valmis kertomaan elämänsä uusista tuulista, ja ehtivälle onkin taas ehtinyt sattua ja tapahtua.

Nieminen on kaikessa hiljaisuudessa muuttanut pääkaupunkiseudulle asumaan. Tätä nykyä lahtelaislähtöinen ex-mäkisankari myös työskentelee Uudenmaan alueella, tutusti asuntokauppiaana.

– Juureni ovat Etelä-Suomessa, samoin suurin osa kontakteistani, joten muutto näihin maisemiin on sujunut hyvin. On tuntunut kuin olisi kotiin palannut. Viihdyn täällä erinomaisesti, ja töissäkin olen jo päässyt leivän syrjään kiinni, Nieminen kertoo.

Niemisellä on neljä lasta, joista kaksi hän sai avioliitossa Heidi Niemisen kanssa. Hänen vanhimmat lapsensa syntyivät ensimmäisestä avioliitosta. Sekä ex-vaimo Heidi että ex-rakas Ansku asuvat yhä Oulussa.

– Helsingin ja Oulun välillä riittää etäisyyttä, joten lasten näkeminen ei ole tässä viime kuukausina ollut aina mutkatonta. Mutta onneksi se on joka tapauksessa onnistunut, koska lapset ovat ylivoimaisesti elämäni tärkein asia, Nieminen alleviivaa.

– Itselleni paras isänpäivälahja on tietoisuus siitä, että pystyn touhuamaan lasteni kanssa kaikenlaista mukavaa. Heidän vuokseen mua ei haittaa yhtään matkustaa Helsingistä Ouluun ja takaisin – ei, olipa allani sitten alitehoinen Volvo tai joku vastaava.

Parisuhdemarkkinoilla Nieminen ei ole usein jäänyt aikailemaan. Tässä vaiheessa miehellä ei kuitenkaan vaikuta olevan kiire mihinkään.

– Sinkkuna tässä mennään, vaikka mitäpä sekään asia kenellekään kuuluu, Nieminen linjaa.

– Nyt on hyvä itsetutkistelun paikka. Siis hyvä hetki pysähtyä perkaamaan kaikkea sitä, mistä on itse tullut ja mitä tehnyt – ja ennen kaikkea sitä, mihin sitä on menossa. Tässä vaiheessa haluan antaa aikaa nimenomaan itselleni ja lapsilleni. Näen tämän tilanteen uudeksi alukseni.

Niemisen mukaan suomalaiset ovat saaneet hänestä väärän mielikuvan julkisuuden perusteella. Hän viittaa tässä yhteydessä saamiinsa palautteisiin, joissa häntä on arvosteltu ”liian nopeista käänteistä parisuhderintamalla”.

– Olen saanut paljon paskaakin niskaani, ja tässä yhteydessä se kyllä ärsyttää. Nimittäin tunnepuolen asioissa kenenkään ei pitäisi tulla viisastelemaan. Kun kuka tahansa ihminen ihastuu tunteikkaasti, ei silloin olla järjen kanssa tekemisissä, Nieminen perustelee.

– Pitäisi ymmärtää, että tunteet kuuluvat elämään siinä missä järkikin. Ja jos vielä omiin suhteisiini tullaan, niin ei mulla yleensä edes ole ollut tarvetta avata niihin liittyviä asioita. Usein ne ovat olleet ihan muut tahot, jotka ovat halunneet hämmentää soppaa.

Lopuksi Nieminen haluaa korostaa elämänasenteen merkitystä. Hänen mukaansa elämässä on viisasta katsoa aina mahdollisimman paljon eteenpäin.

– Olen luonteeltani kilpaurheilija, ja nyt se voima nostaa vaihteeksi päätään.