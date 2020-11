Näyttelijätähti Steve McQueen joutui julmasti huijatuksi musertavan syöpädiagnoosinsa jälkeen – vain viikkoa myöhemmin kaikki päättyi traagisesti

Yhdysvaltalainen näyttelijätähti Steve McQueen kuoli 40 vuotta sitten. Viileän tyylikäs hurmuri on kuuma mainoskasvo edelleen.

Vastikään kuolleen Sean Conneryn ikätoveri, skottilegendan tavoin 1960-luvulla hurmurina ja tyyliniekkana valkokankaat valloittaneen Steve McQueenin kuolemasta tulee kuluneeksi huomenna 7. marraskuuta 40 vuotta.

Connery eli 90-vuotiaaksi, McQueenin kohdalla ruutulippu heilahti jo 50-vuotiaana.

Kielikuva on harkittu. Connery pääsi James Bondina kaahaamaan Aston Martinilla, mutta McQueen oli rooleissaan todellinen vauhtiveikko. Hänet muistetaan takaa-ajokohtauksista vuosimallin 1968 Ford Mustang GT:n ratissa kurvailemassa San Franciscon mäkisiä katuja Bullittissa (1968) ja ajamassa kilpaa Le Mansissa (1971). Suuressa pakoretkessä (1963) hän pääsi esittelemään moottoripyöräilijän kykyjään.

McQueen oli myös tunnettu autojen keräilijä. Hänen kokoelmaansa kuului useita Ferrareita, Porscheja ja muita autoja, joita ei jokaisella ostoskeskuksen parkkipaikalla nähnyt näyttelijän eläessäkään.

Elinvoimaisena tunnetun miehen loppusuora oli surullinen.

Uskomushoidoista varoitellaan nykyisinkin. Epäilemättä myös McQueen sai kuulla varoituksia, mutta vakavasti sairaana ei itsepäiseksi mainittu mies tahtonut niitä uskoa.

Tilanne oli toki lohduton. Vuonna 1978 alkanutta sitkeää yskää tutkittiin pitkään, kunnes vuonna joulukuussa 1979 lääkäri totesi näyttelijälle: köhä ei johtunut aiemmin lopetetusta tupakoinnista, vaan oli jotain pahempaa: asbestin aiheuttama syöpä. Siihen ei tunnettu parannuskeinoa virallisen lääketieteen parissa.

Niinpä McQueen matkusti Meksikoon yksityiselle klinikalle. Hän maksoi siellä kolmen kuukauden hoidosta nykyrahaan sovellettuna yli miljoona euroa puoskarille, jolla toki oli lääketieteellinen tutkinto – hampaiden oikomishoidosta.

Kun McQueen palasi Yhdysvaltoihin, hänen oli uskoteltu toipuvan ennalleen. Totuus oli toinen: hän kuoli syöpäkasvainten poistoleikkauksen jälkeen sydänkohtaukseen.

Hän oli lähtenyt Meksikosta vain noin viikkoa aiemmin.

Karu kohtalo heijastuu McQueenin maineeseen edelleen. Hän liittyy populaarikulttuurin historiassa liian varhain kuolleiden näyttelijätähtien ketjuun, ajallisesti James Deanin (kuoli 1955) ja Montgomery Cliftin (1966) jälkeen, ennen vaikkapa River Phoenixia (1993) ja Heath Ledgeriä (2008).

Hänet tunnetaan lempinimellä King of Cool, Coolin kuningas. Netistä löytyy vähällä vaivalla miesten tyylibloggaajien ihailevia kirjoituksia, joissa todetaan 1960-luvulta lähtien tiedetty totuus: Steve McQueenin päällä mikä tahansa vaate näyttää hyvältä.

McQueen nauttii tietynlaisesta vastakulttuurilegendan, kapinallisen maineesta, mutta pukeutujana hän ei ollut erikoisuudentavoittelija hippien vuosikymmenelläkään. Hän suosi selkeälinjaista herrasmiestyyliä ja maskuliinisia vapaa-ajan vaatteita tavalla, jota voi pitää ajattomana. Khakihousut, tennarit, farkut, farkkupaidat, nahkarotsit ja muut lyhyet takit, tennarit ja buutsit sekä kolmiosaiset puvut yhdessä aurinkolasien ja kellon kanssa olivat hänen tyylinsä kulmakiviä.

Perikunta on myös ymmärtänyt McQueenin arvon. Forbesin listauksen mukaan hän oli vielä viime vuosikymmenellä parhaiten tienaavien kuolleiden listalla sijalla 23. Viileä tyylin kuningas on kuumaa kauppamies edelleen. Ford on käyttänyt häntä uuden automallin lanseeraamisessa useasti – Bullittin muistona. Tag Heuerin rannekellot puolestaan liitetään McQueeniin yhä – Le Mans -elokuvan ansiosta.

Vaikeaksi persoonaksi mainittu McQueen kärsi läpi elämänsä lapsuuden perheväkivallan aiheuttamista traumoista. Kaksi eri isäpuolta hakkasi tulevaa näyttelijää.

Näyttelijänä McQueenin on kerrottu olleen ohjaajille haastava yhteistyökumppani. Hän vaati heiltä paljon, mutta ei päästänyt itseäänkään vähällä. Henkilöhahmoja kehitettiin, kunnes McQueen pystyi toimimaan roolissa itsekin siihen uskoen.

Ehkä Coolin kuninkaan maineeseen sopi myös se, että hän kulki omia polkujaan. Vuonna 1974 McQueen kohosi maailman parhaiten palkatuksi näyttelijäksi – ja saman tien hän aloitti neljän vuoden tauon elokuvien tekemisessä.

Hän keskittyi mieluummin elämään keskimmäisen vaimonsa, näyttelijä Ali MacGraw’n kanssa. Juuri häntä, Pakotien (1972) vastanäyttelijää, pidetään McQueenin elämän suurena rakkautena.