Martina Aitolehti avautuu HS:lle suhteestaan ex-puoliso Stefan Thermaniin – epäiltiin olevan suhteessa vain rahan takia

Martina Aitolehti kertoo HS:n haastattelussa, että hänen ja Stefan Thermanin suhteeseen liitettiin ennakkoluuloja.

Yrittäjä ja sometähti Martina Aitolehdi avautuu Helsingin Sanomien haastattelussa liki 20 vuotta kestäneestä urastaan julkisuudessa sekä rakkauselämästään.

Aitolehti ilmoitti huhtikuussa, että hänen ja liikemies Stefan Thermanin liki kymmenen vuoden parisuhde oli ohi. Aitolehti kertoi tuolloin Instagram-tilillään julkaisemassaan eroilmoituksessa, että hän oli ollut onneton jo pitkään ja koki, ettei hänellä ollut enää muuta mahdollisuutta kuin päästä irti.

Hänen mukaansa kyse oli sekä hänen että hänen tyttäriensä edusta. Ex-parilla on seitsemänvuotias tytär Isabella, lisäksi Martinalla on kymmenvuotias tytär Victoria aiemmasta liitostaan Esko Eerikäisen kanssa.

Helsingin Sanomien haastattelussa hän muistelee suhteen alkutaipaletta. Aitolehti kertoo, että alussa hän kuuli ennakkoluuloja siitä, että hän olisi suhteessa vain miehensä rahojen takia.

– Ihmiset miettivät, miksi en jätä Stefania, jos olen onneton. Vasta eron jälkeen tajusin, miltä se näytti ulospäin, mutta en ole ollut kenenkään kanssa rahan vuoksi. Pärjään omillani aivan hyvin, Aitolehti kuvaa lehdelle.

– Toki Stefanin kanssa opin rakastamaan viikonloppuja Hangossa. Nyt en enää vietä aikaa siellä, mutta ei se ole tehnyt elämästäni huonompaa.

Aitolehdellä on takanaan rankka vuosi.­

Syksyllä otsikoissa luki, että Aitolehti oli ollut lemmenlomalla ruotsalaisen miljonäärin kanssa. Hän oli suututuksissaan artikkelista.

– Tämä niin on epäreilua toista osapuolta kohtaan. Suhde on alussa, ja lehdet kirjoittavat, että uusi rakas on miljonääri. Kun ihmiset näkevät kannen, he ajattelevat, että minulle olisi jotain väliä sillä, että kyseessä on miljonääri. Siinä vääristetään arvomaailmaani. Että kävipä Martinalla flaksi. Menetti rikkaan miehen, mutta nyt on uusi rikas mies, Aitolehti avautuu HS:n haastattelussa.

Aitolehti oli naimissa Esko Eerikäisen kanssa ennen suhdettaan Thermaniin. Parin suhde oli näkyvästi julkisuudessa esillä, ja sitä seurattiin myös heidän omissa tosi-tv-sarjoissa Martina & Esko: Vauvakuumetta ja Martina & Esko: Isku Kolumbiaan. Haastattelussa Aitolehti pohtii, miten julkisuus on vaikuttanut hänen suhteisiinsa.

– Jälkeenpäin voi sanoa, että kaikella on hintansa. Kun perustaa menestyksensä henkilökohtaisten asioiden varaan, se on vaarallista. Ehkä niiden ohjelmien aikana aloin miettiä, että media voi tappaa suhteen, jos sen antaa vapaaseen käyttöön, Aitolehti summaa HS:lle.

Raskas vuosi

Martina Aitolehti puhui hänen ja Thermanin erosta IS:lle toukokuun alussa. Hän kertoi tuolloin, että ero oli kytenyt pinnan alla jo pitkään, sillä hän oli ollut vuosia onneton. Pari oli eronnut aiemmin useita kertoja, mutta tällä kertaa Aitolehti päätti, että ero oli lopullinen.

Kun hän lopulta päätti erota, oli asiasta puhuttava tytärten kanssa.

– Olen kertonut lapsille erosta rehellisesti. Olen yrittänyt puhua myös omista tunteistani sekä hyvistä että huonoista. En halua, että lapset jäävät ihmettelemään, miksi äiti itkee. En ole halunnut valehdella heille. Valehteleminen olisi tässä tilanteessa täysin turhaa, kun lapset pystyvät itse lukemaan asioista lehdistä ja kaupassa käydessä he näkevät lehtien otsikot, Aitolehti sanoi IS:n haastattelussa.

Aitolehti myönsi, että ero otti aluksi todella koville. Hän oli lopen uupunut, itki ja haahuili ympäri Hangossa sijaitsevaa huvilaa pelkkä kylpytakki yllään.

– Heti eron jälkeen olin todella väsynyt, surullinen ja uupunut. Laihduin paljon ja olin aivan nääntynyt, sillä ruoka ei maistunut. Tuntui, että minun oli vaikea jopa kävellä.

Aitolehti kuvattuna lokakuussa 2020.­

Eroon liitettiin pian Katiska-huumevyyhdissä syytetystä Niko Ranta-ahosta eronnut Sofia Belórf, joka viihtyi tiiviisti Thermanin seurassa. Possen lähetyksessä lokakuussa Belórf vahvisti eronneensa Thermanista.