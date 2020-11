Tuure Boelius, 19, tunnusti haaveilevansa isyydestä ja sai kuulla häkellyttävän kommentin – avautuu nyt podcastissa vaietusta aiheesta

Tuure Boelius kertoo Aki Linnanahteen podcastissa, että hän haaveilee omasta lapsesta ja tavallisesta perhe-elämästä.

Tuure Boelius toivoo, että tulevaisuudessa miesparien on helpompaa perustaa perhe. Hän itse haaveilee olevansa isä jonain päivänä.­

Tuure Boelius kertoo Aki Linnanahde Talk Show’n uusimmassa jaksossa elämästään mielipiteitä jakavana laulajana ja sometähtenä.

Vain 19-vuotias Boelius on herättänyt paljon huomiota suorasukaisella ja joskus myös provosoivalla käytöksellään. Hän on puhunut julkisuudessa avoimesti aiheista, joista monet muut vaikenevat ja kertonut muun muassa homoseksuaalisuudestaan. Boelius paljasti vain 15-vuotiaana julkisella Youtube-videollaan olevansa homoseksuaali.

Nyt isänpäivän alla Boelius kertoo Aki Linnanahteelle, että hän haaveilee omasta lapsesta, mutta asia ei ole homoseksuaalille miehelle aivan yksinkertainen.

Pian 20 vuotta täyttävä Boelius toivoo, että seuraavan vuosikymmenen aikana hän paitsi saavuttaisi menestyneen uran laulajana, löytäisi myös vakavan parisuhteen, joka voisi johtaa perheen perustamiseen.

– Olen ihan pienestä asti sanonut, että haluan olla joskus iskä, Boelius sanoo Linnanahteelle.

Boeliuksen mukaan homomiehiltä ei yleensä juuri kysellä perheen perustamisesta tai isyydestä.

– Ei tuollaisia asioita ikinä kysytä homoseksuaaliselta koskaan, Boelius myöntää.

– Olen kerran ollut sellaisessa tilanteessa, jossa sanoin, että vitsi musta olisi ihanaa, että mulla olisi joskus aika perinteinen perhe. Tämä ihminen kysyi multa, että ”Ai tarkoitatko sä, että mies ja koira?”. Olin ihan, että en mä kyllä ihan sitä tarkoittanut, hän kertoo.

Boelius toivoo, että hän voisi tulevaisuudessa kokea aivan tavallisen perhe-elämän puolison ja oman lapsen kanssa.

– Kyllä musta olisi maailman ihaninta olla jossain vaiheessa iskä ja yhtä hyvä iskä kun mun isä on ollut mulle. Siihen liittyen olisi tosi siistiä kokea se tosi tavallinen ja perinteinen puoli.

Boelius korostaa, ettei hän koe ihmisten vaikenemista miesparien perheen perustamisesta loukkaavana tai merkkinä homofobiasta. Sen sijaan hän uskoo sen johtuvan siitä, ettei esimerkkejä perheellisistä miespareista juuri ole.

– Mä en ota sitä enää sellaisena hyökkäyksenä enkä ota sitä niin, että aijaa sä ajattelet, ettei meillä saisi olla lapsia tai etteikö meillä voisi olla tai etteikö me oltaisi hyviä vanhempia. Luulen, että se johtuu enemmän siitä, että kahden naisen välillä on hedelmöityshoitoja ja sitä kautta se on helpompi nostaa pinnalle.

– Myös adoptioasioista puhutaan enemmän naispareilla ja onhan se ihan myös fakta, ettei katukuvassa, eikä oikeastaan minunkaan elämässäni, vaikka joku voisi ajatella, että elän homokuplassa, ole hirveästi miespareja, joilla on lapsia.

Boeliuksen mukaan tilanne johtuu hyvin pitkälti siitä, että Suomessa miesparien on usein melko vaikeaa saada perhettä.

– Eihän se ole helppoa, hän myöntää vakavana.

– Tiedän, että liikun ihan älyttömän vaarallisilla vesillä kun sanon tämän, mutta olen demokratian puolestapuhuja henkeen ja vereen, mutta tällä hetkellä tämä maailma on niin rikki ja olemme sellaisessa murrosvaiheessa, että täytyy tapahtua tosi paljon ennen kuin se demokratia alkaa toimimaan uudestaan niin, että se olisi kaikille ihmisille esimerkiksi tällaisissa lapsiasioissa tasavertainen.

Tuure Boelius osallistui Tanssii tähtien kanssa -kisaan vain 17-vuotiaana.­

Boeliuksen mukaan hän saa usein kuulla, kuinka hienoa on, että hän puhuu avoimesti homoseksuaalisuudestaan ja ajaa eteenpäin tasavertaisuutta edistäviä asioita ja tuo esille epäkohtia. Hän myöntää kuitenkin tekevänsä niin ennen kaikkea itsensä vuoksi, sillä asia on hänelle henkilökohtainen ja osa hänen tulevaisuuttaan.

– Joo totta kai, se on kiva ja hyvä asia, että siinä tulee yhteistä hyvää. En olisi ikinä tullut kaapista ulos julkisesti, jos en olisi tiennyt, että se helpottaa muiden samaa prosessia. Mutta puhun näistä asioista myös sen takia, että haluan joskus lapsen ja ajan tässä ihan omia asioitani.