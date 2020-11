”Iskän lempijuoma on kalja” – Ile Uusivuori sai lapsiltaan riemastuttavat isänpäiväkortit, joissa asioita ei turhaan kaunistella

Ile Uusivuoren saamat isänpäiväkortit riemastuttavat sosiaalisessa mediassa.

Ile Uusivuorella ja hänen puolisollaan Marja Hintikalla on kolme lasta.­

Sunnuntaina vietettävä isänpäivä on tärkeä päivä myös monille julkisuudesta tutuille henkilöille. Huippusuosittua Masked Singer -ohjelmaa juontava Ile Uusivuori kertoo Instagramissaan saaneensa lapsiltaan isänpäiväkortit jo hieman etuajassa.

Uusivuori julkaisi Instagramissaan lastensa askartelemat hellyttävät kortit.

– On tää vaan joka kerta hienoa, eikä taaskaan kyyneliltä säästytty... Etuoikeus... sitä se on. I love my kids, Ile Uusivuori kirjoittaa.

Korteissa perheen pienimmät nimeävät muun muassa mikä isässä on parasta ja millainen isä on.

– Mun iskä näyttää söpöltä ja oon tosi onnellinen, et se on just mun iskä, kortissa lukee.

Korteissa lapset kertovat, että isä puhuu töissä kavereiden kanssa ja näyttää tavalliselta.

Vastaus isän lempijuomasta herättää hilpeyttä Instagramissa.

– Kalja. Se juo aina kahvia ja vettä, kortissa lukee.

– Iskän lempiruoka on pizza ja lempijuoma on viini, toisessa kortissa lukee.

Uusivuoren jakamat kuvat isänpäiväkorteistaan villitsevät somessa. Kommenteissa vitsaillaan, että lasten suusta tulee totuus.

– Nämä kortit on ihan parhaita, Instagramissa riemuitaan.

– Lasten suusta tulee totuus ja rakkaus.

– On kyllä upeat lausunnot.

Ilkka ”Ile” Uusivuoren ja Marja Hintikan rakkaus roihahti vuonna 2006, kun Hintikka juonsi YleX-kanavan aamuohjelmaa. Eräänä päivänä muu työryhmä lähti viettämään virkistyspäivää Hintikan jäädessä vetämään iltapäivän lähetystä yhdessä Uusivuoren kanssa.

Lähetys sujui liki täydellisesti. Vitsit lensivät ja keskustelu sujui kuin itsestään.

– Ihmettelin heti, että miten tämän ihmisen kanssa on niin helppo olla, Hintikka muisteli IS:lle tammikuussa.

Ile Uusivuori ja Marja Hintikka kuvattuna viime vuonna Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kulisseissa.­

Myös Hintikan äiti oli kuunnellut lähetystä. Seuraavana päivänä hän tarttui puhelimeen ja soitti tyttärelleen.

– Äiti kysyi minulta, että kukas se nuori herra sinun kanssasi siellä radiossa oli, kun teillä meni jutut niin yksiin? Hän vaistosi sen heti. Kyllä äidit tietävät.

Pari meni naimisiin vuonna 2011 ja nykyään heillä on kolme lasta.