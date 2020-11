Britney Spears esiintyy Instagram-videolla tavalla, joka sai fanit suunniltaan huolesta – poptähti on kuin varjo entisestä

Britney Spears julkaisi Instagramissaan videon, jossa hän vakuuttaa olevansa onnellisempi kuin koskaan.

Poptähti Britney Spears tunnetaan innokkaana somettajana, mutta pari viikkoa sitten laulajan Instagram-tili hiljeni yllättäen. Sosiaalisessa mediassa on spekuloitu, onko tähden voinnissa tapahtunut muutos huonompaan, vai johtuuko somehiljaisuus kenties parhaillaan käynnissä olevasta oikeusprosessista.

38-vuotias Spears on käynyt oikeustaistoa holhoukseensa liittyvistä yksityiskohdista ja yrittänyt päästä irti isänsä holhouksesta.

Nyt tähti on palannut takaisin Instagramiin. Poptähti julkaisi Instagramissa videon, jossa hän puhuttelee fanejaan, jotka ovat olleet huolissaan hänen hyvinvoinnistaan.

– Hei. Tiedän, että ihmiset puhuvat minusta kaikenlaisia asioita, mutta haluan kertoa teille, että olen kunnossa. Olen onnellisempi kuin koskaan. Lähetän teille paljon rukouksia, toiveita ja rakkautta, Spears sanoo videolla.

Pian videotervehdyksen jälkeen laulaja julkaisi Instagramissaan vauhdikkaan tanssivideon, jossa vähäpukeinen tähti tanssahtelee musiikin tahtiin.

– Tanssi on niin haavoittuvainen asia. Tuhansien ihmisten edessä esiintyminen on siistiä, mutta nautin myös itsekseni tanssimisesta. Tanssin kieli on kaunista. Siinä voidaan sanoa niin paljon sanomatta sanaakaan. Voi käyttää vartaloaan ilmaistakseen tunteitaan. Eläkää ja ilmaiskaa vartaloanne haluamallanne tavalla, poptähti kirjoittaa Instagramissaan.

Spearsin videot eivät ole hälventäneet fanien huolta, vaan pikemminkin lisänneet spekulaatiota poptähden elämäntilanteesta.

– Jos kaikki olisi oikeasti hyvin, niin sinun ei tarvitsisi julkaista videoita, joissa vakuuttele olevasi kunnossa, Instagramissa kommentoidaan.

– Jos olet ok, niin miksi et tee Instagramissa livelähetystä? fanit kyselevät.

– Sanot olevasi onnellisempi kuin koskaan, mutta katseesi kertoo muuta, Instagramissa analysoidaan.

– En luota lähipiiriisi ollenkaan! fanit puhisevat.

Poptähden Instagram-tili on aikaisemminkin herättänyt huolta faneissa, ja julkisuudessa on spekuloitu, ettei Spears todellisuudessa päivitä itse Instagramiaan, vaan kaikkia hänen julkaisujaan valvotaan.

Britney Spears on ollut isänsä Jamie Spearsin holhuksessa jo kymmenen vuoden ajan. Holhous määrättiin Spearsin kuuluisan, vuonna 2007 tapahtuneen hermoromahduksen jälkeen.­

Heinäkuussa fanien keskuudessa kuohahti, kun poptähden epäiltiin lähettävän Instagramissa salaisia viestejä faneilleen. Tarkkasilmäiset fanit pistivät merkille, että Spearsin erääseen somevideoon jätettiin kommentti, jossa udeltiin, mahtaako tähdellä olla kaikki hyvin.

– Jos tarvitset apua, pue yllesi keltaista seuraavaan videoon, eräs seuraajista kommentoi Spearsin videoon.

Muutaman päivän kuluttua Spears julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa hän tanssahteli kukkakimpun kanssa. Yllään tähdellä oli keltainen paita.

Kyseisen videon julkaisu sai Spearsin fanit suunniltaan. Kommenttiboksi täyttyi huolestuneista kommenteista ja villeimmissä teorioissa moni uskoo, että poptähteä pidetään vankina.

Moni on yhtä mieltä siitä, että video olisi salainen avunhuuto Spearsilta.

Britney Spears kuvattuna miesystävänsä Sam Asgharin kanssa 2019.­

Spearsin asioista vastaava Jamie Spears puolestaan on jyrissyt julkisuudessa olevansa tyrmistynyt poptähden fanien käytöksestä. Jamie Spears kritisoi The New York Postin haastattelussa fanien ”Free Britney” eli ”Vapauttakaa Britney” -kampanjaa ja kommentoi väitteitä, joiden mukaan hän pitäisi tytärtään vankina.

– Salaliittoteorioita keksivät ihmiset eivät tiedä mitään. Ihmisillä ei ole aavistustakaan asioista, hän jyrisi lehdelle.