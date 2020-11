Äidinkielenopettaja ja kirjailija Tommi Kinnunen ehdolla kaunokirjallisuuden Finlandian saajaksi – soitto kustantajalta tuli puskista: ”Kerrankin Kinnunen oli kiltti opettaja”

Tommi Kinnunen on kirjoittanut neljä romaania ja ollut kolme kertaa Finlandia-ehdokkaana.

Maanantaina äidinkielenopettaja Tommi Kinnunen oli kotona korjaamassa lukiolaisten oppilastekstejä, kun WSOY:n kustantaja Anna-Riikka Carlson soitti.

Olet kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana, turkulaiskirjailija sai kuulla.

– Olin juuri lähdössä pitämään oppituntia, Tommi Kinnunen kertoo.

– Ajattelin, että uskomaton kunnia päästä tähän porukkaan.

”Tommi Kinnusen erilainen vaellusromaani jää elämään lukijan mieleen pitkinä, vaikuttavina jälkikuvina”, Finlandian esiraati kuvailee Kinnusen romaania Ei kertonut katuvansa (WSOY).

Kinnusesta on yhdentekevää, kuka kisan voittaa, koska se on yhden ihmisen päätös. Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee kuuden ehdokkaan joukosta kapellimestari Hannu Lintu. Voittaja paljastetaan 25. marraskuuta.

– Jo se, että pääsee tähän porukkaan mukaan, on hienoa, Tommi Kinnunen sanoo.

Puhelun jälkeen hän meni tyynesti kouluun ja piti lukion ykkösvuosikurssille äidinkielen oppitunnin, joka käsitteli tyyliä.

– Saattaa olla, että kerrankin Kinnunen oli kiltti opettaja, hän naurahtaa.

Suomen Elena Ferrante. Koukuttava lukuromaani.

Tommi Kinnusen 351-sivuinen kirja on ollut arvostelumenestys. Sitä on myyty 35 000 kappaletta eri kanavissa.

– Aha, hurjaa, Tommi Kinnunen sanoo kuultuaan myyntiluvuista.

– En ole kysynyt ollenkaan. Ai, sitä on mennyt niin paljon, hän toteaa vaatimattomasti.

Jo Tommi Kinnusen esikoisromaani oli menestys 2014. Finlandia-ehdokkaaksi noussut Neljäntienristeys on myynyt noin 57 000 kappaletta.

Toinen romaani Lopotti myi yli 10 000. Se oli myös Finlandia-ehdokkaana.

Nyt tuli kolmas ehdokkuus.

Kolmas kerta toden sanoo?

– En lähde arvioimaan. Voittaja on Finlandia-diktaattorin valinta, Tommi Kinnunen sanoo.

Kolmas henkilökohtainen Finlandia-ehdokkuus tuntuu hänestä käsittämättömältä.

– Ei sitä usko todeksi, hän sanoo.

– Kun lukee kotimaista kirjallisuutta, taso on niin kova, että kuka tahansa olisi yhtä hyvä ja parempikin pääsemään joukkoon. Minua yllättää itseänikin, että olen täällä.

Ei kertonut katuvansa kertoo Lapin sodan myötä Norjaan natsi-Saksan sotilaiden mukaan lähteneistä suomalaisista naisista.

Viisi suomalaisnaista palaa jalkaisin Narvikista Rovaniemelle keväällä 1945 ja osa jatkaa kohti Kuusamoa.

– He eivät edes tiedä, mitä Suomessa on tapahtunut sodan päättymisen jälkeen, odottaako heitä kukaan tai minkälaiset tunnelmat ovat, kun he pääsevät perille, Tommi Kinnunen kertoo.

Kirjan idea lähti kehkeytymään, kun Kinnusen puoliso ehdotti saunassa, että miksi et kirjoita tarinaa näistä naisista.

47-vuotiaasta Kinnusesta on kiinnostavaa kirjoittaa tarinoita, joita ei ole kuultu. Lukijoiden yhteydenotot kannustavat jatkamaan. Hän on saanut nyt paljon enemmän palautetta kuin aikaisemmin.

– On tullut useampi yhteydenotto, jossa on sanottu, että kirjoittajan isotäti tai isoäiti on ollut saksalaisten sotilaiden mukana tai suvun elämään on liittynyt vastaavanlainen tilanne.

– Olen yrittänyt kysyä tarkemmin, mutta on sanottu, ettei tiedetä. On haluttu vaieta.

Helsingissä pidetystä julkistustilaisuudesta Tommi Kinnunen kiirehti Turun-junaan. Hän juhlii työn merkeissä. Parikymmentä kirjoitustaidon vastausta on korjaamatta.

– Olen luvannut hakea meidän muksun tänään iltapäiväkerhosta, Kinnunen kertoi lähtiessään Helsingin rautatieasemalle torstaina aamupäivällä.

Muut ehdokkaat esiintyivät perinteisesti helsinkiläisessä kirjakaupassa iltapäivällä klo 17. Tommi Kinnunen oli jo silloin Turussa.

– Kun eilen illalla kerroin, etten ole yötä kotona, kun lähden tänne, lapselta tuli vieno pyyntö, voitko hakea mut sitten iltapäivällä kerhosta, hymyilevä Tommi Kinnunen kertoi.

