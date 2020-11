Suvi Teräsniska julkaisi kuvan valtavasta taksikuittiläjästään – kertoo, mikä kuskien käytöksessä saa hänet näkemään punaista

Laulaja kertoo liikkuvansa ammattinsa puolesta pääosin takseilla. Kuitteja onkin kertynyt melkoinen pino.

Laulaja Suvi Teräsniska on käyttänyt viime kuukausina ahkerasti takseja, mistä hän julkaisi todisteen Instagram-tilillään. Teräsniska jakoi kuvan taksikuittiläjästä ja innostui muistelemaan isänsä uraa taksikuskina.

– Parit taksimatkat tullut tehtyä tässä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Mun isäni ajoi taksia noin 25 vuotta ennen siirtymistään takaisin kaivostöihin. Minäkin laskin joskus palkkoja ja maksoin laskuja ja opin sitä kautta yrittämisestä jo 15-vuotiaana, Teräsniska kirjoittaa kuvatekstissä.

– Ihmettelin aina niitä valtavia ennakkoverolaskuja ja yellejä ja tyellejä ja tajusin eipä se siinäkään hommassa raha ilmaiseksi tule.

Työssään runsaasti takseja hyödyntävä laulaja sanoo aina suosivansa paikkakuntien alkuperäisiä taksipalveluja.

– Omassa ammatissani taksilla tulee suhailtua kohtuullisen paljon, koska harvemmin kuitenkin liikun omalla autolla. Ja silloin kun menen taksilla, käytän aina kaupungin tai paikkakunnan alkuperäistä taksipalvelua, oli se sitten TaksiHelsinki, vanha Oulun aluetaksi eli Otaxi tai vaikka TaksiTampere.

Laulaja kertoo myös, millaista palvelua hän odottaa taksin asiakkaana saavan.

– Ärsyynnyn kyllä, jos kuski heti osoitteen kuultuaan kysyy ”Missä se on?” tai pyytää naputtelemaan osoitteen naviin. En oleta että kaikki osoitteet ovat päässä, karttapalvelun avulla saa ajaa, mutta asiakkaan tehtävä ei ole neuvoa kuskia perille. Onneksi näitä tilanteita alkuperäisten palveluntuottajien autoissa tulee eteen todella harvoin, hän tylyttää.

– Mutta toki muistan kun isä haki liikennelupaa Ouluun ja äiti leikkas sille puhelinluettelon lopusta karttasivut ja kontaktoi ne. Sieltä sit opettelemaan rimpsuja ja katuja ulkoa, hän muistaa.

Lopuksi Teräsniska kiittelee kaikkia ammattikuskeja.

Artistiuran lohella Teräsniska on keskittynyt perhe-elämään.­

Tuhansia tykkäyksiä kerännyt päivitys on saanut runsaasti kommentteja Teräsniskan seuraajilta. Monet ovat jakaneet omia kokemuksiaan taksimatkustelusta.

– Olen joskus matkustanut ambulanssilla lapsen kanssa sairaalasta toiseen. Mun piti neuvoa kuskia, kun ajoi harhaan. Onneksi ei tarvinnut pillit päällä mennä, eräs seuraajista kertoo.

– Samaa sankarityötä olen seurannut isän/äidin/veljen tekemänä, maaseututaksissa, mutta paljon ajelevat myös Oulussa. Siinä on hurjasti hommaa, ja ovat oleellinen osa pienen kylän hyvinvointiketjua koulukyydeistä päivittäisiin sairaalareissuihin! Respect! kommentoi toinen.

Myös oululainen taksiyritys kiitteli laulajan päivityksestä:

– Kiitos Suvi mukavasta kirjoituksesta ja palautteesta, se lämmittää aina. Ilolla palvelemme jatkossakin.

Suvi Teräsniska hurmasi Tähdet, tähdet - finaalissa.­

31-vuotias Teräsniska on paitsi palkittu laulaja, myös kolmen lapsen äiti. Hänen perheeseensä kuuluvat puoliso Simo Aalto ja parin pojat Terho, 5, Toivo, 4, ja Usko, 1. Aalto työskentelee vaimonsa miksaajana ja ääniteknikkona ja tekee keikkatöitä muille artisteille.

Teräsniska on nuoresta iästään ja perhe-elämästä huolimatta ollut viime vuosina mukana monessa. Hänet on nähty X Factor -tuomarina sekä Vain elämää -sarjassa. Teräsniska on myös palkittu ensimmäisenä alle 30-vuotiaana Iskelmä-Finlandialla vuonna 2016. Syksyllä hänet nähtiin Tähdet, tähdet -ohjelmassa.

Laulaja julkaisi syyskuussa kehtolauluja sisältävän Iltalauluja-levyn, joka jatkoi keväällä julkaistua samannimistä EP:tä.