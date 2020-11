Lady In Black -rockklassikon säveltäjä ja laulaja Ken Hensley on kuollut – vieraili Suomessa yli sata kertaa

Englantilaismuusikko kuoli keskiviikkona Espanjassa 75-vuotiaana.

Ken Hensley oli asunut Espanjassa viime vuodet. Kuolemasta Facebookissa uutisoineen Ken Hensleyn Trevor -veljen mukaan multi-instrumentalisti, laulaja ja biisintekijä oli kuollut ”yllättäen, mutta rauhallisesti”. Monica-puoliso oli Hensleyn seurassa tämän viime hetket.

Parhaiten Hensley tunnetaan 1970-luvun alkupuolella rockin suurnimiin kuuluneen Uriah Heep -yhtyeen kosketinsoittajana, kitaristina ja laulajana. Hän vaikutti bändissä vuodet 1969 – 1980. Hän sävelsi yhtyeen tunnetuimman kappaleen Easy Livin`. Toisen rockin klassikoksi mainittavan Uriah Heep -kappaleen, Lady In Black, Hensley lauloi.

Suomeen Hensleyllä oli 1970-luvulta lähtien tiiviit suhteet. Uriah Heepin kanssa hän esiintyi täällä useasti, muun muassa Ruisrockin pääesiintyjänä vuosina 1972 ja 1982.

Ken Hensley (oik.) ja Mika Järvinen kuvattuna Tavastialla vuonna 2013.­

Vuonna 1974 bändi oli uransa huipulla ja esiintyi Helsingin Messuhallissa. Konserttipromoottori Antti Einiö muisteli Tomi Lindblomin kirjoittamassa Antti Einiö – Rokkia ikä kaikki -elämäkertateoksessa Hensleyn mutkattomuutta vaatimattomien sosiaalitilojen äärellä. Ennen Messuhallin keikkaa Hensleyn olisi pitänyt päästä vessaan, mutta siihen aikaan esiintyjän olisi pitänyt kulkea kevennysreissulle yleisön läpi – eikä se innostanut.

”Yksi hallin vahtimestareista päätti ottaa ongelman hoitaakseen. Jonnekin mies meni ja palasi vähän ajan kuluttua kaksi ämpäriä kädessään, toinen oli metallinen ja toinen muovinen. Anna nää pojalle ja kerro, että kusee siihen, mistä lähtee paremmat soundit, vahtimestari tokaisi. Ken Hensley naurahti ja kävi sitten jompaankumpaan ämpäriin kusaisemassa. Häntä tuntui itseäänkin huvittavan tilanne tavattomasti”, Einiö muistelee kirjassa.

Veljen henki pelastettiin Suomessa

Hensley mainitsi myöhemmin käyneensä Suomessa yli sata kertaa.

Dramaattisin vierailu oli tammikuussa 2013, jolloin Trevor-veli sai matkalla Helsinki-Vantaan lentoasemalle sydänkohtauksen. Ken Hesleylle soitettiin Espanjaan ja hän riensi veljensä sairasvuoteen äärelle.

Veli pelastui. Hänelle tehtiin HUS:issa, silloisessa HYKSin teho-osastolla ja sydänkirurgisella osastolla kaikkiaan kahdeksan ohitusleikkausta.

– Hän toipui täysin. Se on ihme. Olen onnellinen, että minulla on vielä veli. Meillä on suvussa alttiutta syvänvaivoille, Hensley kertoi IS:lle syyskuussa 2013.

Hän oli niin vaikuttunut veljensä Suomessa saamasta hoidosta, että tahtoi tuolloin järjestää Helsingin Tavastialla hyväntekeväisyyskonsertin HYKS:ille.

Konsertin yhteydessä julkaistiin myös Hensleyn parhaimpiin ystäviin kuuluvan muusikko-tietokirjailija Mika Järvisen perusteellinen teos Hensleyn Uriah Heepin vuosista Uriah Heep – Easy Living (Johnny Kniga).

Ken Hensley tunnetaan Uriah Heep -yhtyeen kosketinsoittajana, kitaristina ja laulajana.­

Mukana myös W.A.S.P. -yhtyeessä

Hensley kiersi Suomea viimeksi vuosi sitten syksyllä. Häntä kuultiin Suomessa useasti vierailijana Järvisen Crazy World -yhtyeen keikoilla, lisäksi hän kävi täällä lukuisten omien kokoonpanojensa kanssa.

Ystävälliseksi ja sydämelliseksi persoonallisuudeksi mainitulle Hensleylle musiikki oli seikkailu. Hän lähti mukaan monenlaisiin musiikillisiin projekteihin. Ansiolistaan mahtuu yllättäviäkin saavutuksia, muun muassa koskettimien soittaminen W.A.S.P. -yhtyeen The Headless Children -albumilla.

Kuvassa David Byron (vas), Gary Thain, Ken Hensley.­

Ken Hensley tullaan Trevor Hensleyn mukaan tuhkaamaan ja hautaamaan yksityisessä seremoniassa Espanjassa.