Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat ovat tässä – mukana on uskomaton kultasormi

Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana on kirjailija, joka on kirjoittanut neljä romaania ja saanut kolme Finlandia-ehdokkuutta. Kyse ei voi enää olla sattumasta.

Missä on Kari Hotakainen?

Kjell Westö ei ole myöskään mukana.

Eikä Juha Hurme.

Kaunokirjallisuuden Finlandian ehdokkaat 2020 julkistettiin torstaina 5.11. aamupäivällä.

Kaikki edellä mainitut menestyskirjailijat ovat jääneet tänä vuonna ehdokasasettelun ulkopuolelle.

Heillä kaikilla on jo kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto.

Kari Hotakaisen elokuussa ilmestynyt romaani Tarina (Siltala) on ollut tänä syksynä myydyin suomalainen romaani.

Kjell Westön romaani Tritonus (Otava) on myös keikkunut myyntitilastojen kärjessä.

Moni suomalaisten suosikkikirjailija, kuten Pirjo Hassinen, puuttuu kaunokirjallisuuden Finlandian ehdokaslistalta.

Ehdokasasettelu on tänä vuonna pienten kustantamoiden juhlaa. Aviador, Sammakko ja Förlaget ovat saaneet kukin yhden ehdokkuuden.

Suurin yllätys on Ann-Luise Bertellin ruotsinkielinen romaani Heiman (Förlaget). Teosta ei ole vielä suomennettu.

Mukana on kaksi kirjailijaa, jotka ovat olleet ennenkin Finlandia-ehdokkaina: Tommi Kinnunen ja Anni Kytömäki.

Kirjailija Tommi Kinnusen romaania Ei kertonut katuvansa on myyty eri kanavissa 35 000 kappaletta.­

Neljä romaania kirjoittanut turkulainen äidinkielen opettaja Tommi Kinnunen on varsinainen kultasormi. Kinnuselle kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkuus on jo kolmas. Tänä vuonna hän on ehdolla Lapin sotaan sijoittuvalla romaanilla Ei kertonut katuvansa (WSOY).

35 000 kappaletta eri kanavissa myynyt kirja on ollut arvostelumenestys.

”Toistaiseksi tämän vuoden paras kotimainen romaani”, Ilta-Sanomien toimittaja Suvi Kerttula kirjoitti Tommi Kinnusen romaanin arviossa 22.8.2020.

Anni Kytömäki on ehdolla kehutulla romaanilla Margarita (Gummerus).

Edesmenneen kirjailija Raija Siekkisen sisar Ritva Hellsten on päässyt ehdokkaaksi Raija Siekkisestä kertovalla romaanilla Raija (Aviador).

Ritva Hellsten nousi kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaksi sisarestaan, kirjailija Raija Siekkisestä kertovalla romaanilla Raija.­

Ilta-Sanomat kirjoitti Ritva Hellstenin kirjasta syyskuussa 2020: ”Raija on fiktiivinen kuvaus 50-vuotiaana kuolleen kirjailija Raija Siekkisen viimeisestä vuodesta. Faktaa ja fiktiota sekoittavan romaanin on kirjoittanut Siekkisen sisar Ritva Hellsten. Hellsten on lahjakas kirjoittaja”.

Kaunokirjallisuuden Finlandian esiraatiin kuuluivat tänä vuonna ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, kulttuuritoimittaja Suonna Kononen ja yrittäjä Maija Kuusi.

Esiraati valitsi ehdolle kuusi romaania. Lopullisen palkinnonsaajan asetetuista ehdokkaista valitsee kapellimestari Hannu Lintu. Voittaja paljastetaan 25. marraskuuta 2020.

Finlandia-palkinnon arvo on 30 000 euroa.

Kaunokirjallisuuden Finlandian ehdokkaat 2020:

Ann-Luise Bertell: Heiman (Förlaget)

Ritva Hellsten: Raija (Aviador)

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa (WSOY)

Anni Kytömäki: Margarita (Gummerus)

Heikki Kännö: Runoilija (Sammakko)

Anne Vuori-Kemilä: Mustaa jäätä (Karisto)