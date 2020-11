Sara Siepin rehellinen kuvapari paljastaa todellisuuden somemaailman takaa – ”filtteritön” otos kerää ylistystä

Sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu missikaunotar Sara Sieppi, 29, on puhunut rehellisesti sosiaalisen median aiheuttamista paineista ja kuinka somen kiiltokuvat ovat usein kaukana todellisuudesta.

Keskiviikkona hän julkaisi kuvaparin, jolla hän viestii sosiaalisen median luomista illuusioista. Toisessa kuvassa Sieppi poseeraa laittautuneena, ja toisessa hän on luonnollisena kasvonaamio kasvoillaan.

– Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, joka avattiin lokakuussa 2010. Kuvia ja videoita voi muokata erilaisilla filttereillä. Joskus saatat hyvällä tsägällä tunnistaa sieltä itsesi, joskus et, Sieppi saneli pilke silmäkulmassa.

Ei mennyt aikaakaan, kun Siepin päivitykseen kertyi useita ylistäviä kommentteja. Moni kiitteli sometähteä avoimuudesta.

– Rakastan tätä sun ihanaa avoimuutta ja aitoutta täällä! eräs seuraajista kommentoi.

– Tämä! Jokainen on kaunis käyttettyään tai käyttämättä filttereitä, kirjoitti toinen.

Sieppi on puhunut sosiaalisen median varjopuolista ja sen aiheuttamista paineista useaan otteeseen. Elokuussa hän otti kantaa siihen, miten helposti kuvilla voi huijata.

– Urheilun jälkeinen euforia. Huijasin. Jokainen askel oli ihan perseestä, ex-missi latasi Instagram-julkaisussaan.

– Jokaisen minuutin ja kilometrin jälkeen odotin, että se loppuu. Kotiin tullessa teki mieli laattaa. Mutta arvatkaa mitä, se on tehty. Lokakuussa nautin tästä.

– Kuvien välissä 30 sekuntia ja filtteri, Sieppi paljasti Instagram-julkaisussa.

Sieppi on jakanut arkeaan avoimesti lähes 200 000 Instagram-seuraajilleen. Hän on kertonut saavansa somessa myös runsaasti törkyviestejä, mistä hän avautui vieraillessaan Vappu & Marja Live -ohjelmassa viime vuonna. Sieppi kertoi, että hän on pyrkinyt suojaamaan itseään lopettamalla kommenttien lukemisen tai sulkemalla kommentoinnin kokonaan.

– 90 pinnaa seuraajista on kivoja ja haluaisin olla vuorovaikutuksessa, mutta ei ole mahdollista. Haluaisin, että somekiusaaminen loppuisi. Se satuttaa ihan oikeasti, hän kertoi surullisena.

Arka aihe sai entisen missin lopulta kyyneliin.

Sieppi Selviytyjät-ohjelman pressitilaisuudessa 2018 syksyllä.­

Alun perin Torniosta kotoisin olevalla Siepillä on takanaan jo lähes kymmenen vuoden ura julkisuuden parissa. Hän on osallistunut lukuisiin tv-ohjelmiin, ja seuraavaksi Sieppi nähdään Iholla-ohjelmassa.