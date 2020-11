Chrissy Teigen nousi yleisön eteen ensimmäistä kertaa menetettyään vauvansa – John Legendiltä liikuttava ele vaimolleen

Chrissy Teigen ja John Legend ovat osoittaneet tukevansa toisiaan suuren surun aikana.

Huippumallialli Chrissy Teigen, 34, ja hänen laulajamiehensä John Legend, 41, kohtasivat lokakuun alussa suunnattoman menetyksen, kun heidän kolmas lapsensa Jack syntyi kuolleena. Yhdellä maailman seuratuimmista pariskunnista on entuudestaan 3-vuotias Luna-tytär ja 2-vuotias Miles-poika.

Maanantaina Teigen astui yleisön eteen ensimmäistä kertaa suru-uutisen jälkeen. Legend esiintyi demokraattipuoleen varapresidenttiehdokas Kamala Harria tukevassa vaalitilaisuudessa Philadelphiassa. Esityksensä päätteeksi hän kutsui yleisöön saapuneen perheensä lavalle.

– Haluan lähettää kiitokset... Itse asiassa, kulta tulisitko käymään täällä lavalla? Legend totesi mikkiin yleisön edessä.

– Haluan teidän näkevän, että vaimoni on täällä, tyttäreni Luna on täällä ja poikani Miles on täällä. Opetamme lapsiamme osallistumaan demokratiaan jo pienestä pitäen, hän lausui.

Lapset saapuivat äitinsä kanssa kiltisti lavalle.­

Teigen asteli lavalle kasvomaski päässään ja antoi poskisuukon puolisolleen sekä tervehti yleisöä. Pianon äärellä istunut Legend totesi aikovansa esittää erityisen kappaleen, jonka hän on omistanut vaimolleen.

– Kirjoitin tämän kappaleen kunnianosoitukseksi suhteellemme ja sille, että rakkauden avulla olemme selvinneet rankoista ajoista. Tiedän, että koko kansakunta elää tällä hetkellä vaikeita aikoja... Tämän kappaleen nimi on Never Break, laulaja sanoi liikuttuneena.

Legend esitti Never Break -kappaleen ensimmäistä kertaa Billboard Music Awards -palkintogaalassa. Legend julkaisi esityksestään videon Twitterissä ja kertoi, että hän halusi omistaa kappaleen Teigenille, sillä tämä on osoittanut valtavaa voimaa ja rohkeutta äärimmäisen vaikeana aikana. Laulaja myös sanoi uskovansa, että pari selviytyy kaikesta niin kauan, kunhan heillä on tosiensa.

– Tämä on Chrissylle. Minä rakastan ja vaalin sinua ja perhettämme niin paljon. Olemme kokeneet korkeimmat huiput ja syvimmät kuopat yhdessä. On ollut koskettavaa ja nöyrää nähdä sinun kantavan lapsiamme. Olen ihmeissäni siitä voimasta, jota olet näyttänyt kaikkein haastavimmilla hetkillä. Miten mahtava lahja onkaan voida tuoda elämä maailmaan. Olemme kokeneet sen lahjan ihmeen, voiman ja ilon, ja nyt olemme tunteneet syvästi sen piilevän haurauden, Legend kirjoitti tunteikkaasti.

– Kirjoitin tämän kappaleen, sillä uskon, että niin kauan, kun kävelemme tässä maailmassa, pidämme toisiamme käsistä jokaisen kyyneleen, jokaisen ylä- ja alamäen ja jokaisen koettelemuksen lävitse. Me lupasimme niin toisillemme hääpäivänämme seitsemän vuotta sitten ja jokainen haaste, jonka olemme kohdanneet on tehnyt lupauksestamme voimakkaamman, kestävämmän. Meidän rakkautemme säilyy. Se ei säry koskaan.

Viime viikolla Chrissy Teigen julkaisi netissä koskettavan esseen menetyksestään. Hän kertoi kirjoituksessaan joutuneensa sairaalahoitoon runsaan verenvuodon vuoksi. Lääkärit totesivat, että kyseessä on istukan ennenaikainen irtoaminen. Hänelle tehtiin verensiirtoja, mutta verenvuotoa ei saatu loppumaan.

– Minulle kerrottiin se, minkä tiesin olevan edessä. Meidän olisi hyvästeltävä poika. Hän ei selviäisi tästä, ja jos tilanne jatkuisi, niin minäkään en selviäisi.

– Teimme verensiirtoja. Oli kuin mikään ei olisi auttanut. Yhtenä yönä minulle kerrottiin, että aamulla olisi aika luovuttaa, Teigen kertasi.

Pieni Jack-poika syntyi kuolleena.

– Äitini, John ja minä pidimme häntä sylissä ja hyvästelimme hänet. Äiti itki ja lausui rukouksen. Minä pyysin hoitajia näyttämään minulle Jackin kädet ja jalat. Suutelin hänen jalkojaan ja käsiään kerta toisensa jälkeen. Ajantajuni katosi, en tiedä suutelinko häntä kymmenen minuuttia vai tunnin.

Teigen kirjoitti esseessä hänelle olleen tärkeää, että lapsesta otettaisi kuvia, vaikka tilanne oli koko perheelle äärimmäisen vaikea.

– Pyysin äitiäni ja Johnia ottamaan kuvia, vaikka se oli vaikeaa. John vastusti sitä, mutta selitin hänelle, että tarvitsen kuvia ja etten ikimaailmassa haluaisi pyytää häneltä tällaista.

– Näin, että hän vihasi ajatusta. Hän ei ymmärtänyt tarvettani kuville. Tiesin, että minun pitäisi saada muistaa tämä hetki aivan samalla tavalla kuin minun on muistettava suudelmamme hääkirkossa ja onnen kyyneleet, joita vuodatin lastemme syntymien jälkeen.

Teigen kertoi syyskuussa suru-uutisen Instagram-tilillään ja jakoi samalla riipaisevia kuvia sairaalavuoteelta.

– Jack. Olen niin pahoillani, että elämäsi ensihetket olivat täynnä vaikeuksia ja että emme voineet antaa sinulle kotia, jonka tarvitsit selviytyäksesi. Tulemme aina rakastamaan sinua, Teigen kirjoitti Instagram-tilillään.

Teigen ja Legend ovat molemmat tatuoineet Jack-pojan nimen ranteeseensa.