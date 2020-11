Rosanna Kulju muistuttaa seuraajiaan pistoshoitojen riskeistä.

Rosanna Kulju on puhunut avoimesti kauneustoimenpiteistään.­

Miss Helsinki -kilpailun järjestäjänä sekä somevaikuttajana tunnettu Rosanna Kulju on puhunut avoimesti kauneustoimenpiteitään muun muassa sosiaalisessa mediassaan. Nyt hän kertoo epäonnistuneesta toimenpiteestä, mikä on harmittanut häntä jo pitkään.

Hän kertoo Instagramin Stories-osiossa saaneensa kyselyitä, että ”miksi hänen suunsa näyttää vinolta”.

– Miksi mun suu on ’vino’? No, koska mulle yksi hoitaja pari kuukautta sitten pisti botuliinia liikaa ja väärään paikkaan... Arvaatte varmasti, että tämä on mulle tosi arka paikka, kun teen töitä mun kasvoilla, ja toivoisin, ettei asiaa sen enempää puitaisi. Oon itkenyt tätä asiaa niin paljon, etten jaksa enää, Kulju avautuu Instagramissaan.

– Nyt vaan odottelen, että vaikutus lakkaa ja sen jälkeen en ihan heti ole tekemässä mitään pistoshoitoja. En ole muutenkaan pitkään aikaan tehnyt esteettisiä hoitoja muuta kuin paria mesolankaa leukaan kerran neljään kuukauteen leukalinjaan, hän avartaa.

Kulju päätti kertoa aiheesta myös varoittaakseen fanejaan toimenpiteiden riskeistä ja suositteleekin nyt muita harkitsemaan kauneustoimenpiteisiin menemistä.

– Haluan painottaa, etten syytä ketään, virheitä sattuu ja se on elämää, jokainen ihminen myös reagoi eri tavalla kaikkiin hoitoihin. Suosittelen vaan olemaan oikeasti varovainen missä teet ja mitä. Mieti, tarvitsetko oikeasti sen hoidon ja tiedosta riskit.

– Tähän mun suun vinouteen saattaa vaikuttaa myös mun hammasoperaatio, joka oli aika pikaisesti botuliinin jälkeen, mutta aika epätodennäköistä se kuitenkin on, kun kaikki meni mallikkaasti, Kulju pohtii.

Kulju on kertonut, että hänellä on täyteaineita myös huulissaan. Hiljattain hän päätti kuitenkin käydä poistattamassa huulitäytteensä.

– Nyt ollaan kaverit jännän äärellä. Olen matkalla täytteiden poistoon. Tämä on vika kerta, kun näette nämä huulet. Nämä lähtevät veks, Kulju kuvaili Instagramin Stories-osiossa.

Poiston jälkeen Kulju esitteli videolla huuliaan ja totesi olevansa tyytyväinen lopputulokseen. Hän kuitenkin sanoi aikovansa käydä myöhemmin täyttämässä huuliaan uudestaan.

Kulju on kertonut Grl Gang -podcastissaan avoimesti, mitä operaatioita hänelle on vuosien varrella tehty. Hän on paljastanut käyneensä rintojensuurennusleikkauksessa kymmenen vuotta sitten. Operaatio kustansi tuolloin 48 000 Ruotsin kruunua eli noin 5 000 euroa.

Operaatio ei kuitenkaan onnistunut, vaan Kulju päätyi lopulta menemään uudestaan rintaoperaatioon heti seuraavana vuonna. Tuolloin leikkaus onnistui, eikä naiselle ole sittemmin tehty muita varsinaisia kauneusleikkauksia. Hän kertoi kuitenkin käyneensä muissa toimenpiteissä

– Kasvoille on tehty erilaisia hoitoja ja toimenpiteitä, mesolankoja, täytetty huulia, tehty mesoterapiaa, on täytetty silmänalusia, nostettu kulmakarvoja, täytetty poskia, laitettu botoxia, Kulju listasi.

Rosanna Kulju tuli suurelle yleisölle tutuksi Miss Helsinki -kisoista vuonna 2015.­

Rosanna Kulju on parhaillaan Italiassa, vaikka matkustusta on suositeltu välttämään. Hän perusteli Instagramissaan lähtemistään ja sanoi olevansa työmatkalla.

– Mä olen tullut kahdeksi viikoksi ystäväni luokse Italiaan. Oon tapahtuma-ajan yrittäjä ja tämä vuosi on ollut vähintäänkin kurja keikkojen osalta kaikkien peruuntumisien takia. On pakko katsoa eteenpäin ja miettiä miten tapahtumia voidaan jatkossa järjestää uuden normaalin mukaan, elämän on jatkuttava, Kulju kertoi.

– Tiedostan, että matkustaminen nyt on kyseenalaista. Täällä olen tosiaan ystäväni kanssa kaksistaan hänen asunollaan vuoristossa, suunnitellaan ensi vuoden tulevia työkeikkoja Monacoon ja ihmiskontaktit on aika nollassa verrattuna mitä ne olisi mulla Suomessa. Maskipakko on joka paikassa ja muutenkin noudatan kaikkia annettuja sääntöjä parhaani mukaan.

Hän vakuutti noudattavansa terveysviranomaisten ohjeita ja käyvänsä koronatestissä Suomeen saavuttuaan.