Julkisuudesta täysin kadonnut Tuomas Enbuske rikkoi somehiljaisuuden: julkaisi kuvan USA:n vaalitunnelmista neljän vuoden takaa – ”Tunnelma oli kuin Urho Kekkosen hautajaisissa”

Toimittaja ja juontaja Tuomas Enbuske, 43, on ollut vuosia yksi näkyvimmistä mediapersoonista, mutta juontaja katosi tyystin julkisuudesta vuonna 2019. Viimeksi Enbuske nousi otsikoihin vuosi sitten, kun hän erosi kihlatustaan Sarian Antilasta.

Nyt Enbuske on rikkonut hiljaisuuden somessaan ja julkaissut vaaliteemaisen päivityksen Instagramissa. Miehen mukaan kuva on neljän vuoden takaa, kun hän oli New Yorkissa seuraamassa Yhdysvaltojen presidentinvaaleja lähietäisyydeltä.

– Neljä vuotta sitten veikkasin, tyylilleni uskollisena, väärää hevosta ja olin New Yorkissa Hillary Clintonin vaalivalvojaisissa. Kuten Hillaryn kannattajien ilmeistä näkyy, kuva on alkuillalta. Myöhemmin illalla vaalivalvojaisten tunnelma oli kuin Urho Kekkosen hautajaisissa, Enbuske sanelee kuvatekstissä.

– Tänä vuonna en suostunut lyömään vetoa kummankaan ehdokkaan puolesta, vaikka aika monta kossupulloa olisin voittanut.

Ei mennyt aikaakaan, kun tv-kasvon seuraajat huomasivat miehen paluun.

– Jäbä somessa, eräs seuraajista kommentoi, johon Enbuske vastasi tyhjentävästi:

– Big time!

Enbuske julkaisi myös Twitter-tilillään kuvan vaalikatsomostaan.

– Tänä vuonna en uskalla veikata yhtään mitään. Seuraavat 10 tuntia turvallisesti kotisohvalta, hän kirjoitti.

Enbuske on aiemmin ollut tunnettu siitä, että hän on päivittänyt sosiaalista mediaansa ja etenkin Twitteriä aktiivisesti. Sittemmin hän on hiljentynyt Twitterin lisäksi myös Instagramissa.

Enbuske poisti aiemmin liudan kuvia Instagram-tililtään, kuten kaikki yhteiskuvat Sarian Antilan kanssa. Hänen edellinen päivityksensä Instagramissa on julkaistu helmikuun 14. päivä. Kuvassa Enbuske poseeraa yhdessä Jörn Donnerin kanssa.

– Lepää rauhassa ystävä, Enbuske kirjoitti kuvan yhteyteen ruotsiksi.

Donner kuoli tammikuun 30. päivä 86-vuotiaana.

Instagramin kommenteissa eräs seuraaja kysyi tuolloin Enbuskelta, kuinka tämä voi.

– Kiitos, ihan hyvin. Välillä on hyvä pitää sometaukoa, vaikka sosiaalista mediaa rakastankin, Enbuske vastasi.

Tuomas Enbuske ja viestintäammattilainen Sarian Antila kertoivat erostaan lokakuussa 2019.­

Enbusken viimeisin iso juontajapesti oli suositussa Enbuske, Veitola & Salminen -keskusteluohjelmassa, joka pyöri tv:ssä edellisen kerran syksyllä 2018.

Enbuske on esiintynyt useissa nimeään kantavissa radio- ja televisio-ohjelmissa uransa aikana. Hän on muun muassa ollut Radio Novan aamujuontajana yhdessä Aki Linnanahteen ja Minna Kuukan kanssa, juontanut Enbuske & Linnanahde Crew -ohjelmaa ja kirjoittanut eri lehtiin kolumneja.