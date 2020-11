Love Island -tähti Senjan unelmien koti paljastui todelliseksi painajaiseksi – ällöttävä yllätys pakotti jättämään asunnon välittömästi

Love Island Suomesta tuttu Senja muutti Maltalle, mutta uudessa kodissa odottikin ällöttävä yllätys.

Love Island Suomi -ohjelmasta tuttu Senja Saarinen teki syyskuussa ison elämänmuutoksen. Tosi-tv-tähti nimittäin jätti Suomen taakseen ja muutti Maltalle.

Senja on kertonut muuttonsa etenemisestä Instagramissaan. Senja kertoi asuneensa jonkin aikaa hotellissa, mutta kaksi viikkoa sitten hänelle ja kämppikselle löytyi unelmien asunto. Nyt Senja on kuitenkin avautunut Instagramin tarinat-osiossa järkyttävästä muuttopainajaisestaan.

Uudesta vuokrakodista paljastui nimittäin todella ikävä yllätys: torakoita.

– Kolme yötä uudessa kodissa ja nyt jo joudutaan lähtemään evakkoon, Senja huokaisi Instagramissa.

Senjan mukaan asunnossa on vilissyt satoja tuholaisia, jotka ovat ryömineet sänkyyn asti.

– Meidän asunnon on vallannut pienet torakat, joita tähän mennessä ollaan jouduttu tappaa myrkkysuihkeella lähemmäs sata. Niitä menee pitkin seiniä, kattoja ja lattioita ja niitä on löytyny kans sängystä. Ne pysyy poissa kun valot on päällä, mutta joka aamu ne on sit ollu heti vastassa kaikkialla, Senja kertoo Instagramissa.

Lopulta ainoa vaihtoehto oli karata hotelliin evakkoon.

– Ollaan informoitu meidän vuokranantajaa asiasta ja pyydetty myrkytystä. Niin kauan kun asunto vilisee torakoita, niin ei haluta siellä asua. Toivottavasti asiaan löytyy joku ratkaisu, koska muuten ei auta ku pyytää rahat takas ja ettiä uus asunto, hän sanoo.

Hetkeä myöhemmin Senja kertoi, että he olivat tyhjentämässä asuntoa kaikista heidän tavaroistaan tehomyrkytyksen ja tarkastuskäynnin vuoksi.

– Asunnolle tulee huomenna tehomyrkytys ja maanantaina vielä tarkistuskäynti. Me pakataan kaikki meidän tavarat nyt ja ollaan hotellissa torstaihin asti. Torstaina tullaan asunnolle takas ja pestään kaikki meidän vaatteet ja tehdään tehosiivous. Sen jälkeen seurataan tilannetta ja jos nähdään vielä torakoita, niin vaaditaan kaikki rahat takas ja muutetaan kokonaan pois.

Senja kertoo, ettei hän ole missään vaiheessa ollut suoraan tekemisissä vuokranantajan kanssa, vaan vuokranantajan assistentti on toiminut yhteyshenkilönä. Assistentti olikin Senjan mukaan saapunut asunnolle tarkastamaan torakkatilannetta ja tekemään myrkytystä.

– Tultiin asunnolle ja meidän vuokranantajan assistentti oli täällä ja sano myrkyttäneensä koki kämpän ja et nyt niitä torakoita ei pitäisi enää olla, ja että voidaan nukkua täällä ihan hyvin. Lauantaina tulee ammattilaiset myrkyttää. Se assistentti suhtautuu tosi epäilevästi koko juttuun ja kyseli missä niitä torakoita muka on, et hän ei muka nähnyt yhtäkään. Heti kun se lähti, niin nähtiin taas kolme elävää, Senja huokaisee Instagramissa.

Senja toteaakin, että heinä on nyt odotettava torakkatilanteen kehittymistä ja harkittava tarvittaessa uuden asunnon etsimistä.

Love Islandista tutuksi tullut Senja muisteli IS:lle viime vuonna kokemuksiaan ohjelmassa. Medianomin opintoja ammattikorkeakoulussa tehnyt ja omaa keskusteluohjelmaa Inez-kanavalla juontanut Senja kertoi muistelevansa kuvauksia lämpimästi.

Love Island Suomea on tehty kaksi tuotantokautta. Ohjelmassa sinkut yrittävät löytää rakkautta samalla, kun televisiokamerat kuvaavat heitä vuorokauden ympäri.