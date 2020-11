Tyra Banks julkaisi Twitterissä kuvan ruokatilauksestaan – totuus annoksen takaa sai ihmiset raivon valtaan: ”Mahtaa olla ihanaa olla rikas”

Tyra Banksin varomaton kommentti Twitterissä nostatti valtavan myrskyn.

Entinen huippumalli ja nykyinen tv-persoona Tyra Banks sai Twitterin roihuamaan liekeissä, kun hän esitteli tilillään ruokatilaustaan. Banks julkaisi Twitterissä kuvan salaattiateriasta, jonka hän oli tilannut kotiinsa. Samalla hän kertoi seuraajilleen tekevänsä usein saman tilauksen monesta paikasta vertaillakseen annoksia keskenään.

– Hauska fakta: rakastan tilata saman annoksen useista sovelluksista ja ravintoloista samaan aikaan... ihan oikeasti! Kun ruoat saapuvat, minä arvostelen ne ja vertailen kaikkea. Sitten tiedän, mitä tilaan tulevaisuudessa ja mitkä haluan skipata. Mikä on sinun lempipaikkasi tilata ruokaa? Banks kirjoitti ruokakuvansa yhteydessä.

Banksin hauskaksi tarkoitettu julkaisu ei kuitenkaan uponnut kaikkiin, vaan se otettiin Twitterissä vastaan tyrmistyneinä. Tieto siitä, että ex-malli tilaa useita samoja annoksia samaan aikaan sai ihmiset järkyttymään, ja Banksille alkoi tulvia nopeasti valtava määrä kritiikkiä.

Monien mielestä oli pöyristyttävää, että Banks tilailee ruokaa huvikseen, eikä ainoastaan tarpeeseen, ja useat kommentoijat uskoivat ylimääräisten annosten lentävän lopulta syömättöminä roskikseen.

– Samaan aikaanko? Toivon, ettet tuhlaa kaikkea tuota ruokaa ja heitä sitä roskiin vain siksi, että tilasit enemmän kuin jaksat syödä, erä Twitter-käyttäjä kommentoi.

– 25 000 ihmistä kuolee nälkään joka päivä, toinen muistutti järkyttyneenä.

Moni myös totesi Banksin kadottaneen todellisuudentajunsa täysin ja korostavansa varakkuuttaan hyvin ajattelemattomasti. Twitterissä piikiteltiin huippumallille siitä, että tämä vaikutti jatkavansa elämäänsä kaikessa rauhassa maailmaa kurittavasta koronpandemiasta ja talouskriisistä huolimatta.

– Ah mahtaa olla ihanaa olla rikas, eräs nainen totesi piikitellen.

– En pidä tuollaisesta rahan tuhlaamisesta, toinen tylytti.

– Rikkaat ihmiset ovat niin vieraantuneita todellisuudesta, järkyttyi nuori mies.

– Muistutus siitä, että pandemia ja talouskriisi koskee vain köyhiä. Rikkaat jatkavat normaalia elämäänsä yltäkylläisyydessä, totesi eräs kommentoija.

Kommentoijat myös hämmästelivät sitä, miten valtavan määrän Banks mahtaa käyttää rahaa tilaillessaan ruokaa kotiinsa. Eräs nainen totesi, että mikäli hän eläisi samalla tavalla, kuluisi suurin osa hänen rahoistaan ruoka-annoksiin.

46-vuotias Tyra Banks nousi julkisuuteen 1990-luvun alussa ja singahti nopeasti mallimaailman huipulle. Hän poseerasi uransa aikana lukuisille muotilehdille, käveli maailmankuulujen muotitalojen näytöksissä ja loi menestyneen uran ympäri maailmaa.

Sittemmin Banks on tullut tutuksi tv-katsojille ympäri maailmaa luotsaamastaan Huippumalli haussa -sarjasta, josta on tehty lukuisia eri versioita. Hän aloitti tv-uransa Bel Airin Prinssi -sarjasta ja on nykyään tunnettu tv-kasvo ympäri maailmaa.

Vuosikymmeniä jatkunut ura on tehnyt Banksista yhden maailman vaikutusvaltaisimmista malleista ja miljonäärin, jonka omaisuuden on arvioitu olevan useita kymmeniä miljoonia euroja.