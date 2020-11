Susanna Laine koki kauhunhetkiä auton ratissa – ”On pienestä välillä tämä elämä kiinni”

Juontaja Susanna Laine todisti hirvikolaritilannetta matkalla Seinäjoelle.

Juontaja Susanna Laine kertoo Instagram-tilinsä Stories-osiossa todistaneensa hirvikolaria aivan lähietäisyydeltä tiistaina matkalla Seinäjoelle.

– Eilen ajoin tänne Seinäjoelle ja oli hirvikolaritilanne. Mun edellä olevan auton edestä juoksi sellainen vasa ehkä tai ei se ihan koko kokoon kasvanut hirvi ollut, mutta kyllä oli.... huhhuh, Laine kertoo Instagramissa selvästi järkyttyneenä.

Laineen mukaan hänet pelasti nopea reagoiminen tilanteeseen ja se, että hän keskittyi ajamiseen täysillä.

– Itellä kanssa jarrut pohjaan. Onneksi oli täysi keskittyminen liikenteeseen siinä kohtaa enkä esimerkiksi vaihtanut radiokanavaa tai tehnyt yhtään mitään.

Laine on kiitollinen siitä, ettei hänelle lopulta käynyt kuinkaan. Hän kuvaa videollaan rauhallista metsää ja toteaa, että on ihanaa olla siellä.

– On aika pienestä välillä tämä elämä kiinni, juontaja huokaa.

Laine tunnetaan erityisesti suositun Puoli seitsemän -ohjelman juontajana. Hän ehti työskennellä sarjassa kuuden vuoden ajan, kunnes ilmoitti yllättäen tänä syksynä jättävänsä pestinsä.

Laineen viimeinen suora Puoli seitsemän -lähetys oli viime perjantaina. Läksiäislahjaksi hän sai Let The Sunshine In -kappaleen Diandran esittämänä.

Laine kertoi aiemmin, että hän päätti lopettaa rakkaassa juontopestissään uuvuttuaan hektiseen arkeensa. Puoli seitsemän -ohjelman lisäksi Laine teki viikonloppuisin työkeikkoja, eikä hän ollut pitänyt vuosiin kunnolla lomaa.

– Huomasin viime joululomalla hokevani koko ajan itselleni, että lepää, lepää, lepää. Koko kahden viikon lomani meni siihen, että yritin vain rentoutua, jotta jaksan taas rutistaa koko kevään, Laine kertoi IS:lle aiemmin.

Laineen tilalla Puoli seitsemässä nähdään jatkossa Ella Kanninen.