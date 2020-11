Ismo Leikola heittäytyi täysillä mukaan USA:n vaalihuumaan – poseeraa Angelika-vaimonsa kanssa keskellä mykistävää näkyä

Ismo Leikola laittoi Suomessa pystyyn Amerikka-teemaisen illan Yhdysvaltojen presidentinvaalien kunniaksi.

Yhdysvalloissa viime vuodet asunut Ismo Leikola on viihtynyt tänä syksynä pitkästä aikaa Suomessa. Leikola saapui Suomeen elokuussa yhdessä Angelika-vaimonsa kanssa, sillä työt Amerikassa joutuivat tauolle koronapandemian vuoksi ja maan kiristynyt tilanne antoi hyvän syyn lähteä kotimaahan.

Vaikka Leikola ei tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, on hän silti heittäytynyt täysillä mukaan maan vaalitunnelmaan. Koomikko julkaisi myöhään tiistai-iltana Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä vaimonsa kanssa huoneessa, joka on koristeltu Amerikka-teemaisilla ilmapalloilla, lipuilla ja ruoalla. Leikola on sujauttanut päähänsä näyttävän hatun ja hänen puolisonsa on verhoutunut siniseen peruukkiin ja aurinkolaseihin. Sylissään Leikolalla on parin pieni koira.

– Tänään fyysisesti Suomessa, henkisesti Amerikassa, Leikola toteaa kuvatekstissä.

Leikolan kuvan kommenteissa amerikkalaiset kiittelevät suomalaiskoomikkoa tämän tuesta ja osoittavat tukeaan sekä demokraattien ehdokkaalle Joe Bidenille että republikaanien Donald Trumpille. Moni kommentoija julistaa myös, että Leikola saa olla onnellinen siitä, ettei hänen tarvitse olla tällä hetkellä Yhdysvalloissa.

– Fyysisesti USA:ssa, mutta henkisesti haluaisin olla Suomessa, toteaa eräs kommentoija.

– Toivon, että voisin antaa suomalaisten päättää vaalien tuloksen, toinen jatkaa.

– Et haluaisi olla täällä. Pysy Suomessa, siellä on turvallista, kolmas toteaa.

Leikola kertoi IS:n haastattelussa lokakuussa, että hän huomasi jo kesällä tunnelman Amerikassa kiristyvän äärimmilleen lähestyvien vaalien, voimakkaan vastakkainasettelun, mielenosoitusten ja koronapandemian vuoksi.

– Amerikassa olosta olen koko ajan tykännyt, mutta nyt korona-aikana siellä ei ollut niin mukavaa. Kun kuuli, että Suomessa pääsee ihan lounasravintolaankin ja saa raastetta... Ei me siellä käyty missään puoleen vuoteen, ei edes kahvilassa, Leikola kertoi.

– Osan ajasta oli pakko pysyä kotona ja osan ajasta tuntui, että on järkevää pysyä kotona. Sitä mietti, että jos sairastuisi, niin olisi mielellään jossakin muualla kuin Amerikassa.

Leikola ja hänen Angelika-vaimonsa ovat asuneet Yhdysvalloissa pian viisi vuotta ja sinä aikana Leikolasta on tullut yksi Los Angelesin komediaskenen vakiokasvoissa.

Suomessa pari on työstänyt yhteistä esikoiskirjaansa, jonka on määrä ilmestyä ensi vuonna. Kirja käsittelee parin muuttoa Yhdysvaltoihin, Leikolan uraa siellä ja niitä havaintoja amerikkalaisesta yhteiskunnasta, mitä pari on sen myötä tehnyt.

– Amerikassa ihmisten elämä on raskaampaa, hankalampaa, työläämpää ja jännittävämpää. Ei ole turvaverkkoja eikä voi luottaa asioihin. Lääkärit kusettaa ja kaikki on vähän hankalaa. Suomi on lintukoto verrattuna siihen, Leikola kertoi IS:lle.

– Ihan perusasiat voivat olla tosi vaikeita. Joka korttelissa on kymmenen pankkia, joihin on hirveät jonot ja ihmiset odottavat siellä koko ajan shekkien kanssa. Olen yrittänyt sanoa, että Suomessa pankkiin tarvitsee mennä vain hakemaan asuntolainaa eikä välttämättä sitäkään enää.