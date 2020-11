Kehonkielen asiantuntija huomasi selkeän muutoksen presidentti Trumpin käytöksessä – viimeinen kampanjapäivä saattoi kieliä epävarmuudesta

Kehonkielen asiantuntija Judi James kertoo brittilehdille, että Trumpin eleet kielivät väsymyksestä ja pienestä epävarmuudesta.

Ihmisten kehonkieleen ja siihen perustuviin tahattomiin ja tahallisiin viesteihin perehtynyt asiantuntija Judi James kertoo brittilehdistölle, että presidentti Donald Trumpin elekielessä vaikutti tapahtuneen aivan kampanjan viime metreillä selkeä muutos.

Britannian johtaviin kehonkielen asiantuntijoihin lukeutuva James on aiemmin antanut arvionsa muun muassa kuninkaallisten ja lukuisien muiden tunnettujen kehonkielestä. Nyt hän on pannut The Mirrorin mukaan merkille, että energisenä tunnetun Trumpin eleisiin hiipi maanantaina mukaan uupumus.

Trump edusti sunnuntaina tyttärensä Ivanka Trumpin kanssa viimeisenä kampanjapäivänään Wisconsinissa. Jamesin mukaan presidentin esiintymisestä oli tuolloin hiipunut osittain pois hänen tuttu rehvakkuutensa ja uhmakkuutensa.

– Se oli vähemmän ilotulitusta ja enemmän kukistettu ja mietiskelevä viimeinen esiintyminen mieheltä, joka näytti ymmärrettävästi väsyneeltä ja melko vakavalta Valkoisessa talossa pysymisekseen käymän taistelun jälkeen, James kertoi Expressille.

Kehonkielen asiantuntijan mukaan Trumpin eleistä paistoi väsymys ja uupumus pitkän kampanjan päätteeksi.­

The Mirrorin mukaan James arvioi, että Trumpin esiintymisestä puuttui useita hänen tunnusmerkeikseen nousseita eleitä, muun muassa teatraalista liioittelua ja itsensä korostamista.

– Sana ”me” pomppasi esiin säännöllisesti tavallisen ”minä”-sanan sijaan mieheltä, joka usein puhuu itsestään kolmannessa persoonassa kuten sankari tai supertähti, James sanoo.

Kehonkielen asiantuntijan mukaan presidentin mielessä saattoi jopa käväistä ajatus epävarmuudesta ja vaalitappiosta, vaikka hän on vakuutellut kuukausien ajan nappaavansa helpon voiton demokraattien Joe Bidenista.

– Trump vaikutti myös pohdiskelevan potentiaalista häviötään. Hänen normaalin rehvakkuutensa ja uhonsa sijaan hän sanoi ”jos me emme voita...” ja hänen äänensä putosi tavalla, joka melkein vihjaa, että se olisi mahdollisuus, jonka hän olisi hyväksymässä, James toteaa.

Trumpin vaalitilaisuudessa ääneen pääsi myös hänen tyttärensä Ivanka. Jamesin mukaan Ivanka Trump uhkui taistelutarmoa ja energiaa aivan eri tavalla kuin isänsä.

– Hän vaikuttaa olevan täynnä energiaa juuri kun hänen isänsä alkaa viimein näyttää melko väsyneeltä, ja hän vaikuttaa vetävän tunteikkaamman ja jopa vaatimattomamman puolen Trumpista esiin, kun hän kehuu tätä, James arvioi.

Turmp seurasi tyttärensä Ivankan puhetta tämän viereltä.­

Jamesin mukaan tyttären puhe vaikutti saaneen Trumpin hiljaiseksi ja tunteelliseksi. James pani merkille, että Ivankan puhuessa Trump seisoi kädet vartalonsa sivuilla, väläytti hymyn ja heilutti päätään eleenä vaatimattomuudesta samalla, kun Ivanka kehui Washingtonin muuttaneen isäänsä samalla, kun tämä on muuttanut Washingtonia.

Trump ja Ivanka Iowassa sunnuntaina.­

Trumpin ja Bidenin välinen kisa on äärimmäisen tiukka. Keskiviikkoaamuna Suomen aikaa Biden totesi, että vaikutti siltä, että demokraatit olivat matkalla kohti vaalivoittoa. Trumpin mukaan tilanne oli kuitenkin toinen ja hän totesi demokraattien yrittävän varastaa voittoaan.