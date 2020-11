”Masturbaatioguru” Betty Dodson on kuollut – omisti elämänsä naisten nautinnolle

Naisten seksuaalisen vapauden ja nautinnon puolesta puhunut Betty Dodson kuoli lauantaina New Yorkissa.

Yhdysvaltalainen seksuaalikasvattaja Betty Dodson on kuollut 91-vuotiaana, kertoo The New York Times.

Lehden mukaan naisten seksuaalisen mielihyvän ja feminismin puolestapuhujana tunnettu Dodson kuoli vanhainkodissa New Yorkissa lauantaina. Dodsonin pitkäaikainen bisneskumppani Carlin Ross kertoo The New York Timesille, että hänen kuolinsyynsä oli maksakirroosi. Ross kertoi ystävänsä kuolemasta myös Instagramissa.

– Tunsin hänen kärsivän viimeisen kahden viikon ajan. Hän sai morfiinia. Tunsin, miten hän lipui kauemmas ja kauemmas ja toivoin, että hän voisi vapautua kehostaan. Hänessä oli niin vahva energia, kaipaan häntä niin paljon, Ross kertoi Instagramissa.

Kuvassa Dodson yhdessä Rossin kanssa.

Dodson teki pitkän uran seksuaalikasvattajana ja opetti vuosikymmenien ajan naisia masturboimaan erilaisien työpajojen, kirjojen ja videoiden avulla.

Kansasissa syntynyt Dodson muutti New Yorkiin 1950-luvulla edistääkseen uraansa taiteilijana. Dodson huomasi kaupungissa järjestetyissä orgioissa, että naiset näyttelivät orgasminsa usein ja tajusi, ettei monilla ollut mitään tietoa siitä, miten itselleen pystyisi tuottamaan nautintoa. Niinpä hän päätti paneutua asiaan ja ryhtyä opastamaan naisia kohti parempaa seksiä.

Vuonna 1968 Dodson järjesti ensimmäisen yhden naisen eroottisen show’nsa Wickersman Galleryssa New Yorkissa ja jätti pian sen jälkeen uransa taidemaailmassa keskittyäkseen seksuaalikasvatukseen. Hän tulikin tunnetuksi naisten seksuaalisen vapauden pioneerina, joka inspiroi miljoonia naisia tutustumaan kehoonsa ja nauttimaan siitä rohkeasti.

Uransa alkuvaiheilla Dodson järjesti Manhattanilla sijainneessa asunnossaan opetussessioita, joissa hän opasti naisia heidän intiimialueidensa saloihin ja näytti, miten masturbaatiosta voi saada mielihyvää.

Dodsonin mukaan hänen ”masturbaatiobisneksensä” oli äärimmäisen tärkeää työtä, jonka avulla naiset eivät olisi enää seksuaalisesti riippuvaisia miehistä. Hän uskoi, että se tekisi kaikki lopulta onnellisiksi.

Dodson myös näki masturbaation kauniina asiana, joka voi kulkea ihmisen mukana läpi tämän elämän ja sen karikoiden, aina nuoresta vanhaksi saakka.

– Betty Dodson oli rohkea ja uskaltava naisten oikeuksien puolustaja seksuaalisessa tietoudessa ja nautinnossa. Hänen työpajansa opastivat naisia omien kehojensa kauneuteen, ja hänen röyhkeä rohkeutensa antoi naisille luvan tuoda julki totuuden, Ms. Magazinen perustaja Gloria Steinem kuvaili työtoveriaan New York Timesille.

Dodsonin työtä kritisoitiin voimakkaasti aikoinaan, sillä osa feministeistä rinnasti sen pornografiaan. Myöhemmin hänestä tuli arvostettu seksin ilosanoman ajaja, jonka työtä pidetään tärkeänä osana naisten seksuaalisuuden vapautumisessa.

Dodson julkaisi uransa aikana lukuisia kirjoja, muun muassa Sex by Design -elämäkerran vuonna 2010. Hän oli naimissa mainosalalla työskennelleen Frederick Sternin kanssa vuosina 1959–1965. Dodson aloitti uransa seksipositiivisuuden lähettiläänä pian avioliittonsa jälkeen.