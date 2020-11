Kiusallinen vaiva on piinannut Toivo Sukaria, 66, jo vuosikymmenien ajan – lääkkeet eivät purreet, kunnes apu löytyi yllättävästä lähteestä

Liikemies Toivo Sukari kertoo kärsineensä närästyksestä jo vuosikymmeniä. Sukarin mukaan ruokasooda on ainoa asia, joka auttaa kiusalliseen vaivaan.

Liikemies Toivo Sukari, 66, on kiinnostunut terveydestä. Hän sanoo lähtevänsä herkästi lääkäriin.

– Olen sellainen, että jos jossain vähänkin tuntuu tavallisesta poikkeavaa, heti alan ajatella, onko se syöpä tai jotain muuta vakavaa. Tulee rauhallinen olo, kun käy kokeissa ja tutkimuksissa, Topi kertoo.

Hänelle tehtiin viime viikolla sekä gastroskopia että kolonoskopia eli ruuansulatuskanava tuli katsottua kerralla alusta loppuun.

– Minulla on ollut närästystä vuosikymmenet eikä mikään lääke auta. Päinvastoin, olo tulee melkein pahemmaksi. Vain ruokasooda tehoaa, se on ainoa josta on apua.

Nyt mietitään, voitaisiinko närästykselle tehdä jotain vai pyritäänkö oireilua välttämään pelkän ruokavalion avulla.

Sukarit palasivat reilu pari viikkoa sitten Espanjan-kodistaan, jossa he viettivät kolme viikkoa. Edellisen kerran siellä oltiin maaliskuussa.

– Espanjassa on maskipakko tai tulee sata euroa sakkoa. Juoksulenkillä voi käydä ilman maskia, mutta kävellä ei voi missään ilman.

Yleensä jatkuvasti matkustava pari on ollut nyt puoli vuotta vain kotimaassa.

– Virossa käytiin, mutta sitä ei voi laskea, Topi ilmoittaa.

Paikallaan pysyminen ei ole tuntunut mukavalta.

– On ollut henkisesti ahdistavaa ja outoa, kun ei ole päässyt mihinkään, Topi sanoo.