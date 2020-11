”Huippuälykäs alfauros” vei taideasiantuntija Pauliina Laitiselta jalat alta – vannoi vielä kuukausi sitten sinkkuuden nimiin

Tv:stä tuttu taideasiantuntija Pauliina Laitinen kertoo uuden miehensä tehneen halloweentaian ja kohtelevan häntä kuin prinsessaa.

Pauliina Laitinen on onnellinen uudesta rakkaastaan.­

Televisiosta tuttu taideasiantuntija Pauliina Laitinen (ent. Littorin) on löytänyt rinnalleen uuden rakkaan. Muun muassa Rojua, rojua- ja Huutokaupan metsästäjät -tv-sarjoista tunnettu Laitinen paljasti asian Facebookissa tiistaina, kun hän muutti parisuhdetilansa.

Ilta-Sanomat tavoitti Laitisen, joka kertoi parisuhteen olevan vielä melko tuore. Vielä lokakuussa Laitinen kertoi IS:lle 50-vuotishaastattelussaan, ettei ollut valmis parisuhteelle, sillä hän tahtoi omien sanojensa mukaan olla vapaa kuin taivaan lintu. Samalla hän kuitenkin paljasti tavanneensa runsaasti uusia ja kiinnostavia ihmisiä. Laitinen ja hänen ruotsalainen ex-miehensä Sverker Littorin erosivat viime vuonna viiden avioliittovuoden jälkeen. Ennen suhdettaan ruotsalaismiehen kanssa Laitinen oli naimisissa lastensa isän kanssa vuosina 1994–2002.

Nykyisen miesystävänsä Laitinen kertoo tavanneensa ensimmäistä kertaa talvella. Uusi miesystävä ei tahdo itse olla julkisuudessa, siksi Laitinen pohtii tarkasti, mitä miehestä julkisesti kertoo.

– Kemiamme toimivat saman tien yhteen, mutta olosuhteet eivät tuolloin olleet oikeat suhteelle, Laitinen kertoo.

– Hän tuki minua, kun oma miespelkoni alkoi kasvaa ja huolehti minusta kuin prinsessasta. Juhannuksesta alkoi romanssi, mutta syksyn ja uuden romaanin kirjoituksen myötä halusin takaisin omaan kuplaani, Laitinen paljastaa.

Pauliina Laitinen kuvattuna kodissaan Kaivopuistossa yhdessä Doria-koiransa kanssa. Nyt kaksikon elämään on saapunut mies.­

Laitinen kertoo miehen olleen erittäin sinnikäs ja määrätietoinen, eikä hän antanut Laitisen eristäytyä täysin omaan maailmaansa.

– Lopulta halloween-taika teki tehtävänsä. Hän on gourmettaikuri ruuanlaitossa ja oli päättänyt, etten halua enää syödä muiden kuin hänen tekemää ruokaansa. Lisäksi hän oli maalannut halloweeniksi minulle oman posliinikupin, joka oli suloista. Se tepsi, Laitinen kertoo.

Laitinen kertoo, että hänelle tuli yhtäkkiä tunne, että hänen tulee lopettaa vastustelu, rimpuilu ja pakoonjuoksu rakkausasioissa.

– Varsinkin kun toinen pitää minua kuin kukkaa kämmenellä. Hän tulee vanhasta suvusta, jossa hienostuneisuus ja hyvä ruoka ovat olleet tärkeitä asioita. Hän halusi opettaa näitä minulle ja olin innokas oppilas. Nyt opettajastani tuli elämänkumppanini.

Laitinen kertoo harrastaneensa miehen kanssa aiemmin kavereina glampingia (tulee sanoista glamorous ja camping) eli luksustelttailua, mutta nyt parisuhteen myötä glamping sai uuden ulottuvuuden.

– Hän on huippuälykäs alfauros. Sellainen ihminen on vaativa, mutta rakastettava. Saan sellaista huomiota ja hellyyttä, mitä en ole koskaan aiemmin saanut. Hän on kuin ihmemies MacGyver. Jos annan hänelle esineen, niin hän keksii niistä hetkessä jotain jännää.

Parhaillaan uutta kirjaa kirjoittava Laitinen kertoo voivansa tällä hetkellä todella hyvin.

– Kun nainen saa olla nainen, elämässä on harmoniaa.

Koska suhde on tuore, tulevaisuuden suunnitelmia ei ole vielä sen suuremmin rakennettu.

– Syvennämme todennäköisesti glamping-harrastusta ja vietämme paljon aikaa luonnossa, Laitinen suunnittelee.