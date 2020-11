Jare Tiihonen lopetti uransa Cheekinä ja vetäytyi julkisuudesta – näin hänen tienesteilleen kävi

Jare Tiihonen lopetti artistiuransa Cheekinä elokuussa 2018. Tuoreet verotiedot paljastavat Tiihosen vuoden 2019 verotiedot.

Jare Tiihosella on oma levy-yhtiö Liiga Music.­

Jare Tiihonen lopetti menestyksekkään artistiuransa Cheekinä elokuussa 2018. Valot sammuivat Lahden mäkimontussa järjestetyissä loppuunmyydyissä jäähyväiskonserteissa, minkä jälkeen Tiihonen siirtyi uusille urille. Hän on muun muassa työllistänyt itsensä erilaisilla puhujakeikoilla sekä kiinteistö- ja yökerhobisneksellä.

Tiihonen tienasi viime vuonna ansiotuloja 153 811 euroja ja pääomatuloja 34 128 euroa. Mätkyjä jäi maksettavaksi 1 847.

Tuloissa ei ole merkittävää pudotusta siihen, kun Tiihonen vielä keikkaili Cheekinä. Vuonna 2018 hänen ansiotulonsa olivat 174 346 euroa ja pääomatulot 33 222 euroa. Palautuksia napsahti tuolloin 2 895 euroa.

Vuonna 2017 Tiihonen tienasi ansiotuloa 135 466 euroa ja pääomatuloa 70 819 euroa. Yhteensä hän kartutti tiliään siis 206 285 euroa. Vuonna 2016 räppäri tienasi yhteensä 209 411 euroa ja sitä edellisenä vuonna 2015 197 827 euroa.

Vuonna 2018 Cheekistä Veljeni vartija -elokuva ja vuonna 2016 elämäkerta. Cheekin eläköitymisen jälkeen Tiihonen on keskittynyt työskentelemään myös levy-yhtiössään Liiga Musicissa, muun muassa luotsaamaan artistiuralle suojattiaan Lukas Leonia.

Tiihosella on omistus helsinkiläisestä yökerho Skohanista, jonka taloudellinen menestys on ollut melko kehnoa.

Vuonna 2019 jo eläköitynyt Cheek palkittiin Emma-gaalassa vuoden livestä ja myydyimmästä levystä.­

Yökerhot vaihtuivat meditointiin

Jäähyväiskeikkojen jälkeen Tiihonen vetäytyi julkisuudesta. Edellisen kerran hänet on nähty kameroiden edessä helmikuussa 2020 järjestetyssä Emma-gaalassa.

– Nopeasti on vuosi hujahtanut. On ollut rauhallinen, helpottunut ja hyvä olo vikojen keikkojen jälkeen. Ei ole ollut pienintäkään kaipuuta kehiin. Hetkittäisiä haikeita fiiliksiä oon tuntenut ja lähinnä bändijengin yhteistä hauskanpitoa välillä kaipaillut, Tiihonen kirjoitti Instagramissa, kun jäähyväiskeikoista oli kulunut tasan vuosi aikaa.

Tiihonen kertoi hiljattain Yhteishyvä-lehdelle nykyisestä elämäntilanteestaan. Hän kertoi innostuneensa meditoinnista ja joogasta.

– Nautin lattialla makoilusta ja saan meditoinnista irti enemmän kuin perinteisestä salitreenistä. Olen kyllä vanhasta tottumuksesta jatkanut myös salilla ähkimistä, vaikka siitä on tullut pakkopullaa, Tiihonen myönsi haastattelussa.

Tiihonen kertoo lehden haastattelussa käyvänsä yhä vähemmän yöelämässä. Hän sanoi aloittaneensa säännöllisen yöelämän yli 20 vuotta sitten. Cheekin eläköitymisen myötä yöelämässä juokseminen on jäänyt vähiin.

– Kun viikonloppu ja keikat lähestyivät, alkoi nousu. Kun maanantaiaamu valkeni, koitti jyrkkä lasku. Nyt, kun yössä pyöriminen on omalla kohdallani muuttunut satunnaisemmaksi, se on muuttanut elämääni. Elämänrytmi on tasaisempi, Tiihonen kiitteli Yhteishyvä-lehdessä.

