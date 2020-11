Näin tienasivat kohuissa ryvettyneet Roope Salminen ja Aku Hirviniemi

Roope Salminen ja Aku Hirviniemi ovat olleet usean vuoden ajan Suomen suosituimpia tv-kasvoja. Tuoreista verotiedoista selviää, kuinka paljon he tienasivat vuonna 2019.

Juontaja, näyttelijä ja laulaja Roope Salminen, 30, on jo usean vuoden ajan ollut yksi Suomen suosituimmista tv-kasvoista. Salminen juonsi Putous-ohjelmaa viisi tuotantokautta vuodesta 2017 keväälle 2020, kunnes hänet ohjelmassa korvasi Joonas Nordman. Video yllä: Näin tarkistat kenen tahansa suomalaisen verotiedot.

MTV ei kyselyistä huolimatta kommentoinut IS:lle johtuiko juontajan vaihtuminen Salmisen seksuaalirikosoikeudenkäynnistä.

Salminen on aiemmin kommentoinut IS:lle Putouksen olleen parhaita työpaikkojaan ja että hän on ollut työelämässä onnekkaassa asemassa saadessaan valita, mitä töitä tehdä.

Salminen tuomittiin syyskuussa Helsingin käräjäoikeudessa seksuaalirikoksesta. Alun perin Salminen ilmoitti aikovansa valittaa tuomiosta hovioikeuteen, mutta kertoi lokakuussa tyytyvänsä käräjäoikeuden tuomioon ja maksavansa hänelle määrätyt sakot ja vahingonkorvaukset.

Salminen tuomittiin pakottamisesta seksuaaliseen tekoon 70 päiväsakkoon ja maksamaan 1 000 euron vahingonkorvaukset uhrille.

Salminen myönsi Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa tuomion saattavan vaikuttaa työtilanteensa jatkossa, mutta ei tahtonut keskustella asiasta enempää.

Salminen on kuluneen vuoden aikana ottanut julkisesti kantaa myös siihen, kuinka koronaviruksen vuoksi asetetut rajoitukset ovat vaikuttaneet häneen ja muiden media-alan työntekijöihin.

Roope Salminen nähtiin vielä keväällä Putouksen juontajana. Kuva tammikuulta.­

Nyt tiistaina julkistetussa tuoreissa verotiedoissa koronaviruksen vaikutukset eivät kuitenkaan vielä näy, sillä tiedot ovat vuodelta 2019. Vuoden 2019 verotiedoista selviää, että Salminen tienasi viime vuonna 107 408 euroa ansiotuloja ja 3 159 euroa pääomatuloa.

Vuonna 2018 Salminen tienasi 190 111 euroa ja sai veronpalautuksia 2011 euroa. Vuosi 2017 oli tilipussin osalta Salmiselle suotuisa, sillä hän tienasi tällöin ansiotuloja 195 325 euroa ja pääomatuloja 12 024 euroa.

Juontotöiden lisäksi Salminen tunnetaan yhtyeestään Roope Salminen & Koirat. Salminen on näytellyt myös useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Myös näyttelijä Aku Hirviniemi on yksi Suomen suosituimmista ruutukasvoista. Hirviniemi on ollut mukana useissa elokuvissa ja tv-ohjelmissa sekä esiintynyt erilaisissa yksityistilaisuuksissa ja tapahtumissa. Vuonna 2019 Hirviniemi nähtiin muun muassa Täydellinen joulu- ja Fingerpori-elokuvissa. Hän on tähdittänyt myös Possea sekä Putousta.

Hirviniemi tienasi vuoden 2019 verotietojen mukaan ansiotuloja 136 889 euroa ja pääomatuloa 7 117 euroa. Hirviniemen tulot pysyivät suurin piirtein samoina kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2018 hän tienasi ansiotuloja 141 905 euroa.

Aku Hirviniemi on nähty muun muassa Putouksessa ja Possessa.­

Hirviniemi on Roope Salmisen tapaan ollut viime aikoina julkisuudessa seksuaalirikossyytteiden vuoksi. Syyttäjän mukaan Hirviniemi kohtasi kesällä 2018 Riihimäellä kaksi alaikäistä tyttöä ja halusi esitellä heille kotiaan. Syyttäjän mukaan Hirviniemi kosketteli kotonaan tyttöjä epäasiallisesti.

Hirviniemi on kiistänyt syytteet kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta. Hirviniemen syytteet kaatuivat käräjäoikeudessa viime vuonna, mutta syyttäjä valitti tuomiosta ja tiistaina asiaa käsiteltiin Turun hovioikeudessa.