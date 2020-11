Kuusamolainen Ilona Siekkinen, 24, löi rahoiksi fitneksellä ja kääri mykistävät tulot – peittosi kirkkaasti Martina Aitolehden, Janni Hussin ja Nanna Karalahden

Fitneksellä ja kuntosalibisneksillä voi lyödä rahoiksi myös Suomessa. Vuonna 2019 alan tunnetuimmat suomalaiset tahkosivat huimia summia.

Jo useamman vuoden ajan Suomessa valinnut fitnessbuumi on lähes poikkeuksetta heijastunut suoraan alan tunnetuimpien vaikuttajien tuloihin. Viime vuosina myös erilaiset verkkovalmennukset ovat kasvattaneet räjähdysmäisesti suosiotaan, joka näkyi monen julkisuudesta tutun suomalaisen palkkapussissa myös vuonna 2019.

Fitness- ja hyvinvointialan vaikuttajien tulokuningattareksi nousi Ilona Siekkinen 324 345 euron ansiotuloillaan. 24-vuotiaalle kuusamolaislähtöiselle Siekkiselle kertyi mätkyjä maksettavaksi 2 969 euroa.

Vuonna 2018 Siekkisen ansiotulot olivat puolestaan 165 425 euroa. Tuolloin hänelle jäi maksettavaksi 60 026 euron mätkyt.

Bikini fitness -kilpailijana julkisuuteen noussut Siekkinen tahkoaa tulonsa muun muassa Training With Ilona -verkkovalmennustensa avulla. Myös sosiaalisella medialla lienee osansa Siekkisen tuloissa, sillä nykyisin Espanjassa asuvalla nuorella yrittäjällä on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa yli 87 000 seuraajaa.

Verkkovalmennusten sekä sosiaalisen median parissa työskentelevä Martina Aitolehti. Aitolehti tahkosi vuonna 2019 91 594 euron ansiotulot sekä 1 734 euroa pääomatuloja. Vuonna 2018 Aitolehdelle kertyi ansiotuloja 108 723 euroa. Mätkyjä hän maksoi 18 579 euroa.

Martina Aitolehti tienaa kiitettävästi sosiaalisella medialla ja verkkovalmennuksilla.­

Janni Hussi nousi julkisuuteen Fitnessmalli-kilpailusta.­

Alun perin Fitnessmalli-kilpailusta julkisuuteen nousseelle Janni Hussille puolestaan kertyi vuonna 2019 ansiotuloja 37 889 euroa ja pääomatuloja 651 euroa. Palautuksia hänelle kertyi 1345 euroa. Hussi tunnetaan tätä nykyä myös radiojuontajana ja televisiopersoonana. Hän on muun muassa toinen Suurin pudottaja Suomi -ohjelman valmentajista.

Kiitettävät tulot vuonna 2019 tahkosi Nanna Karalahti, jolle ansiotuloja kertyi 107 539 euroa ja pääomatuloja puolestaan 24 955 euroa. Mätkyjä Karalahti joutuu maksamaan 15 033 euroa.

Vuonna 2018 Karalahdelle maksettiin ansiotuloja 113 574 euroa. Mätkyjä hänelle kertyi vuonna 2018 45 698 euron verran.

Myös Karalahti myy verkkovalmennuksia oman Hero-brändinsä alla. Lisäksi Karalahti nähtiin vuonna 2019 Fitnesspäiväkirjat-ohjelman uudella tuotantokaudella.

20-vuotias Pernilla Böckerman tahkosi kiitettävät tulot.­

Nanna Karalahden bisnekset kukoistavat.­

Fitneksellä voi tienata hyvin, vaikkei kauppaisikaan verkkovalmennuksia. Tämän todistaa vasta 20-vuotias Pernilla Böckerman, joka tienasi vuonna 2019 ansiotuloja kiitettävät 85 848 euroa. Mätkyjä Böckerman joutuu maksamaan 349 euroa.

Böckerman lienee yksi Suomen seuratuimpia sosiaalisen median vaikuttajia. Bikini fitneksessä menestystä niittäneellä Böckermanilla on kuvapalvelu Instagramissa huimat 201 000 seuraajaa. Vuonna 2019 myös Böckerman nähtiin Karalahden tapaan Fitnesspäiväkirjat-ohjelmassa.

Sosiaalisessa mediassa tunnetuista fitness-vaikuttajista kiitettäviin tuloihin ylsi myös Ida Kujanpää, joka tunnetaan Instagramissa nimellä Ida Jemina. Kujanpäällä on kuvapalvelu Instagramissa huimat 759 000 seuraajaa. Vuonna 2019 Kujanpää kuittasi ansiotuloja 71 334 euroa. Palautuksia hänelle kertyi 1832 euroa.

Vuonna 2018 huimat 335 694 euron ansiotulot tahkonnut kuntosaliyrittäjä Jari ”Bull” Mentula pokkasi niin ikään huipputulot myös vuonna 2019. Tampereella asuvalle Mentulalle kertyi vuonna 2019 ansiotuloja yhteensä 55 525 euroa ja pääomatuloja 27 489 euroa. Mätkyjä Mentulalle kertyi 13 854 euroa.

Jari ”Bull” Mentula tunnetaan kehonrakentajana ja kuntosaliyrittäjänä.­

Myös Mentulan bisnes kytkeytyy vahvasti kuntosaliharjoitteluun ja fitnekseen. Mentulalla on oma kuntosalitreenaajille suunnattu lisäravinnebrändi, jonka ohella hän myy verkkovalmennuksia sekä valmentaa fitness-urheilijoita Bull’s All Out -brändinsä alla.

Kuntosaliyrittäjänä ja Youtube-persoonana tunnettu Jooel Vatanen tienasi vuonna 2019 ansiotuloja 62 498 euroa ja pääomatuloja 2 282 euroa. Omaa PTV Gym -kuntosaliketjuaan pyörittävä Vatanen sai veronpalautuksia 702 euroa.

Aki ja Rita muuttivat hiljattain Porista Lempäälään.­

Televisiosta tuttu Aki Manninen tienasi vuonna 2019 ansiotuloja 53 297 euroa ja pääomatuloja 6 997 euroa. Mätkyjä Manninen joutui maksamaan 483 euroa. Mannisen vaimo Rita Niemi-Manninen tienasi vuonna 2019 66 850 euroa. Mätkyjä Niemi-Manninen maksoi 4 989 euroa.

