Tuomas Enbuske oli tv-tähtien tulokuningas – katosi täysin julkisuudesta yli vuosi sitten: näin tienesteille kävi

Tuoreet verotiedot paljastavat Tuomas Enbusken vuoden 2019 verotiedot.

Toimittaja ja juontaja Tuomas Enbuske, 43, on ollut vuosia yksi näkyvimmistä mediapersoonista, mutta juontaja katosi tyystin julkisuudesta vuonna 2019. Vielä viime vuonna Enbuske oli IS:n vertailussa tv:n tähtijuontajien tulokuningas, kun vuoden 2018 verotiedot tulivat julki:

Nyt tuoreista verotiedoista selviää,että Enbuske tienasi vuonna 2019 ansiotuloja 93 971 euroa. Pääomatuloja Enbuske tienasi 3414 euroa. Veronpalautuksia Enbuske sai 8 195 euroa.

Vuonna 2018 Enbuske tienasi ansiotuloja 223 996 euroa ja pääomatuloja 6750 euroa. Veronpalautuksia hän sai 16 299 euroa.

Vuonna 2017 Enbusken ansiotulot olivat komeat 209 275 euroa. Pääomatuloja hän sai 8 713 euroa. Enbuske tienasi myös vuonna 2016 komean tilin: ansiotuloja hän sai 185 965 euroa ja pääomatuloja 9 073 euroa.

Enbusken viimeisin iso juontajapesti oli suositussa Enbuske, Veitola & Salminen -keskusteluohjelmassa, joka pyöri tv:ssä edellisen kerran syksyllä 2018.

Heinäkuussa 2019 Enbuske ja hänen silloinen kihlattunsa Sarian Antila kertoivat IS:n haastattelussa alkavansa pitää yhdessä podcastia. Viime vuoden lokakuussa Antila vahvisti IS:lle parin eronneen jo useampi kuukausi aiemmin.

Enbuske on aiemmin ollut tunnettu siitä, että hän on päivittänyt sosiaalista mediaansa ja etenkin Twitteriä aktiivisesti. Sittemmin hän on hiljentynyt myös näissä medioissa. Enbusken viimeisin julkaisu sekä Twitterissä että Instagramissa on julkaistu helmikuun 14. päivä. Kuvassa Enbuske poseeraa yhdessä Jörn Donnerin kanssa.

– Lepää rauhassa ystävä, Enbuske on kirjoittanut kuvan yhteyteen ruotsiksi.

Donner kuoli tammikuun 30. päivä 86-vuotiaana.

Instagramin kommenteissa eräs seuraaja kysyy Enbuskelta, kuinka tämä voi.

– Kiitos, ihan hyvin. Välillä on hyvä pitää sometaukoa, vaikka sosiaalista mediaa rakastankin, Enbuske vastasi tuolloin.

Enbuske on esiintynyt useissa nimeään kantavissa radio- ja televisio-ohjelmissa uransa aikana. Hän on muun muassa ollut Radio Novan aamujuontajana yhdessä Aki Linnanahteen ja Minna Kuukan kanssa, juontanut Enbuske & Linnanahde Crew -ohjelmaa ja kirjoittanut eri lehtiin kolumneja.

