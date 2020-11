Jethro Rostedt tahkosi lähes 350 000 euron pääomatulot – omistaa satoja asuntoja

Jethro Rostedtin vuoden 2019 ansiotulot selviävät tiistaina julkaistuista verotiedoista.

Kiinteistönvälittäjänä, liikemiehenä ja tv-persoonana tutuksi tullut Jethro Rostedt, 44, on useita vuosia putkeen ollut kiinteistönvälittäjien tulokuningas. Tiistaina julkaistuista verotiedoista selviää, että vuonna 2019 Rostedtin ansiotulot olivat 48 819 euroa. Pääomatuloja Rostedtille karttui 342 344 euroa. Mätkyjä Rostedt joutuu pulittamaan verottajalle 112 420 euroa.

Rostedt nauroi viime vuonna IS:n veropäivän haastattelussa, että hänelle tulee joka vuosi mätkyjä.

Vuonna 2018 Rostedtin yhteenlasketut tulot olivat 1 044 466 euroa, josta ansiotuloja oli 91 327 euroa ja pääomatuloja 953 139 euroa. Mätkyjä Rostedt joutui vuonna 2018 maksamaan verottajalle 184 750 euroa.

Vuonna 2017 Rostedtin ansiotulot olivat yhteensä 122 376 euroa ja pääomatuloja hänelle karttui 540 152 euroa.

Rostedt puhui hiljattain rahasta ja urastaan Aki Linnande Talk Show -podcastissa. Linnanahde kysyi jaksossa Rostedtilta suoraan, kuinka paljon tällä on rahaa.

– No, mikä nyt on rahaa. Mulla on muutama sata asuntoa, niin siitä kun ruvetaan laskemaan keskihintaa, niin siitä se lähtee ja firma jonkun verran.. Sanotaan nyt näin, että kyllä sitä ihan reippaasti on, Rostedt kierteli.

– Sä omistat siis satoja asuntoja? Linnanahde hämmästeli jaksossa.

– Kyllä. Henkilökohtaisesti ja yritysten kautta, Rostedt täsmensi.

Rostedt kertoo Linnanahteelle olevansa itse kotoisin köyhistä oloista. Sen vuoksi etenkin uran alkutaipaleella Rostedtille oli tärkeintä tehdä yksinkertaisesti mahdollisimman paljon rahaa.

– Ensimmäisen seitsemän tai kahdeksan vuoden aikana en ajatellut mitään muuta kuin rahaa. Mutta ei fyrkka enää näyttele mun elämässäni minkäänlaista roolia, Rostedt selitti.

Jethro Rostedt kuvattuna Turussa sijaitsevassa Studio-yökerhossan helmikuussa 2019. Viime aikoina Rostedt on kritisoinut rankasti koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia, jotka koskevat yökerhoja ja ravintoloita.­

Kiinteistöbisnestensä lisäksi Rostedt on tullut tutuksi useista tv-ohjelmista. Nykyään Rostedtilla on myös Turussa oma yökerho. Alun perin hän tuli suuren yleisön tuntemaksi osallistuttuaan Diili-tosi-tv-ohjelmaan. Tämän jälkeen Rostedt on nähty muun muassa seuraavissa tv-ohjelmissa: Tanssii tähtien kanssa, Myyntimies Jethro, Kauppaneuvos Jethro, Onnenpyörä ja viimeisimpänä tv-sarjassa Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro yhdessä ystävänsä Hjallis Harkimon kanssa.

