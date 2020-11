Sofia Belórfin verotiedot julki – alle 2000 euron kuukausitulot

IS selvitti Sofia Belórfin verotiedot.

Tuoreista verotiedoista käy ilmi sometähtenä, fitnesskilpailijana ja vuoden 2010 Miss Helsinkinä tutuksi tulleen Sofia Belórfin, 30, vuoden 2019 ansiotulot. Tiedoista käy ilmi, että Belórf tienasi vuonna 2019 ansiotuloa 19 514 euroa ja saa veronpalautuksia 343 euroa.

Belórf on ollut runsaasti otsikoissa kuluneen vuoden aikana yksityiselämänsä käänteiden vuoksi. Belórf on ollut näkyvästi esillä mediassa suuren, Katiskaksi nimetyn huumeisiin liittyvän, oikeudenkäynnin vuoksi. Belórfia syytetään kahdesta rahanpesusta ja huumausainerikoksesta.

Lisäksi Belórf on ollut otsikoissa myös suhdekiemuroidensa vuoksi. Belórf erosi Katiskan pääsyytetystä Niko Ranta-ahosta keväällä ja alkoi saman tien seurustella tämän hyvän ystävän liikemies Stefan Thermanin kanssa. Hiljattain Belórf erosi myös Thermanista.

Instagramissa julkaistuista kuvista paljastuu, kuinka Belórf nautti molempien miesten kanssa ylellisestä elämäntyylistä. Somekuvissa näkyivät lukuisat ulkomaanmatkat, hienot ravintolat ja muotivaatteet.

Nyt Belórf on ilmoittanut Instagramissa keskittyvänsä jatkossa vain itseensä ja ”sinkkuelämän viettämiseen.” Hän on kertonut olevansa myös innoissaan uusista sosiaaliseen mediaan liittyvistä työkuvioistaan. Parhaillaan Belórf muun muassa julkaisee omaa videoblogiaan, minkä lisäksi hän on kertonut solmineensa useita kaupallisia yhteistöitä.

Tuloihin mojova muutos vuosi sitten

Viime vuonna IS uutisoi, kuinka Belórfin tuloissa oli tuolloin tapahtunut mojova muutos. Vuonna 2018 Belórf tienasi ansiotuloa 28 639 euroa. Pääomatuloja fitnesstähdellä oli 0 euroa.

Vielä vuonna 2017 Belórf tienasi 115 089 euroa, josta tosin kertyi mätkyjä 31 110 euroa. Belórf on kertonut työskennelleensä vielä vuonna 2018 tiiviisti liikunta-alalla ja järjestäneensä esimerkiksi nettivalmennuksia ja suunnitelleensa erilaisia kunto-ohjelmia. Belórf on myynyt verkossa esimerkiksi ruokavaliovalmennusta 39 euron hintaan.

Aiempien vuosien verotiedoista käy ilmi, että Belórfin ansiotulot nousivat viime vuosien aikana merkittävästi: vuosien 2012–2017 aikana Belórf peräti 68-kertaisti ansiotulonsa.

Vuonna 2012 Belórf tienasi ansiotuloja vain 1 681 euroa. Vuonna 2013 hänen tulonsa olivat nousseet 10 276 euroon. Tulot jatkoivat nousuaan 2014, jolloin fitnesskaunotar tienasi 15 330 euron edestä verotettavaa tuloa. Vuonna 2015 tulot olivat 32 419 euroa, josta Belórf maksoi mätkyjä 7 456 euron verran.

Vuonna 2016 Belórf tienasi 40 742 euroa, josta hän joutui maksamaan yli 10 000 euroa mätkyjä.