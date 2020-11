Yllätyskäänne! Mattu ja Jape tekevät paluun viettelysten saarelle – taustalla raju pettämisdraama

Aiemmalta kaudelta tutut Mattu ja Jape palaavat Temptation Islandille.

Tällä viikolla Temptation Island Suomeen saapuu vanhoja tuttuja, kun viettelysten saarelta lähteneiden Viivin ja Lancen tilalle tulevat seitsemänneltä kaudelta tutut Mattu ja Jape.

Jape kertoo, että edellisen kauden jälkeen parilla on mennyt hyvin.

– Me löydettiin yhteinen ihana koti. Ollaan vähän reissailtu ja ollaan ton viime kerran jälkeen opittu keskustelemaan asioista paremmin, mies sanoo.

Myös Mattu kertoo, että edellisellä kaudella oivalletut asiat kulkevat edelleen mukana.

– Tottakai sellainen asia kuin itseluottamus rakennetaan pala palalta, mutta ehdottomasti ylöspäin on menty, hän arvioi.

Edelliskauden hyvistä opeista huolimatta viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet tummia pilviä varjostamaan parin onnea.

– Meillä on vähän niin kuin kriisitilanne menossa meidän parisuhteessa, että mä oon käynyt pettämässä Mattua. Sen jälkeen mä menin ja kerroin siitä sitten Mattulle ihan itse, Jape paljastaa.

Itkuinen Mattu kommentoi tilannetta omassa haastattelussaan.

– Vähän niin kuin koko maailma romahti siinä kohtaa, hän sanoo kyynelehtien.

Tapahtuneesta huolimatta Jape haluaisi jatkaa elämäänsä Mattun puolisona.

– Toi mitä meidän välillä on tapahtunut, se on sotkenut tosi paljon Mattua, mut on se sotkenut myös mua itseäni. Me ollaan molemmat aika hukassa oltu tässä. Olen yrittänyt löytää syitä mun teolle, mutta mä en ole vielä saanut muodostettua sellaista hyvää kokonaiskuvaa, hän kertoo.

Jape kuitenkin veikkaa, että monen pienen asian summa on johtanut hiljalleen siihen, että hän on ajautunut pettämään.

Naiset yllättyvät Japen saapumisesta totaalisesti.­

Mattu etsii Temppareista selvyyttä omiin ajatuksiinsa.

– Me ei olla hirveästi oltu nyt erillään niin toivon, että pää vähän selkenee täällä, että mitä oikeasti haluaa ja pystyykö tällaisesta selviämään kokonaisena, nainen pohtii itkuisena.

Jape pitää uusintakierrosta itselleen näytön paikkana.

– Nyt mun pitää tehdä Mattulle selväksi, että mä kyllä olen luotettava, Jape pohtii.

Pariskunta kertoi syrjähypystä jo kesällä heti tuoreeltaan, kun Mattu paljasti asian Instagramissaan.

– Oon luonnollisesti aivan shokissa, enkä kykene ajattelemaan järjellä, mutta tää on nyt vain saatava ulos: Jarkko petti mua eilen harrastamalla sitä itteään toisen naisen kanssa, Mattu kirjoitti heinäkuussa Instagramissa.

Temptation Island Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21.