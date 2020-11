Johnny Depp hävisi oikeudessa – lehti kutsui näyttelijää ”vaimonhakkaajaksi”

Johnny Depp hävisi oikeudessa The Sun -lehdelle. Hän haastoi lehden oikeuteen artikkelista, jossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”.

Näyttelijä Johnny Depp, 57, on hävinnyt oikeudessa The Sun -lehteä julkaisevaa News Group Newspaperia vastaan, kertoo BBC. Depp nosti syytteen lehden kirjoitettua hänestä artikkelin, jossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”.

Kyseisessä artikkelissa The Sun syytti Deppin olleen väkivaltainen ex-vaimoaan Amber Heardia kohtaan. Depp on toistuvasti kiistänyt syytteet. The Sunin mukaan artikkeli oli paikkansa pitävä.

– The Sun on todistanut, että artikkeli pitää paikkansa, tuomari Justice Nicol sanoi oikeudessa BBC:n mukaan.

The Sunin asianajaja puolestaan kiitti Amber Heardia hänen rohkeudestaan. Lehden asianajajan mukaan ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö Depp olisi säännöllisesti ja systemaattisesti pahoinpidellyt vaimoaan, joten hänen mukaansa titteli oli ”täysin totuudenmukainen”.

Artikkeli, josta oikeutta käytiin, julkaistiin The Sunin sivuilla huhtikuussa 2018. Artikkelin otsikossa ihmeteltiin, miten kirjailija J.K. Rowling voi olla tyytyväinen siihen, että ”vaimonhakkaaja” palkataan hänen kirjaansa perustuvaan Fantastic Beasts -elokuvaansa.

Elokuvat tunnetaan Suomessa nimillä Ihmeotukset ja niiden olinpaikat sekä Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset. Depp näyttelee elokuvissa Gellert Grindelwaldia.

Oikeutta on käyty pitkään, ja siellä on kuultu myös ex-vaimo Amber Heardia. Heard on syyttänyt Deppiä muun muassa ”huutamisesta, kiroamisesta, uhkailusta, lyömisestä, potkimisesta, kuristamisesta ja päähän lyömisestä”. Hän on sanonut Deppin harjoittaneen sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa, ja että Deppin käytös on ollut entistä pahempaa silloin, kun hän on nauttinut alkoholia tai huumeita.

Todistajanlausunnossaan Heard puhui siitä, että Johnny Deppillä on pimeä puoli.

– Kun Johnny kääntää huomionsa sinuun, kaikessa siinä intensiivisyydessään ja pimeydessään, se on jotain sellaista, mitä en ole ikinä ennen kokenut.

– Kun sanon, että hän oli synkkä, hänellä oli hyvin synkkä ja pimeä tapa puhua, Heard kertoi ja sanoi Deppin muun muassa todenneen, että ainoa tapa päästä ulos Heardin ja Deppin suhteesta on kuolema.

Johnny Depp ja Amber Heard olivat naimisissa vuosina 2015–2017. He tutustuivat toisiinsa Rommipäiväkirjat-elokuvan kuvauksissa vuonna 2009.