Ella häädettiin Big Brother -talosta – Arttu mykistyi häätöäänestyksen lopputuloksesta

Big Brother -talon väki väheni jälleen. Nyt kotimatkalle joutui Ella.

Sunnuntai-ilta sujui Big Brother -talossa jännittävissä tunnelmissa, kun häätöäänestykseen nimetyt Ella ja Paula jännittivät kumpi heistä joutuu jättämään BB-talon.

Vähiten yleisöääniä saanut asukas joutui jättämään BB-talon sunnuntain suorassa tv-lähetyksessä. Kotimatkalle joutui Ella.

Ella muiskautti lähtiessään suukon Artun poskelle. Arttu ja Ella olivat lähentyneet talossa ja harrastaneet seksiä.

– Mikä fiilis? Tai turha se on kysellä mikä fiilis, kun kyllä me tiedetään, Paula kyseli vaitonaiselta Artulta.

Arttu vietti talossa helliä hetkiä Ellan kanssa.­

Arttu ei saanut sanaa suustaan, vaan vaelsi hiljaisena tupakkapaikalle Ellan lähdön jälkeen.

Ella asteli häädön jälkeen BB-studioon, jossa häneltä kysyttiin heti Artusta ja parin suhteesta.

– Se vain ajautui siihen... Ella pohti juontaja Elina Kottoselle hänen ja Artun lähentymisestä.

Ella kertoi suorassa lähetyksessä, että pitää Artusta ja pari on keskustellut myös elämästä talon jälkeen.

– Pistä helvetti pois toi tukka, se on kaamee, Ella parahti nähdessään Artun ruudulta.

– Me vedetään jaloviinapullo ja laitetaan Instagram-live käyntiin, hän kertoi parin suunnitelmista.

Ellalle nimeämisperustelujen kuuleminen oli kova paikka.­

Häätöäänestys ja nimeämiset kuohuttivat talon asukkaita tällä viikolla erityisen paljon, sillä asukkaat saivat puhua viikkotehtävän yhteydessä avoimesti nimeämisistä.

Viikkotehtävän aikana nimeämisistä keskustelu ja juonittelu oli tietyissä tilanteissa poikkeuksellisesti sallittua. He saivat myös ajoittain kuulla toistensa sanomisista Big Brotherin välityksellä.

Big Brother kertoi lauantai-iltana asukkaille Paulan ja Ellan joutuneen häätöäänestyksen. Asukkaille myös näytettiin video nimeämispisteiden jakamisesta.

Paula oli O-P:n kanssa sviitissä nauttimassa alkoholijuomia, kun asukkaille kerrottiin nimeämisistä. –Ei ollut kiva, kun kuuli päissään noi häätöjutut, kun silloinhan ne jonkin verran tuntuu. Nyt kun on selvinnyt, niin eihän ne tunnu millekään, Paula totesi sunnuntaiaamuna.­

Asukkaat seurasivat nimeämisvideoita hämmentyneinä ja varsin totisin kasvoin. Etenkin videoilla kuultu kritiikki ylimielisyydestä ja vähäosaisten tilanteella vitsailusta sai Ellan mietteliääksi.

– Oonks mä oikeesti sit tommonen ihmishirviö, Ella kyseli.

– Et! Ihmiset eivät vaan v*ttu tajua sua ja Paulaa. Mä tajuan teidät täysin, Arttu vakuutteli.

– Mun mielestä toi on satiiria. On olemassa ihmisiä, jotka saattaa ajatella noin, ja se ei millään tavalla edusta mun arvoja, mut sehän siinä on just se läppä, Ella selitti.

Big Brother Suomen koostelähetykset Nelosella maanantaista lauantaihin kello 21. Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.