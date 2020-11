Juha Tapio järkyttyi The Voice of Finland -laulajan kuolemasta – sai pysäyttävän viestin muilta kilpailijoilta

Juha Tapio muistelee auto-onnettomuudessa kuolleen Pertti Peipon olleen todella lämmin persoona.

Sunnuntai-iltana Tanssii tähtien kanssa -tv-ohjelman suorassa lähetyksessä vietetään Roosa nauha -iltaa, jonka avulla kerätään lahjoituksia suomalaisen syöpätutkimuksen turvaamiseksi.

Tämän vuoden Roosa nauhan suunnittelija on laulaja Juha Tapio, jonka IS tapasi ennen suoran tv-lähetyksen alkua. Tapio kertoi suunnitelleensa Roosa nauhaan oman sormenjälkensä.

– Päädyin siihen, että nauhaan tulee oma peukun jälkeni, koska syöpä on tilastojenkin valossa niin yleinen, että se jollain tavalla koskettaa meitä kaikkia. Jos käy niin hyvin, että itse ei sairastu syöpään, niin sitten voi joku perheenjäsen tai ystävä sairastua, Tapio sanoi IS:lle.

– Nykyään Roosa nauhan avulla tuetaan kaikkien syöpien tutkimusta eli tämä on sitä suuremmalla syyllä meidän kaikkien asia. Jokainen voi osallistua ja jättää oman jälkensä, Tapio luonnehti suunnittelemansa nauhan symboliikkaa.

Ilta-Sanomat uutisoi perjantaina, että Juha Tapion joukkueeseen The Voice of Finland -ohjelman viimeisimmällä kaudella kuulunut Pertti Peippo on kuollut auto-onnettomuudessa. Tapio sanoo olevansa suru-uutisesta järkyttynyt.

Peippo oli kuollessaan 69-vuotias. IS:n useista lähteistä saamien tietojen mukaan Peippo kuoli viime viikon torstaina pakettiauton ja kuorma-auton kylkikolarissa Inarissa.

Tapio kertoo IS:lle saaneensa tiedon Peipon kuolemasta tuoreeltaan muilta The Voice of Finland -joukkueensa jäseniltä.

– Kilpailijat ovat pitäneet paljon yhteyttä kisan jälkeen ja olen itsekin ollut heidän kanssaan paljon tekemisissä.

– Onhan tällaisen kuuleminen todella pysäyttävää ja ei tällaisia asioita oikein tuoreeltaan tajua. Lähinnä vaihdoimme epäuskoisia viestejä keskenämme.

Pertti Peippo oli erittäin pidetty The Voice of Finland -kilpailija.­

Tapiolla on Peiposta lämpimät muistot.

– Perttihän oli sellainen isähahmo koko jengille. Jos joku on reilu kaveri, niin hänestä välittyi semmoinen. Hän oli tosi tykätty persoona. Hän oli joukkueemme kokenein ja iäkkäin. Porukkamme oli hyvin tasa-arvoinen ja Pertti toi elämänkokemuksellaan porukkaamme lämpöä.

Juha Tapio kertoo pitävänsä edelleen yhteyttä The Voice of Finland -joukkueisiinsa kuuluneiden kilpailijoiden kanssa.

– Aina kun tapahtuu jotain merkittävää, joukkueen yhteys on olemassa. Kyllä minä valmennan silloinkin, kun kamera ei käy. On niin iso asia päästä auttamaan lahjakkuuksia ja olla heidän kanssaan tekemisissä.